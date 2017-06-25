– Buenos días, venía a ver si me puede responder una pregunta. ⦁ Usted dirá. – Es que tenemos allí un terrenito cerca del río, y queríamos saber qué se puede hacer. ⦁ Un momento que le enseño un plano y me dice usted dónde está el terreno exactamente. – Esta parcela después de la curva. ⦁ Toda esta zona es suelo rústico, y hay bastantes limitaciones. ¿Usted que quería hacer exactamente? – Nada, poca cosa… un sitio para pasar allí algún fin de semana. ⦁ ¿Una casa? – No, no, qué va… algo más pequeñito.