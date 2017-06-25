edición general
Venía a ver si me puede responder una pregunta

– Buenos días, venía a ver si me puede responder una pregunta. ⦁ Usted dirá. – Es que tenemos allí un terrenito cerca del río, y queríamos saber qué se puede hacer. ⦁ Un momento que le enseño un plano y me dice usted dónde está el terreno exactamente. – Esta parcela después de la curva. ⦁ Toda esta zona es suelo rústico, y hay bastantes limitaciones. ¿Usted que quería hacer exactamente? – Nada, poca cosa… un sitio para pasar allí algún fin de semana. ⦁ ¿Una casa? – No, no, qué va… algo más pequeñito.

arquitectura , casita , terreno , parcela , caravana , licencia , rústico
6 comentarios
Creo que éste pidió licencia para hacer un gallinero: www.noticiasdegipuzkoa.eus/donostia/2022/11/24/piden-derribo-chalet-il
¡Cuantos galpones de ese tipo habrá!
#1 Y algunos incluso con piscina, digooo alberca.
Maricruz Soriano, por ejemplo, sabe mucho de esas preguntas.

www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/06/25/mari-cruz-soriano-condenada-
La típica casa de labranza con piscina.
:troll:
Joder con el arquitecto. Ganas de darle vueltas al asunto.señor ahí solo puede hacer un cuarto de aperos... Asunto solucionado. Aquí hay montones y dedicarse para la labranza pocos o ninguno.
