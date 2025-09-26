El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

La Comunidad de Madrid invitó en 2024 a un grupo de profesionales de la comunicación de Israel. Más Madrid ha pedido el expediente del contrato y la Asamblea dice que no existe. Lo llevarán a la Fiscalía. Aparece en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid dentro del apartado de contratos menores. Se llama ‘Press Trip Periodistas e ‘Influencers israelíes’, y fue licitado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso en julio de 2024. La agencia de viajes ‘Julia Travel’ fue la encargada....