El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

La Comunidad de Madrid invitó en 2024 a un grupo de profesionales de la comunicación de Israel. Más Madrid ha pedido el expediente del contrato y la Asamblea dice que no existe. Lo llevarán a la Fiscalía. Aparece en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid dentro del apartado de contratos menores. Se llama ‘Press Trip Periodistas e ‘Influencers israelíes’, y fue licitado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso en julio de 2024. La agencia de viajes ‘Julia Travel’ fue la encargada....

5 comentarios
OCLuis #2 OCLuis
Se lo comió Pekas.
3 K 49
tricionide #1 tricionide
que HJDLGP ¡¡
1 K 14
almadepato #5 almadepato
Hay que meter en la cárcel a esta gentuza
0 K 12
#3 UNX
Esto debe de formar parte de los chiringuitos buenos.
0 K 11
Chinchorro #4 Chinchorro
Lo tiró la asistenta sin querer.

:troll:
0 K 11

