Lamine Yamal lidera la lista de jugadores con más insultos racistas en LaLiga, el doble que Vinícius

Lamine Yamal lidera la lista de jugadores con más insultos racistas en LaLiga, el doble que Vinícius

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha realizado el estudio. (...) En cuanto a los tipos de insultos, el 97% de los mensajes utilizan un lenguaje agresivo y explícito. Las palabras más frecuentes son “mierda” (21,81%), “puto” (15,69%) y “negro” (8,37%). Además, el 22% de los mensajes legitiman la violencia o la exclusión de los jugadores, reproduciendo estereotipos raciales y xenófobos y afectando no solo a los individuos sino también a los grupos étnicos y religiosos a los que pertenecen

23 comentarios
jdmf #1 jdmf
El fútbol, ese deporte... de mierda
emmett_brown #8 emmett_brown
#1 Ese deporte con aficiones de mierda.
jdmf #10 jdmf
#8 ...y también un deporte de mierda
TheIpodHuman #14 TheIpodHuman
#8 #10 Por eso yo prefiero mil veces un partido de rugby antes que uno de fútbol

Futbol: "Un juego de caballeros jugado por burros"
Rugby: "Un juego de burros jugado por caballeros"
#20 Eukherio
#8 Y no solo las aficiones, que lo de que los futbolistas no se atrevan a salir del armario viene de dentro también, no solo de los aficionados.
#13 Katos
#1 ni juzgues lo que es de futbol lo que es expresión social corporativa.
#19 pensacola
#1 deporte machista
obmultimedia #23 obmultimedia
#1 A Lamine se la suda mientras el otro va de víctima lloriqueando al tito floren.
Las dos Españas. :shit:
#11 Katos
Jajajajajajaa. Bulo..
Vinicius lleva recibiendo 6 años de insultos consecutivos comprobables con informes de árbitros, Lamine 1 año.

Fin..

Que siga el bulo y la campaña de la mentira.
#17 Nusku *
#11 ¿De verdad eres así o haces algún tipo de papel o estudio sociológico que no acabo de entender?
JackNorte #21 JackNorte
Cuando sale gratis , se hace , multa de 500 euros a cada uno aparte de la expulsion ahora hay mucha tecnologia , y hay recursos si se quiere hacer incluso poner en las entradas requisitos de entrada , pero claro la emocion del futbol se perderia poder insultar racistadas a pleno pulmon protegido del grupo. :-)
Cuando las multas funcionan tan bien y acaban condicionando conductas a mejor ....
wata #12 wata
No veo tanto movimiento contra esos insultos como cuando se hizo contra Vinicius.
#7 laruladelnorte
La escoria racista se desahoga cuando está entre las masas o en redes sociales,son tan cobardes que de uno en uno no se atreverían.
alcama #9 alcama
#7 Igual que las manifestaciones contra Vito Quiles
#22 vituwaf
“mierda” (21,81%), “puto” (15,69%) y “negro” (8,37%)

Por lo tanto "puto negro de mierda" da un score medio de 15.3%
#4 AlexGuevara
Además de negro es catalán...qué esperas de un país como España?
Fedorito #6 Fedorito
#4 ¡Y moro!
#16 Katos
#4 que sea el próximo capitán de la selección y que le hayan hecho la mayor campaña de balón de oro sin merecerlo no es suficiente
#15 Katos
#_2 pues toda la razón pero como es negro entonces cualquier insulto es racismo por que le insultan por su raza.

Aqui estamos en 2025.
Sergio_ftv #18 Sergio_ftv
#15 En el templo del racismo es en donde más de le insulta:

Lamine Yamal víctima de racismo en el Bernabéu: “P*** negro”

Además, es una costumbre que viene desde hace mucho tiempo, vamos, una tradición: El Bernabéu contra Wilfred: "Negro, cab..., recoge el algodón
alcama #2 alcama *
A ver, llamarle retrasado no es insulto racista , por mucho que se empeñen en elnacional.cat
Cantro #3 Cantro *
#2 ¿No? :troll:

*Has editado
JuanCarVen #5 JuanCarVen *
#3 #_2 que lastima que el resto tenemos algo de memoria
www.bbc.com/mundo/noticias-46866371
