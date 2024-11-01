Lamine Yamal lidera la lista de jugadores con más insultos racistas en LaLiga, el doble que Vinícius

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha realizado el estudio. (...) En cuanto a los tipos de insultos, el 97% de los mensajes utilizan un lenguaje agresivo y explícito. Las palabras más frecuentes son “mierda” (21,81%), “puto” (15,69%) y “negro” (8,37%). Además, el 22% de los mensajes legitiman la violencia o la exclusión de los jugadores, reproduciendo estereotipos raciales y xenófobos y afectando no solo a los individuos sino también a los grupos étnicos y religiosos a los que pertenecen