Kurdos sirios alertan a los kurdos de Irán que no se unan a la campaña de EE. UU

Residentes kurdos del noreste de Siria advirtieron a los kurdos de Irán que no se alineen con Estados Unidos para atacar al gobierno iraní, al sostener que su propia experiencia en Siria demuestra que Washington termina por abandonar a sus aliados cuando cambian sus intereses. La advertencia surge después de que milicias kurdas iraníes asentadas en el norte de Irak consultaran en los últimos días con Estados Unidos sobre la posibilidad de atacar a las fuerzas de seguridad en el oeste de Irán, en medio de la ofensiva aérea de Israel y EE. UU.