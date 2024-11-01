edición general
28 meneos
25 clics
Kurdos sirios alertan a los kurdos de Irán que no se unan a la campaña de EE. UU

Kurdos sirios alertan a los kurdos de Irán que no se unan a la campaña de EE. UU

Residentes kurdos del noreste de Siria advirtieron a los kurdos de Irán que no se alineen con Estados Unidos para atacar al gobierno iraní, al sostener que su propia experiencia en Siria demuestra que Washington termina por abandonar a sus aliados cuando cambian sus intereses. La advertencia surge después de que milicias kurdas iraníes asentadas en el norte de Irak consultaran en los últimos días con Estados Unidos sobre la posibilidad de atacar a las fuerzas de seguridad en el oeste de Irán, en medio de la ofensiva aérea de Israel y EE. UU.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , aliados
25 3 0 K 325 actualidad
6 comentarios
25 3 0 K 325 actualidad
alehopio #5 alehopio
"Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal"
otras fuentes apuntan a variaciones similares
"hay algo más peligroso que ser enemigo de Estados Unidos, y es ser su amigo"
es atribuida a Henry Kissinger en noviembre de 1968, cuando era Secretario de Estado de Estados Unidos de América.
5 K 106
#3 Suleiman
Apoyar a EEUU, es seguro que luego te dejen tirado...
2 K 40
Veelicus #4 Veelicus
#3 Llevan asi desde incluso antes que se fundasen como pais
1 K 26
#1 albx
Tal y como están las cosas, Israel puede esperar lo mismo, que lo dejen tirado. Falta una excusa.
1 K 22
#2 yukatan
#1 No caera esa...
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Creen que todo esto les sale gratis. Dejar tirados a supuestos aliados, negociar en falso para atacar por sorpresa, no cumplir acuerdos... bueno, llega un momento en que ni dios se fía de ellos. Y a partir de ahí, que jueguen solos en su puto juego.
0 K 17

menéame