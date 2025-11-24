Koldo corrobora que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el Gobierno: "Lo que publica El Español es verdad"

El que fue chófer del actual presidente del Gobierno confirma el encuentro con el líder abertzale para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura. Fuentes conocedoras de la cita aseguraron a EL ESPAÑOL que Koldo recogió a Sánchez y Cerdán en el aeropuerto de Bilbao y les llevó a un caserío. Esta mañana, Óscar López ha negado la información: "Esa reunión es falsa. No se produjo. Así funciona el ciclo del bulo"