edición general
22 meneos
38 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Koldo corrobora que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el Gobierno: "Lo que publica El Español es verdad"

Koldo corrobora que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el Gobierno: "Lo que publica El Español es verdad"

El que fue chófer del actual presidente del Gobierno confirma el encuentro con el líder abertzale para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura. Fuentes conocedoras de la cita aseguraron a EL ESPAÑOL que Koldo recogió a Sánchez y Cerdán en el aeropuerto de Bilbao y les llevó a un caserío. Esta mañana, Óscar López ha negado la información: "Esa reunión es falsa. No se produjo. Así funciona el ciclo del bulo"

| etiquetas: koldo , sánchez , otegi , moción de censura
19 3 24 K 47 actualidad
66 comentarios
19 3 24 K 47 actualidad
Comentarios destacados:                
#2 #1 exactamente, cual es el problema ?
El argumentario de la derecha de este pais, da puta pena
#1 Leon_Bocanegra
Y qué? Cuál es la ilegalidad ahí?
15 K 175
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 exactamente, cual es el problema ?
El argumentario de la derecha de este pais, da puta pena
8 K 109
#10 vGeeSiz
#2 #1 bueno a mi me da pena que te mienten a la cara y los defiendas la verdad. Entre asco y pena
7 K 42
#12 Leon_Bocanegra
#10 tb me chupa un huevo darte pena. Y me alegra darte asco.
2 K 8
#25 vGeeSiz
#12 xD xD

Pues estás de enhorabuena entonces
1 K 21
#32 Leon_Bocanegra *
#25 tú tb estás de enhorabuena . Te has ganado el positivo de @SantiH . Y eso no lo consigue cualquiera. Él solo vota comentarios miserables y rastreros.
5 K 37
#37 vGeeSiz
#32 que existencia tan triste el vigilar quien vota el qué xD
2 K 32
#40 Leon_Bocanegra
#37 cuando te haya un tipo que vota positivo a todas las personas que discuten contigo y además vota positivo a los comentarios más miserables y rastreros de la derechusma. Acabas por darte cuenta. Me juego los huevos a que todos
Los comentarios que en esta noticia respondan a un comentario mío (haciéndome la contra claro) tiene un positivo de @SantiH.
Lo puedes comprobar tú mismo si quieres.
3 K 38
#59 vGeeSiz
#40 no me interesa lo más mínimo quién vota el qué. Entonces tu comentas para buscar la aprobación de los demás? No me lo esperaba
0 K 10
#60 Leon_Bocanegra
#59 me importa tres pollas en vinagre lo que a ti te interese o no. Y no solo escribo para buscar la aprobación de los demás, tb busco la desaprobación de gente como tú.
0 K 9
#61 vGeeSiz
#60 ahora incluso das más pena, pobrecito
0 K 10
#63 Leon_Bocanegra *
#61 gracias.
0 K 9
Huaso #38 Huaso
#32 bah… no te enzarces con hooligans
0 K 10
denocinha #4 denocinha
#1 Ninguna, es que el gobierno lo ha negado
14 K 159
#31 j-light
#4 #5 Esa es la cosa. Como cuando dijo que no pactaría con ellos, no pactaría con Junts, no esto, no lo otro. Básicamente miente porque sabe que, de otra forma, no obtendría cierta cantidad de votos.

La mejor forma de saber lo que va a hacer el gobierno (PDR, no vamos a andarnos con tonterías) es invertir lo que dice.
1 K 24
#44 chavi
#31 Lo que te queda por sufrir...

A ver la cara que pones cuando el PP pacte con Puchi... xD
0 K 12
UsuarioXY #47 UsuarioXY
#44 supongo que la misma que la tuya pero sin paguita
1 K 26
#52 chavi
#47 Yo eso lo tengo claro desde antes incluso que Aznar hablara catalán, pero tú ten cuidado con tu úlcera
0 K 12
#57 j-light
#44 Pffff que despistado andas...
0 K 11
ElenaCoures1 #33 ElenaCoures1
#4 Necesitamos un gobierno que no nos mienta
2 K 31
#43 chavi
#4 Dices que han hecho un Miguel Angel Rodríguez?
0 K 12
#49 pozz
#4 El gobierno les miente en la cara, y estos iluminaos dando palmas con las orejas. LOL
2 K -1
escuadron #5 escuadron
#1 Si eso es así, porqué negarlo?
Lo mismo el votante medio del Psoe no tiene las mismas tragaderas que tú.
10 K 95
#6 Leon_Bocanegra
#5 me chupa un huevo lo que opinen los votantes medios del psoe
2 K 35
escuadron #24 escuadron
#6 Sin ese votante medio el Psoe no gobernaría y tú no tendrías a quién defender a capa y espada
2 K 32
#27 Leon_Bocanegra
#24 mira, yo ya he dicho por aquí 800 veces que el único político decente de este país es Oskar Matute y que si pudiera votaria a EH Bildu. A quién cojones te crees que estoy defendiendo en este envío? Porque me parece que estás errando el tiro. Lo que defiendo es la legalidad de reunirse con EH Bildu donde sea y cuando sea.
Haced el favor ya de dejar de decir gilipolleces de que si defiendo al psoe ni a la madre que los parió. El día que yo vote al PSOE podéis pegarme un tiro. Me lo merecería.
3 K 40
Huaso #41 Huaso
#27 Oltra era decente también, pero se la cargaron.
0 K 10
#50 Leon_Bocanegra
#41 Exacto, igual que a Alberto Rodríguez.
0 K 9
#62 juanmito
#27 Muy sutil lo de hablar de errar el tiro, pegar un tiro, etc.. mientras hablas de Bildu :roll:
1 K 20
tdgwho #48 tdgwho
#5 Porqué negarlo? porque no es ilegal, pero queda mu feo decir públicamente algo e ir de tapadillo haciendo lo contrario...

Y mientras lo niegan, siguen unos días mas en moncloa
3 K 44
#14 Borgiano
#1 Vaya, por lo que veo el meneante medio ya ha avanzado de la fase de negación en la que estaba hace un rato.
4 K 56
#17 Leon_Bocanegra
#14 lo que negase el meneante medio se lo echas en cara a él. A mí me chupa un huevo lo que opine el meneante medio.
0 K 9
DrEvil #16 DrEvil
#1 Fíjate que nadie ha dicho que sea ilegal. Niegas algo que nadie afirma. Buen intento...

Está bien que la gente sepa las cosas que los políticos pretenden ocultar a sus votantes. ¿Tú porqué crees que lo han ocultado?

Ocultar cosas a los votantes es hacer que voten desinformados. Yo creo que eso debería ser ilegal, pues ataca a la democracia misa.
Y me da igual de qué partido sea el mentiroso.
3 K 41
#19 Leon_Bocanegra
#16 te da igual de que partido sea en mentiroso ,pero hay que creerse a pies juntillas lo que diga Koldo porque es un tío sincero y que lucha por la democracia.
0 K 9
DrEvil #20 DrEvil
#19 Nuevamente niegas algo que no se ha dicho: yo no he dicho que haya que creer a pies juntillas a uno de los de la banda del Peugeot.
Parece que se cocieron cosas muy turbias en ese coche, yo no me fiaría de ninguno de los que iba dentro.
1 K 19
#22 Leon_Bocanegra
#20 en ese coche no se lo que se coceria, pero ir a reunirse con otegi no es algo turbio.
1 K 24
#45 chavi
#16 Ocultar qué???
La.moción de censura y los gobiernos del PSOE creias que habían "sugido de la nada"???
0 K 12
PaulDurden #23 PaulDurden
#1 Ya dijo el PP que mentir no era ilegal, no sé a qué vienen ahora los Peperos a quejarse....
Son patéticos.
3 K 49
JuanCarVen #35 JuanCarVen
#23 Es mentir ellos, la agenda del presidente del Gobierno se puede consultar, es ver qué los datos cuadren. Me da a mí que el odiador medio eso ni le preocupa.
0 K 15
rmdf #26 rmdf
#1 No hay ilegalidad ninguna.
PERO... www.youtube.com/watch?v=f3HBLmbfafo
0 K 10
#30 Leon_Bocanegra
#26 eso es problema de los votantes del PSOE. Y no me dan ninguna pena.
0 K 9
oceanon3d #29 oceanon3d
#1 La que le den los panfletos de derechas con sus "encodillados" ... son para lectura de mentes flojas que solo buscan lo que confirme su ideología; sea verdad, mentira o algo intrascendente. Con eso le sobra para sembrar dudas.
0 K 8
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
¿El Español? Por si acaso me espero a que esta información se publique en un periódico.

Mientras tanto: irrelevante.
4 K 63
#53 Tensk
#7 Pero si la relación del Guapo con el Aizkolari era "anecdótica", qué cosas xD
1 K 30
Capaza #9 Capaza
Si Otegui era el interlocutor de Bildu, cuestiones morales a parte, el aspirante a presidente del gobierno tiene que buscar sus apoyos y reunirse con él, mejor eso que no formar un circo como con Puigdemont. Tampoco entiendo que El Español se extrañe cuando desde Aznar a Carod Rovira se reunieron con ETA cuando era un grupo terrorista para negociar, al menos ahora Bildu no mata y esta integrado en el sistema politico.
3 K 38
#18 chavi
#9 Falso. Aznar se reunió con el movimiento de liberación de euskadi, no con ETA... :troll:
4 K 55
#34 j-light
#9 Pues que diga abiertamente: "Pactaré con Puig y Bildu si es necesario porque no me llegan los votos".

Luego veremos lo que opinan los votantes.
1 K 21
#46 chavi
#34 Es que aprendió de Aznar, que rápidamente paso a "hablar catalán en la intimidad".

Dais risa
0 K 12
#58 j-light
#46 "Dais", como si supieras algo sobre mis opiniones políticas. En fin, que si te mienten lo tuyos, te lo tragas calentito. Entendido. Que tengas un buen día.
0 K 11
#64 chavi
#58 Coño!!
Estoy generalizando sobre TUS opiniones.

O tus posts no los escribes tú ??
0 K 12
#65 j-light *
#64 "dais" no es "das". Generalizar sobre mis opiniones no tiene ningún sentido. Me has metido en el saco de las personas que te dan risa por criticar algo políticamente criticable sobre el presidente del PSOE, que prefiere mentir ( = "nunca pactaré") antes que decir la verdad ( = "pactaré si es necesario").
0 K 11
ElenaCoures1 #36 ElenaCoures1
#9 Abiertamente, no de tapadillo en un caserío a espaldas de todo el mundo
3 K 38
tdgwho #51 tdgwho
#9 Si eso es perfecto. La democracia que tenemos funciona así.

Pero no puedes decir "con bildu no pactaré, cuantas veces quiere que se lo diga" mientras estás negociando.

No es ilegal? obvio. Es democráticamente correcto? también.

Pero has mentido. Y como dijo uno de su partido años atrás.. "necesitamos un gobierno que no nos mienta"
2 K 31
#54 Tensk
#51 No sé hasta qué punto es "democráticamente correcto", depende de lo que entiendas por ese concepto. Si te refieres a la negociación, lo es, si te refieres a mentir... no mucho.
0 K 10
tdgwho #55 tdgwho
#54 Por eso he separado.

Es en cuanto al proceso de negociar.
0 K 10
#56 Tensk
#55 No me quedaba claro a qué te referías, parecía lo primero pero eso. Gracias.
0 K 10
vicvic #42 vicvic
Evidentmente no es ilegal reunirse con Bildu y Otegi, pero es como la amnistía que dijo que no iba a hacer y hizo justo después de las elecciones. Para el PSOE és mejor ocultar a sus votantes ciertos temas por si acaso no pierda un solo voto y luego hacer lo contrario. Si a estos, además, no les importa lo más mínimo que les engañen, plan redondo.
2 K 35
Kantinero #66 Kantinero
#42 Y que partido no oculta cosas a sus votantes?
0 K 11
Ze7eN #11 Ze7eN *
De ser verdad, que viniendo de un corrupto como Koldo y un panfleto como el Español, lo dudo, no veo ningún problema en que dos políticos se reúnan.

Hasta los cojones de que la derecha española venda su discurso medieval.
2 K 34
Dene #28 Dene
Pero alguien se cree que el presidente del gobierno va a ir a no se dónde en un coche de vete tu a saber quien y sin sus escoltas?
0 K 12
#21 NoMeVeas *
¿Pero este es como MAR? ¿Tampoco le hace falta actuar como un notario para la validez de las cosas que suelte por la boca? Por lo demás, es irrelevante, seguir quejándose de Otegi , ya era irrelevante viendo el gran éxito de gente como Lula o Mujica, pero ya...con la de asesinos y genocidas apoyados por la derecha en vivo y directo... No digo como os dejo la cara de teneros delante porque me banean.
0 K 12
#13 ombresaco
¿Si eso es cierto, quiere decir que el gobierno mintió, y además que elmundo considera a Koldo una fuente fiable?
0 K 10
Huaso #39 Huaso *
En fin… más pienso para la derecha
0 K 10
#15 retoqueteate
Menudos vende humos.
0 K 6

menéame