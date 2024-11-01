edición general
9 meneos
37 clics
Karoline Leavitt en respuesta a la pregunta sobre quién había sugerido Budapest para reunirse con Putin: «Tu madre» [ENG]

Karoline Leavitt en respuesta a la pregunta sobre quién había sugerido Budapest para reunirse con Putin: «Tu madre» [ENG]

En respuesta a la pregunta sobre quién había sugerido Budapest, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, contestó: «Tu madre», y el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió lo mismo: «Tu madre». “Estoy seguro de que Trump no lo sabe ni le importa, dijo Jim Townsend, quien ha trabajado tanto en el Pentágono como en la OTAN, y ahora es analista en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. “A Trump le gusta Orbán y probablemente piensa que le está haciendo un favor.

| etiquetas: leavitt , budapest , putin , trump , orban , tu madre
8 1 0 K 121 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 121 actualidad
#2 josejon
Ese es el nivel, ese es el respeto, esa es la prepotencia.
2 K 35
#1 A_S
#0 mira si puedes cambiar la etiqueta de "tú madre" por "la madre del topo"
1 K 30
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Pues soy periodista y me responde eso y acto seguido saco el móvil, llamo a mi madre con el altavoz puesto y le digo: " mamá ¿Has sido tú quien ha sugerido Budapest para la reunión? " :troll:
1 K 30
pitercio #4 pitercio *
Y encima es tan lerda que no sabrá los chistes de tu madre es tan... El primero que menciona una madre abre la veda, así que se prepare la rubia protogorda.
0 K 12
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
To pota madre
0 K 7

menéame