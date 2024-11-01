Junts se plantea consultar a la militancia si la dirección decide romper con el PSOE

Así ha sido avanzado por ‘La Vanguardia’, a la espera de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúna el lunes a la ejecutiva del partido en Perpignan (Francia) para hacer balance del acuerdo de Bruselas y abordar las “acciones a emprender” al respecto.
| etiquetas: junts , psoe , militancia , gobierno
Más crispación, más victimismo, más votos y por tanto más 3%.
Nada hay más parecido a un nacionalista español que un nacionalista catalán. Nada.
No nos mandan anarquistas y por tanto siempre serán nacionalistas, o me dirás que las maniobras del PCE en el komintern para hacer desaparecer al PSUC no eran nacionalustas.
Aviso para navegantes, Junts son la gente de DERECHAS de toda la vida de Cataluña
A los españoles les va la marcha, no hay más que ver como el PP manda pero ni gobierna ni gestiona en ciertas autonomías, pero una cosa es la marcha y otra el masoquismo.
Y las de mi cuñado… y las de muchos meneantes… va a ser muy divertido el festival de hipocresía.
No lo vi venir. No sé si poner la bandera española a media asta o la catalana.
Después se lamentarán cuando cualquiera evite pactar nada con ellos.