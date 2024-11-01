edición general
10 meneos
10 clics
Junts se plantea consultar a la militancia si la dirección decide romper con el PSOE

Junts se plantea consultar a la militancia si la dirección decide romper con el PSOE

Así ha sido avanzado por ‘La Vanguardia’, a la espera de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúna el lunes a la ejecutiva del partido en Perpignan (Francia) para hacer balance del acuerdo de Bruselas y abordar las “acciones a emprender” al respecto.

| etiquetas: junts , psoe , militancia , gobierno
9 1 0 K 122 actualidad
26 comentarios
9 1 0 K 122 actualidad
Comentarios destacados:        
#3 mam23
Dí que si , Puigdemont, con PP y Vox vais a conseguir lo que no os da el Psoe
8 K 96
Andreham #6 Andreham
#3 Sí.

Más crispación, más victimismo, más votos y por tanto más 3%.
6 K 75
Supercinexin #13 Supercinexin *
#6 Exacto. Los nazionanismos, catalànido y españistaní, se necesitan el uno al otro como el zurullo a los meados para seguir estando fresco y brillante. Si no, se secan rápido.

Nada hay más parecido a un nacionalista español que un nacionalista catalán. Nada.
4 K 63
#24 LuigiR
#13 Y el premio a la metáfora más asquerosa goes to... :-D
0 K 9
Sinyu #25 Sinyu
#13 Como si el PSOE Podemos y compañía no fueran nacionalistas. Con lo de la cultura que nos damos entre todos y todo el resto de universalismo y cosmopolitismo basado en un provincianismo acomplejado con infulas imperiales.
No nos mandan anarquistas y por tanto siempre serán nacionalistas, o me dirás que las maniobras del PCE en el komintern para hacer desaparecer al PSUC no eran nacionalustas.
0 K 9
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#3 Con el PP en el gobierno es cuando sacaron sus mejores resultados electorales. A esta gente les suda las gónadas todo lo que no sea volver a la poltrona y a sus mordidas del 3%.
2 K 21
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano
#7 Eso es indudable, otra cosa es que a sus votantes les convenga, otra cosa es que a los mongolos que ponen por delante de sus necesidades su trapito de colores favorito les compense de alguna manera.
0 K 16
#8 Poll
#3 ¿Que ha conseguido Junts del pacto de Bruselas? Una amnistía a medias que solo ha beneficiado a los piolines. Ni Comín, ni Puig, ni Puigdemont pueden volver con garantías. Entiendo su enfado, pero lo que se viene es peor.
0 K 10
poyeur #16 poyeur
#8 No descartes que lo consigan desde esas salas que controlan por detrás para después echarle la culpa al perro y seguir con la polarización
0 K 10
Dene #20 Dene
#16 Al día siguiente que un pepero vuelva a entrar en la Moncloa con el apoyo de este tipo, ten por seguro que todos los jueces que se han estado rasgando las togas empiezan a archivar, sobreseer y desestimar todo lo que haya contra este tipo
0 K 12
#9 vGeeSiz
#3 entonces, claramente crees que el psoe se baja los pantalones con esta gente?

Aviso para navegantes, Junts son la gente de DERECHAS de toda la vida de Cataluña
0 K 10
#11 meneanet
#3 con psoe qué han conseguido?
0 K 6
poyeur #17 poyeur
#11 Les han dado la paz. Y el acueducto, la irrigación, las carreteras, el vino... ;)
0 K 10
traviesvs_maximvs #18 traviesvs_maximvs
#3 llevo tiempo pensando que a Junts lo que le conviene políticamente es tener enfrente a PP y VOX.
0 K 10
Dene #19 Dene
#3 Junts no busca la independencia, busca su rinconcito de poder. Y solo lo consiguen con la bronca y la crispacion. En un entorno donde se negocia y se acuerda no tienen nada que hacer.
0 K 12
#23 LuigiR
#3 Pues sí. Albertito se te pone a hablar catalán en círculos cerrados como Aznar con tal de gobernar. Y vagascal con tal de trincar para su fundación y trincar sillón, también.
0 K 9
OCLuis #2 OCLuis
Eso supondría cambiar el gobierno de coalición de izquierdas por un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha.

A los españoles les va la marcha, no hay más que ver como el PP manda pero ni gobierna ni gestiona en ciertas autonomías, pero una cosa es la marcha y otra el masoquismo.
2 K 37
#10 tromperri *
Yo solo quiero ver las piruetas argumentales de Feijoo y Vox cuando pacten con estos. Cuando le tengan que hacer cesiones.
Y las de mi cuñado… y las de muchos meneantes… va a ser muy divertido el festival de hipocresía.
2 K 19
Cehona #21 Cehona
Vox ultranacionalista español, gobernando gracias al ultranacionalismo catalán.
No lo vi venir. No sé si poner la bandera española a media asta o la catalana.
0 K 17
Sinyu #26 Sinyu
#21 Una cosa son unos que vienen de falange y otra muy distinta los que vienen de la democracia cristiana.
0 K 9
#14 rekus
Y votarán que sí: Con el psoE no es difícil robar, pero con PPVOX es mucho más fácil y la derecha está a lo que está.
0 K 16
Robus #5 Robus
Saben que la respuesta será "sí", así que es una pregunta valdía.
0 K 12
ACEC #4 ACEC
Junts preguntando cosas a a los militantes, son el nuevo Podemos.
0 K 11
#12 pirat
Igual de tanto tirar de la cuerda se rompe.
Después se lamentarán cuando cualquiera evite pactar nada con ellos.
0 K 8
#15 prevenio
Ah! ¿Pero no habían roto todavía?
0 K 7

menéame