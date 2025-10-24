edición general
Puigdemont se abre a una moción de censura instrumental con candidato pactado si no hay elecciones

Este lunes, Junts romperá formalmente las conversaciones con el Gobierno. Si el presidente no convoca elecciones, está dispuesto a apoyar una moción de censura instrumental con un candidato independiente para que llame a las urnas

#1 harverto
¿Quieres ser presidente? Méteme en el maletero.
#16 concentrado
#1 Creo que Tamames sigue disponible
#19 harverto
#16 Ahora le toca a Juan del Val
mariKarmo #6 mariKarmo
En Cataluña le está comiendo el terreno los de Alianza Catalana y VOX.

Junts está en modo "necesito hacer ruido para aparentar útil", una vez más.

No va a darle el gobierno a aquellos que quieren encarcelarlos e ilegalizarlos. Sus votantes no lo entenderían.
#24 soberao *
#7 #6 A esta gente le sale más rentable políticamente para sus intereses personales como parte del nacionalismo catalán que estén los de PP y Vox fuertes dando caña y haciendo ruido, así pasan de la irrelevancia a ser los salvadores de su tierra.
Aunque en términos prácticos no sirva para nada, en terminos políticos pueden tener un gran tirón, como el que tuvo Convergencia cuando se metió a partido "nacionalista" que le permitió seguir en el gobierno cuando las encuestas lo dejaban fuera.

De primero de intereses políticos cortoplacistas...
Don_Pixote #9 Don_Pixote
Los indepedentistas votando con Vox y el PP

Sueño húmedo
#8 pirat
Son cansinos estos siempre amenazando como el anaranjao.
Ya sabemos que el pose se suele hacer el llongui, por otro lado se le acusa de plegarse al chantaje de las "minorías"; yo creo que ha mostrado "voluntad" de conciliar y eso debería ser correspondido con cierta lealtad institucional. Firmeza no significa extorsión continua.
#7 flixter
El imbécil este va a flipar cuando tenga que "entenderse" con el PP y VOX xD
Feindesland #11 Feindesland
#7 El PP y VOX son los que pueden permitirle volver a España. Al tiempo.
#15 flixter
#11 #13 coincido con vosotros, pero que sepais que vuestros comentarios y el mio se pueden dar a la vez xD
#22 prevenio
#11 la verdad es que la única diferencia entre unos y otros es que estos saben hablar catalán. Por lo demás son iguales.
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#7 A lo mejor lo flipas tú cuando veas a Feijoo o Ayuso hablando catalán en la intimidad, que tenemos la memoria muy corta:

www.abc.es/espana/abci-majestic-llevo-aznar-moncloa-y-incomoda-pp-2015
#14 chocoleches
Según "fuentes" del confidencial. Bulo.
#17 vGeeSiz
JUNTS = Partido de derechas


A veces parece que se os olvida esto
manc0ntr0 #12 manc0ntr0
Junts, como siempre, basando sus estrategias en amenazas tipo "si no me haces caso, no respiro".
Ya dejaron Cataluña temblando con la memez del procés, cuyo resultado fue que el máximo agitador huyó del país en un maletero. Eso le importa Cataluña al vividor de Puigdemont
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Una de bravas a qué al final no pasa ná.
#25 Tecar
Otro que no es presidente porque no quiere.
Como Feijóo tampoco quiere, le tocará a Abascal.
#2 Borgiano *
Recordemos que Junts forma parte de la "mayoría progresista" que dice Sánchez que legitima su gobierno.
#3 malarte
#2 Y que el PP “jamás” se sentará a negociar con Junts…
lonnegan #10 lonnegan
#3 Rufián lleva advirtiendo de lo contrario bastante tiempo.
#4 Toponotomalasuerte
#2 su gobierno lo legítima el congreso.
Cuando el PSOE formaba parte de la mayoría conservadora que aupó a Mariano Rajoy no te daba ese escozor, a que no?
Si hay una moción de censura y la mayoría lo decide, pues se irá a la puta calle Sánchez. Se llama democracia.
#20 Borgiano
#4 Por supuesto que lo legitima el Congreso, pero el que dijo que tenía una "mayoría progresista" fue el propio Sánchez, quicir, que considera al PNV y a Junts progresistas.
Sánchez: “Solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE”
#26 Toponotomalasuerte
#20 y no se equivocó, no?
Ahh bueno, no. Frijol no es presidente por qué no quiere.
#21 harverto
#2 Es que Feijoo no quería, oiga.
#23 Guilga *
Inducir a las bases a romper con el PSOE, es sencillo, pero a ver cómo le venden a esas mismas bases el apoyo a la moción de censura, apoyando al candidato del PP, y de la mano de vox. Retratados de verdad. Al final las bases les importa una mierda a estos de junts. Pero si esto sale, Ayuso se queda con el paso cambiado.
