edición general
2 meneos
7 clics
Junts hace de Junts

Junts hace de Junts

La ruptura con el PSOE sería la respuesta de la ira de Puigdemont ante la no resolución de su situación personal.

| etiquetas: junts , puigdemont
2 0 0 K 26 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 26 actualidad

menéame