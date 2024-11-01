OTAN (Viñeta)

edición general
Viñeta de Luiso García para Diario Red del 11 de enero de 2025.

#1 Alcalino
Julio Anguita se debe estar tronchando en la tumba de todos los natontados.
#2 guillersk
#1 Y si era tan listo ¿ Por qué está muerto? :troll:
