Este titular es falso

El titular de El Mundo "400.000 familias más recurren al IMV" es falso al confundir titulares con beneficiarios del IMV. Según los últimos datos publicados correspondientes a diciembre de 2025, había 799.553 hogares en los que viven 2.441.647 personas beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los que supone un incremento interanual de 125.824 titulares y de 393.892 beneficiarios.

Lo curioso es que en el propio texto del artículo si se señala que el incremento de familiares beneficiarias es de 125.800, pero alguien debió pensar que era más llamativo el titular falso.