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La Junta Electoral suspende de forma cautelar el uso del DNI digital en los procesos electorales

Según ha anunciado el organismo en un comunicado, la medida regirá "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura". No se requiere verificación de la identidad a través de un código QR actualizado. Esta verificación sería la que garantizaría la autenticidad del documento digital presentado.

| etiquetas: dni , elecciones , qr
6 2 0 K 71 politica
18 comentarios
6 2 0 K 71 politica
Comentarios destacados:    
powernergia #2 powernergia
Ale, ya se acabo el "pucherazo", a ver qué inventan ahora los trumpistas que se acerca otra campaña.
7 K 83
Justiciero_Solitario #3 Justiciero_Solitario
#2 No se ha denunciado ningún pucherazo, se ha denunciado que sin la verificación del QR no se puede verificar la autenticidad del DNI digital. Al menos ahora la junta electoral da la razón.
2 K 18
powernergia #10 powernergia
#3 El Debate saca el "pucherazo" en casa campaña electoral, luego ya ganan los que los pagan y ya se quedan tranquilos, hasta la siguiente campaña.
1 K 25
rogerius #12 rogerius *
#3 Se ha proclamado, gritado, publicado, sugerido, susurrado, dejado caer, insinuado, afirmado… ¿o es que no vas al bar a tomar café? :-D
1 K 25
Dene #6 Dene
#2 se llama "carretaxe" y ya está mas que inventado y probado por el PP y sus monjitas
0 K 12
#9 egon_
#8 Pues enseñas el físico, y problema resuelto.

Lo que se ha intentado desde la derecha mediática es que este tema iba a llevar al gobierno a realizar un pucherazo electoral, como si las personas pudieran votar 2 veces, cosa que es absolutamente falsa e imposible.
4 K 29
Justiciero_Solitario #11 Justiciero_Solitario *
#9 Claro y precisamente es lo que va a hacer la Junta electoral no permitir la identificación con DNI electrónico y solo permitirá el físico.

Yo no he escuchado a la derecha hablar de pucherazo electoral por parte del gobierno y si es así por favor remíteme las fuentes o las declaraciones. Lo que sí que he escuchado es a la derecha decir que votar con el DNI electrónico sin verificar el QR no es un sistema seguro. Hoy la Junta electoral le da la razón.
1 K 22
#13 egon_
#11 Pregúntale a Isabel Durán.
1 K 20
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Debería de suspender también las monjitas acarreando abuelos.
1 K 25
mariKarmo #15 mariKarmo *
Yo no acabo de entender la gilipollez de alegar que una foto en el móvil se puede manipular.

Yo he estado de presidente en mesa electoral y cariño qué quieres que te diga, no soy capaz de detectar un DNI físico y falso.

Sabes que vull dir no?

Pero bueno, que la gente de derechas es medio imbécil (y tirando por lo bajo) ya lo sabemos.

Cada día me sorprendo más de la soberana inutilidad mental de esta gente. El problema además lo tienen quienes se lo creen.
1 K 23
Battlestar #16 Battlestar
#15 El DNI digital tiene foto?
Yo pensaba que era como un código como la firma online.
0 K 11
#5 egon_
No se puede votar si no estás en el censo, tengas DNI físico o digital, lo demás son bulos y gilipolleces de los de siempre.
1 K 19
Justiciero_Solitario #8 Justiciero_Solitario
#5 Para votar primero tienes que estar en el censo, ahí estamos de acuerdo, pero para identificarte ante la mesa necesitas un DNI físico o digital, la única forma de verificar un DNI digital es mediante el QR que genera la aplicación, y ahí está el problema, eso no se verifica. Si las mesas tuviesen los medios y la obligación de hacerlo, problemas resuelto.
0 K 12
Pepepaco #18 Pepepaco *
#8 ¿Y exactamente cuál es la forma de verificar un DNI físico para detectar una falsificación?
¿Cuantos DNI físicos quieres que te imprima? Por un módico precio, por supuesto
0 K 12
Justiciero_Solitario #1 Justiciero_Solitario
Recordemos que televisión española cesó a la tertuliana Isabel Durán por denunciar precisamente esto.
0 K 12
Herrerii #4 Herrerii
Que poco le gusta a los demócratas de pro facilitar el voto de la gente.
0 K 8
#14 mstk *
Se sigue pudiendo votar poniendo tu foto en el dni del vecino.
0 K 7
marcamo #17 marcamo
El titular se olvida decir que la JEC también ha suspendido cautelarmente el uso de miDGT el carné de conducir digital
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menéame