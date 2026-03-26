La Junta Electoral suspende de forma cautelar el uso del DNI digital en los procesos electorales

Según ha anunciado el organismo en un comunicado, la medida regirá "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura". No se requiere verificación de la identidad a través de un código QR actualizado. Esta verificación sería la que garantizaría la autenticidad del documento digital presentado.
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Lo que se ha intentado desde la derecha mediática es que este tema iba a llevar al gobierno a realizar un pucherazo electoral, como si las personas pudieran votar 2 veces, cosa que es absolutamente falsa e imposible.
Yo no he escuchado a la derecha hablar de pucherazo electoral por parte del gobierno y si es así por favor remíteme las fuentes o las declaraciones. Lo que sí que he escuchado es a la derecha decir que votar con el DNI electrónico sin verificar el QR no es un sistema seguro. Hoy la Junta electoral le da la razón.
Yo he estado de presidente en mesa electoral y cariño qué quieres que te diga, no soy capaz de detectar un DNI físico y falso.
Sabes que vull dir no?
Pero bueno, que la gente de derechas es medio imbécil (y tirando por lo bajo) ya lo sabemos.
Cada día me sorprendo más de la soberana inutilidad mental de esta gente. El problema además lo tienen quienes se lo creen.
Yo pensaba que era como un código como la firma online.
¿Cuantos DNI físicos quieres que te imprima? Por un módico precio, por supuesto