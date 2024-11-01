La Junta de Andalucía entrega el transporte sanitario de Huelva a un fondo de inversión

El servicio de ambulancias que hasta ahora era realizado por una cooperativa de la provincia ha pasado a manos del Grupo SSG propiedad del fondo de inversión Asterion Industrial Partners.
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La compañía cuenta con sanciones legales por el uso de ambulancias ilegales en Aragón así como señalamientos por parte de otros sindicatos como SOA de incumplimiento de los contratos.
Desde Por Andalucía, David F. Calderón expone que esta decisión “prioriza intereses financieros frente al servicio público” y que los requisitos de estos contratos “están diseñados para favorecer a grandes operadores frente a modelos cooperativos con arraigo territorial”
Via,vaia...La Junta mirando por los intereses de los más débiles.