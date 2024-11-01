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La Junta de Andalucía entrega el transporte sanitario de Huelva a un fondo de inversión

La Junta de Andalucía entrega el transporte sanitario de Huelva a un fondo de inversión

El servicio de ambulancias que hasta ahora era realizado por una cooperativa de la provincia ha pasado a manos del Grupo SSG propiedad del fondo de inversión Asterion Industrial Partners.

| etiquetas: junta , andalucía , transporte , sanitario , huelva , fondo , inversión
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11 comentarios
21 5 0 K 210 actualidad
pepel #1 pepel
A ver si pertenece a algún inversor israelí.
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luspagnolu #2 luspagnolu
#1 Eso he pensado en cuanto he leído la noticia.
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pepel #5 pepel
#2 KKR. Seguro que Ayuso en Miami tiene algo de culpa.
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sotillo #6 sotillo
#1 Eso espero, yo tendría cuidado, van a necesitar mucha sangre y repuestos humanos
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Flipante el saqueo.
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sotillo #8 sotillo
#4 Lo van a dejar como un solar mientras ven la repetición de la corrida de la Maestranza aplaudiendo a los Borbones
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reivaj01 #3 reivaj01
No hay que ser malpensados, seguro que ese fondo pone la salud de los ciudadanos por encima de los intereses de sus inversores.
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sotillo #7 sotillo
#3 Bonilla lo hace por esto, está convencido con la presentación a puerta privada que le realizó la empresa
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#9 laruladelnorte *
La decisión podría afectar a más de 300 familias que vivían de este trabajo.
La compañía cuenta con sanciones legales por el uso de ambulancias ilegales en Aragón así como señalamientos por parte de otros sindicatos como SOA de incumplimiento de los contratos.
Desde Por Andalucía, David F. Calderón expone que esta decisión “prioriza intereses financieros frente al servicio público” y que los requisitos de estos contratos “están diseñados para favorecer a grandes operadores frente a modelos cooperativos con arraigo territorial”

Via,vaia...La Junta mirando por los intereses de los más débiles. ¬¬
2 K 38
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Traducido del indignadés, la licitación la ha ganado otra empresa, que ha ofrecido mejores condiciones evaluables según los pliegos.
1 K 22

menéame