Julio Iglesias demanda a elDiario.es con acusaciones falsas sobre la denuncia de dos mujeres por agresiones sexuales

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario.

#5 #3 Lo dudo mucho. Si ya salieron mensajes privados de esas mujeres hablando amigablemente con Julio después de los supuestos actos de acoso.
kumo #1 kumo
Ahora sí que se le ha cerrado el culo a Iescolar xD
javibaz #3 javibaz
#1 ahora tendrán que investigar si esas acusaciones son ciertas y se le puede ir de las manos a Julio.
Sawyer76 #5 Sawyer76
#3 Lo dudo mucho. Si ya salieron mensajes privados de esas mujeres hablando amigablemente con Julio después de los supuestos actos de acoso.
kumo #6 kumo
#3 No, ya que no se investigaría a Iglesias, sino si ElDiario publicó información no veraz y difamatoria, realizando acusaciones sin pruebas, en un momento concreto.
anarion321 #13 anarion321
#3 No funciona así las cosas, dejad de inventar.

Posiblemente este caso lo pierda porque al final es una denuncia contra un medio que transmite información sobre una persona pública y hay mucha libertad al respecto para esas cosas.

Pero conviene señalar que los casos de honor, incluso si una persona es culpable pero no ha sido condenada, acaban en condena para el que lo vulnera. Hay jurisprudencia del TEDH al respecto.

Lo único relevante para esos casos es mirar si efectivamente había una condena o no en el momento en el que se vertieron las acusaciones, no si la persona es culpable o no, porque lo es, hasta el momento en el que llega la condena, presunción de inocencia lo llaman.
anarion321 #20 anarion321
#13 Errata: "no si la persona es culpable o no, porque no lo es, hasta el momento en el que llega la condena, presunción de inocencia lo llaman. "
josde #21 josde
#1 Por que, el publico una denuncias que efectuaron dos mujeres. solamente.
Supercinexin #7 Supercinexin
La demanda, según Okdiario, cita los delitos de injurias y calumnias. “El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad”, dice ese medio atribuyendo la cita a la demanda, la cual contiene acusaciones falsas.

elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no

…   » ver todo el comentario
#14 Mk22
A mí lo de poner unas actrices para dramatizar el testimonio de las víctimas me pareció una cosa extrañísima. Y de una escasa ética periodística.
hdblue #4 hdblue
Juraría que este movimiento del abogado de iglesias acaba de abrir la puerta a que los de "el diario" llamen a las mujeres como testigos en el juicio... ¿no?
¿Algún letrado en la sala que nos explique las posibles consecuencias de eso?
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Las mujeres pueden ir al juicio y decir lo que quieran y sería solo la opinión de ellas.
Mientras que no exista una condena en firme sobre Julio Iglesias, Público no puede acusarle de tal delito.
josde #22 josde
#19 Publico ?, tu de donde sacas eso, vas a tu aire verdad
mono #10 mono
Vaya titular. Lo he leído 5 veces y no consigo entenderlo. Tendrían que haberlo cambiado por la primera linea del artículo:

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales
Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero
Lo tienen jodido los de eldiario ...

Julio Iglesias tiene que tener un equipo de abogados alucinante, y antes de mover ficha, estará muy bien asesorado,
Chinchorro #18 Chinchorro
#17 Si en el juicio de UK el juez declaró probado el delito de maltrato, eso implica que es un maltratador. Entiendo que a eso se aferró The Sun en su defensa. El juicio de USA no anula la sentencia de UK.
Edheo #8 Edheo
Me resulta curioso que este Julio, sea tan de derechas, teniendo a su hijo Pablo tan alineado a la izquierda!!!
#24 fingulod
#8 Todos somos hijos de Julio Iglesias. Eso no cuenta.
Edheo #25 Edheo
#24 Seré hijo, pero no Iglesias
No es igual
rutas #23 rutas
"según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario"

Pffff.... Dios los caga y ellos se juntan.
KLKManin #11 KLKManin
Les va a tocar pagar.
Alegremensajero #15 Alegremensajero
#11 Lo dudo bastante.
hazardum #12 hazardum *
A Depp le salió mal cuando denuncio a The Sun por difamación al llamarle maltratador, cuando el tribunal dijo que no había difamación, se asumió entonces que debería ser maltratador si no era difamacion. Luego despues ya tuvo el juicio con Amber y demas.
Chinchorro #16 Chinchorro
#12 Deep está condenado por maltrato en UK, que es el país donde se publica The Sun.
elpais.com/gente/2021-03-26/la-sentencia-de-maltrato-contra-johnny-dep
En USA, ante un jurado popular, ganó el juicio. Ante un juez, en UK, lo perdió.
hazardum #17 hazardum
#16 Si, pero es el mismo juicio entiendo o es otro el que comentas? (la noticia no me deja leer). Es decir, el denuncio por difamación al The Sun, y en el juicio dijeron que algunas de las afirmaciones que dijeron en The Sun eran ciertas y por lo tanto no había difamación, ergo indirectamente era un maltratador aunque el juicio no iba a eso. Luego lo otro fue en USA.
