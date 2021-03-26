Julio Iglesias demanda a elDiario.es con acusaciones falsas sobre la denuncia de dos mujeres por agresiones sexuales

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario.
Posiblemente este caso lo pierda porque al final es una denuncia contra un medio que transmite información sobre una persona pública y hay mucha libertad al respecto para esas cosas.
Pero conviene señalar que los casos de honor, incluso si una persona es culpable pero no ha sido condenada, acaban en condena para el que lo vulnera. Hay jurisprudencia del TEDH al respecto.
Lo único relevante para esos casos es mirar si efectivamente había una condena o no en el momento en el que se vertieron las acusaciones, no si la persona es culpable o no, porque lo es, hasta el momento en el que llega la condena, presunción de inocencia lo llaman.
elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no
¿Algún letrado en la sala que nos explique las posibles consecuencias de eso?
Mientras que no exista una condena en firme sobre Julio Iglesias, Público no puede acusarle de tal delito.
Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales
Julio Iglesias tiene que tener un equipo de abogados alucinante, y antes de mover ficha, estará muy bien asesorado,
No es igual
Pffff.... Dios los caga y ellos se juntan.
elpais.com/gente/2021-03-26/la-sentencia-de-maltrato-contra-johnny-dep
En USA, ante un jurado popular, ganó el juicio. Ante un juez, en UK, lo perdió.