edición general
11 meneos
15 clics
La jueza de la dana pide el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Vilaplana

La jueza de la dana pide el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Vilaplana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la empresa que gestiona el céntrico aparcamiento de Valencia donde el president, Carlos Mazón, del PP, se despidió el día de la tragedia de la periodista Maribel Vilaplana, el tique que acredita a qué hora la informadora dejó y recogió su vehículo, según una resolución conocida este jueves. ...

| etiquetas: dana , jueza , tiquet , mazón
9 2 3 K 78 actualidad
19 comentarios
9 2 3 K 78 actualidad
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Imaginad si Peinado le pidiera a Begoña Gomez los tickets del parking, la que se liaría por aquí
2 K 25
#14 poxemita
#7 lo mejor de esta jueza es que está investigando a Mazon sin tener autorización del parlamento para investigar a Mazon.

Porque Vilaplana sin Mazon en la ecuación no pinta nada.
0 K 12
traviesvs_maximvs #17 traviesvs_maximvs
#7 si lo que se pretende esclarecer es dónde estaba Mazón y a qué hora lo del ticket me parece bastante pertinente.
0 K 10
#19 muerola
#7 hay alguna razón para ello? La hay para este caso ?

Evidentemente en uno no y en el otro si
0 K 11
#9 Seat127
#6 Relacionada, más bien. En la que indicas, la jueza le pide el ticket a la periodista. En esta, como la periodista le ha dicho a la jueza que no lo tiene, pues se solicita al parking el registro de entrada y salida del coche.
2 K 42
rob #11 rob *
#9 Tienes toda la razón. Mis disculpas a todos. Especialmente a #0
0 K 14
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No sé si esto tiene mucho sentido ... salvo que se lo pida al parking si tiene las matrículas registradas.

Los parkings antiguos se quedan con los tickets en la máquina y en los nuevos, que leen la matrícula, yo los suelo archivar en la primera papelera que encuentro.
0 K 18
themarquesito #2 themarquesito *
#1 También le ha pedido la información a la empresa del parking ya que entiende que es casi imposible que Vilaplana conserve el tique, pero aun así cumple con su obligación de pedírselo.
3 K 52
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Por imperativo legal ... puede ser, porque si no se parecería al Peinado.
0 K 18
#4 Troglobyte
#1 No le pide el ticket a Vilaplana, que ya ha dicho que no lo tiene, se lo pide a la empresa que gestiona el parking que evidentemente debe tener registros y si me apuras, debe tener grabaciones de video que también podrían haber resuelto el misterio hace tiempo.
2 K 39
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Eso ya tiene más sentido.
0 K 18
#10 BurraPeideira_
#4 Un aparcamiento debe conservar las grabaciones de video durante un máximo de 30 días, a menos que exista una denuncia en curso o se requiera su conservación para una investigación, en cuyo caso deben guardarse hasta que las autoridades competentes lo soliciten. Pasado ese plazo de un mes, las grabaciones deben ser suprimidas.
0 K 10
#15 sliana
#1 de los creadores de "no te lees la noticia" llega "no te lees la entradilla"
1 K 25
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#15

Además de verdad. Como ya he visto la noticia y diferentes versiones entré en automático.
0 K 18
rob #13 rob
#0 He meneado todos tus envíos (hasta que Menéame me ha llamado Cowboy) para compensar mi error.
Mis disculpas de nuevo.
0 K 14
#3 poxemita *
#_1 se lo ha pedido al párking porque ella dijo que no lo tenía.
0 K 12
oceanon3d #18 oceanon3d *
La lectura entre lineas de todo este periplo judicial es lo que mas miedo da.


Todos los pasos de la jueza están encaminados a conseguir el detalle de lo que hizo Mazon minuto a minuto ... cabe la posibilidad de que como "máxima autoridad" hubiera dado instrucciones de la responsable legal de que la alerta no se activa si su orden expresa.

Lo normal es que lo hubiera imputado para preguntarle a el directamente. Pero la juez sabe que automáticamente pasara a instancias…   » ver todo el comentario
0 K 9
#12 Oliram
Si se pagó con tarjeta, es una factura que hay obligación de conservar para hacienda.
Si se pagó en efectivo puede ser mas complicado, pero si el parking registra las matrículas (Y creo que es obligatorio desde lo de las tarifas por minutos) es un dato de la factura que hay que conservar para hacienda
0 K 7

menéame