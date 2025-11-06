La jueza de la dana pide el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Vilaplana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la empresa que gestiona el céntrico aparcamiento de Valencia donde el president, Carlos Mazón, del PP, se despidió el día de la tragedia de la periodista Maribel Vilaplana, el tique que acredita a qué hora la informadora dejó y recogió su vehículo, según una resolución conocida este jueves. ...
Porque Vilaplana sin Mazon en la ecuación no pinta nada.
Evidentemente en uno no y en el otro si
Los parkings antiguos se quedan con los tickets en la máquina y en los nuevos, que leen la matrícula, yo los suelo archivar en la primera papelera que encuentro.
Por imperativo legal ... puede ser, porque si no se parecería al Peinado.
Eso ya tiene más sentido.
Además de verdad. Como ya he visto la noticia y diferentes versiones entré en automático.
Mis disculpas de nuevo.
Todos los pasos de la jueza están encaminados a conseguir el detalle de lo que hizo Mazon minuto a minuto ... cabe la posibilidad de que como "máxima autoridad" hubiera dado instrucciones de la responsable legal de que la alerta no se activa si su orden expresa.
Lo normal es que lo hubiera imputado para preguntarle a el directamente. Pero la juez sabe que automáticamente pasara a instancias… » ver todo el comentario
Si se pagó en efectivo puede ser mas complicado, pero si el parking registra las matrículas (Y creo que es obligatorio desde lo de las tarifas por minutos) es un dato de la factura que hay que conservar para hacienda