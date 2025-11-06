La jueza de la dana pide el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Vilaplana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a la empresa que gestiona el céntrico aparcamiento de Valencia donde el president, Carlos Mazón, del PP, se despidió el día de la tragedia de la periodista Maribel Vilaplana, el tique que acredita a qué hora la informadora dejó y recogió su vehículo, según una resolución conocida este jueves. ...