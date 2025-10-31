edición general
La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias de una acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día, así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día.

#4 Tensk
¿Quién se guarda los tickets del parking un año? y ¿No sería más fácil pedirle al parking el registro de entradas y salidas si lo tiene?
5 K 49
#5 Laudamuco
#4 somismo venía a decir yo...
0 K 6
#8 Aokromes
#4 > ¿Quién se guarda los tickets del parking un año?

los que los entregan para desgrabar xD
3 K 35
#11 Tensk
#8 ¿Y la comida esa desgravaba?
0 K 11
#9 alfre2
#4 nunca te ha tocado limpiar el coche de una mujer, verdad?
2 K 26
#10 Tensk
#9 Malamente limpio el mío, voy a limpiar el de otros... xD
0 K 11
#12 strike5000
#9 ¡Uy lo que ha dicho!  media
0 K 11
#13 burgerconqueso
#9 y el bolso, eso es un pozo sin fondo!
0 K 7
#14 Zerjillo
#4 Se lo pide a la que debe aportar las pruebas. Yo si fuera ella, iría al parking a pedir dicho registro.
0 K 7
#16 Tensk
#14 Es que si me pide a mí el ticket de un parking... salvo que me haya quedado dando tumbos por el coche, lo más probable es que haya ido a la basura.
0 K 11
#17 Zerjillo
#16 Si, te entiendo perfectamente. En el último parking al que fui es que ni te da ticket. Tienes que pedirlo explícitamente a la máquina. Y, evidentemente, casi nadie lo pide. Pero imagino (no lo puedo garantizar) que deben tener un registro de las entradas y salidas y que podrías pedir una copia de las de tu coche, por ejemplo, para pedir una factura.
0 K 7
#19 Tensk
#17 Yo ya no voy mucho a parkings de pago, por no decir que me parece que en años sólo he ido a dos (varias veces) en concreto, que sí te dan ticket y que cuando pagas (tienes un rato gratuito pero pasas igual por la máquina de pago) luego al ir a la barrera de salida te reconoce la matrícula y te quedas con el papel. Desconozco si otros lo hacen de otra manera.
0 K 11
#20 Zerjillo
#19 Yo las raras veces que voy a uno, te lee la matricula al entrar, pero no de ta nada. Si quieres un resguardo tienes que ir a la maquinita. Y al salir igual, pagas en la máquina, no te da nada. Si quieres ticket lo pides en la máquina. Y al salir, te lee la matricula y sales. Si no necesitas ticket, no te da nada.
0 K 7
#15 ummon
#4 Si pagó con tarjeta es solo ver el extracto de la tarjeta.
El registro del aparcamiento de un año se suele tener fácilmente a no ser aparcamientos muy grandes que les puede petar la BD, aunque suelen guardar copias de seguridad.
0 K 10
#18 Tensk
#15 ¿El extracto de la tarjeta te dice algo más que la hora del pago? quiero decir, ¿te viene la hora de entrada y salida?

Supongo que se puede aproximar en base al precio por minuto y demás del parking, pero no es exactamente lo mismo ¿no?

Eso suponiendo que hayas pagado con tarjeta y no con efectivo.

Desconozco a qué están obligados a guardar los parkings y cómo se lleva eso con la AEPD.
0 K 11
#3 pepel
Por fin sabremos a qué hora fue a cambiarse de ropa, e indirectamente cuanto tiempo estuvo de sobremesa y cuantos cubatas ó copas se tomó para llegar tan contento al CECOPI.
0 K 20
#1 sleep_timer
Que le pregunte como la tiene de grande Mazón, que fijo que lo sabe.
1 K 18
#6 elgranpilaf
#1 La cara dura?
0 K 10
#7 reivaj01
#1 El tonto del Mazón seguro que ni se la folló, tiene una cara de pagafantas que ni siendo presidente moja el churro.
0 K 11
#2 Hoypuedeserungrandia
Prepara las palomitas que va a salir mierda para parar un tren , Mazon esta viendo que sus continuas versiones no coinciden y veremos si no termina en el trullo.
0 K 7

