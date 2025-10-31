La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias de una acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día, así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día.
los que los entregan para desgrabar
El registro del aparcamiento de un año se suele tener fácilmente a no ser aparcamientos muy grandes que les puede petar la BD, aunque suelen guardar copias de seguridad.
Supongo que se puede aproximar en base al precio por minuto y demás del parking, pero no es exactamente lo mismo ¿no?
Eso suponiendo que hayas pagado con tarjeta y no con efectivo.
Desconozco a qué están obligados a guardar los parkings y cómo se lleva eso con la AEPD.