La jueza de la dana encarga a la Guardia Civil que obtenga de Meta los whatsapps borrados por el jefe de gabinete de Mazón

La magistrada acepta la propuesta de Compromís, que ejerce una de las acusaciones populares de la causa, tras haber aceptado voluntariamente José Manuel Cuenca.

Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Huyyyy que estos backups no los van a poder borrar...
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 creo que por seguridad se guardan en los servidores durante un tiempo.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#4 Pues eso, que los martillos del PP no llegan ahí.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 martillos virtuales?
ochoceros #11 ochoceros
#3 Año y pico después, ni falta que va a hacer.

En otras cosas bien diligentes que son ¬¬
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Si los whatsapps borrados del fiscal general no pudieron recuperarse, dudo que estos si que son más antiguos
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#14 Una cosa es recuperarlos del móvil y otra de las copias de Meta.
pedrario #20 pedrario *
#16 en teoría los backups no se pueden recuperar porque estan cifrados punto a punto

>WhatsApp no divulga el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales, y tampoco puede hacerlo
>faq.whatsapp.com/808280033839222/?locale=ca_ES

La copia de seguridad que está en cloud sí la puedes borrar, que creo que es lo que también hizo el FGE
Un_señor_de_Cuenca #22 Un_señor_de_Cuenca
#20 Pues es cierto, tienes toda la razón. Gracias
#2 Leon_Bocanegra *
Ayer venía escuchando al bastardo de don Federico para ver las mierdas que soltaba de lo del tren (que telita, menudo hijo de perra) y no veas los ataques hacia esta señora. La puso fina. Conforme esto avance van a ir a por ella a saco.
JuanCarVen #17 JuanCarVen
#2 Le va el sueldo en ello.
millanin #19 millanin
#2 Por dinero baila el perro.
alfema #8 alfema
Pero ... ¿los mensajes de WA no son cifrados extremo a extremo?, ¿Meta guarda una copia cifrada?.

Salvo que Meta disponga de una forma para descifrarlos no valdrán de nada.
#12 solojavi
#8 #9 Acceden a toda la información que enviamos, salvo que la hayamos cifrado nosotros previamente sin la mediación de whatsapp.
No lo van a reconocer y posiblemente eso del extremo a extremo sea la explicación que le den a la jueza para no romper la magia de la seguridad. Si realmente deseas un chat cifrado extremo a extremo tendrás que coordinar los dos terminales, cosa que hace telegram cuando estableces un chat cifrado y creo que signal también lo hacía, pero de éste último no estoy completamente seguro porque lo he utilizado muy poco.
#18 Otrebla8002
#8 yo creo que el cifrado extremo a extremo de WhatsApp es cifrado entre el "dispositivo origen-nube de Meta" y "nube Meta-dispositivo final".
NO cifrado "dispositivo origen-dispositivo final". Sino a Meta no le sirve de nada todos los datos que pasan por su nube, y de qué iban a vivir si no pueden tratar y revender la información de esos datos.
pedrario #21 pedrario
#8 #18 En teoría el cifrado es punto a punto y no pueden dar la información aunque quisieran

>WhatsApp no divulga el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales, y tampoco puede hacerlo.
>faq.whatsapp.com/808280033839222/?locale=ca_ES

Sólo darían los metadatos de horas de envío de mensaje y cosas así, pero no el mensaje. Para recuperar conversaciones solo se podría hacer si tienes un backup en cloud, que también puedes pedir que se borre.

Otra cosa es si realmente el cifrado es cliente a cliente y no se guardan claves en el servidor....pero a priori aunque fuera así, no lo destaparían en una causa judicial ordinaria.
#23 Otrebla8002
#21 buen aporte, no había leído las faq.
No entiendo entonces que gana Meta con el envío cifrado de mensajes privados si no pueden leer lo que hay dentro.
jonolulu #10 jonolulu
Meta
meta
Meta
meta
mETA
ETA
#9 Alves *
Eso, que alguien me explique entonces que es cifrado extremo a extremo porque no lo he entendido
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Sería otra versión... la verdadera.
Febrero2034 #13 Febrero2034
Si los ha borrado es q es inocente.
Herumel #5 Herumel
Putas telefónicas, que por ganar 4 duros más nunca hicieron gratuitos los mensajes entre móviles, que ahora depende una investigación judicial de una empresa extranjera de Nazis. :wall: :wall:
Os cosa que hay que cambiar.
#15 j3j3j3j3
Martiloooo!!!!! calienta que sales ...
