La jueza de la dana encarga a la Guardia Civil que obtenga de Meta los whatsapps borrados por el jefe de gabinete de Mazón

La magistrada acepta la propuesta de Compromís, que ejerce una de las acusaciones populares de la causa, tras haber aceptado voluntariamente José Manuel Cuenca.
En otras cosas bien diligentes que son
>WhatsApp no divulga el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales, y tampoco puede hacerlo
>faq.whatsapp.com/808280033839222/?locale=ca_ES
La copia de seguridad que está en cloud sí la puedes borrar, que creo que es lo que también hizo el FGE
Salvo que Meta disponga de una forma para descifrarlos no valdrán de nada.
No lo van a reconocer y posiblemente eso del extremo a extremo sea la explicación que le den a la jueza para no romper la magia de la seguridad. Si realmente deseas un chat cifrado extremo a extremo tendrás que coordinar los dos terminales, cosa que hace telegram cuando estableces un chat cifrado y creo que signal también lo hacía, pero de éste último no estoy completamente seguro porque lo he utilizado muy poco.
NO cifrado "dispositivo origen-dispositivo final". Sino a Meta no le sirve de nada todos los datos que pasan por su nube, y de qué iban a vivir si no pueden tratar y revender la información de esos datos.
Sólo darían los metadatos de horas de envío de mensaje y cosas así, pero no el mensaje. Para recuperar conversaciones solo se podría hacer si tienes un backup en cloud, que también puedes pedir que se borre.
Otra cosa es si realmente el cifrado es cliente a cliente y no se guardan claves en el servidor....pero a priori aunque fuera así, no lo destaparían en una causa judicial ordinaria.
No entiendo entonces que gana Meta con el envío cifrado de mensajes privados si no pueden leer lo que hay dentro.
