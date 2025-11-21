·
266
meneos
291
clics
La jueza de la dana cita a declarar a los escoltas y el chófer de Carlos Mazón
Considera necesario si dichos testigos 'efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos'
|
etiquetas
:
dana
,
jueza
,
maximi
113
153
0
K
290
politica
22 comentarios
113
153
0
K
290
politica
#2
JackNorte
Citar a declarar , a los condecorados.
14
K
112
#1
Esteban_Rosador
Pues son testigos obligados a decir la verdad. Se cierra el cerco sobre mazón.
11
K
103
#3
chavi
#1
Parece que esa "obligacion de decir la verdad" es papel mojado, visto lo visto.
En España sus señorías pueden hacer lo que les salga del nabo mientras se lo permitan sus colegas mas rancios
12
K
104
#17
atrova
*
#1
ojo que como los periodistas con su fuente, algunos funcionarios tienen obligación de secreto de las comunicaciones en su puesto de trabajo y creo que la jueza tendrá que ponderar ambos derechos (fui chofer en la GVA).
Ojalá prevalezca decir la verdad como testigo porqué lo dije a los pocos días, los chóferes lo saben todo
#3
#6
0
K
12
#19
fingulod
#17
El secreto profesional de los periodistas está en la constitución, el de los chofer no sé.
A ver, puede que no puedan decir lo que han oído, pero sí lo que han hecho ¿no?
0
K
7
#21
atrova
*
#19
si, lo que han hecho si lo pueden preguntar, de hecho está en a ley de transparencia (cuando actúa como molt impresentable, cuando lo hace por pp, en teoría, no tiene chofer) pero ahí creo está en conflicto con lo de aforado.
También está en las leyes lo de los funcionarios, no en la constitución pero si en normas de rango inferior por eso lo de que la jueza habrá que ponderar y el secreto en lss comunicaciones si lo está.
1
K
19
#6
Hynkel
#1
La jueza va claramente a por Mazón. Desde el principio. Pero le ha tenido que ir cercando poco a poco por el aforamiento, en cuanto haya que imputarle la causa tiene que ir al TSJV.
Está atando primero todos los cabos.
6
K
55
#8
starwars_attacks
#6
como para no ir!!!!
se pira del trabajo por ahí y lo llama "comida de trabajo"
y mientras mogollón de gente muriendo.
encima esque creo que él dio la orden de no mandar la alerta.
2
K
29
#12
Tyler.Durden
#8
imagino que eso ya lo hubiese dicho Salomé Pradas cuando Mazón la dejó a los pies de los caballos…
0
K
7
#14
loborojo
#12
A los pies de los caballos pero viva aún, está famia elimina a quien se va de la lengua sin miramientos, solo mira los "suicidios" de los presuntos de otras causas
0
K
10
#20
End
#6
totalmente de acuerdo.
Si lo imputase ya, y fuese al TSJ, donde hay jueces y magistrados amigos, ya sabemos lo que pasaría.
Pero si ella misma hace todo el trabajo antes de mandarlo al TSJ, lo tendrían más difícil sus amiguetes para echarle un cable. Es mi opinión.
0
K
6
#11
Tyler.Durden
#1
oh, vaya… entonces seguro que dicen la verdad!
1
K
14
#13
goyito
#1
Con decir que no escucharon nada o no estaban prestando atención se cubren las espaldas. Demostrar lo contrario es imposible. Lo que si tienen que decir tanto si les gusta como si no es el horario e itinerario que llevaron.
1
K
13
#15
el_Tupac
Me extraña mucho que no se esté procesando ya a ésta jueza por cualquier pollada.
Revelación de secretos o lo que fuera que le hicieron a Garzón.
1
K
14
#22
toshiro
Los han condecorado con paga vitalicia, no van a soltar nada.
0
K
10
#9
Jonesy
¿Y qué tal el portero del piso que ese día tenía para él solo en la zona de la plaza de Cánovas? A no ser que sea un portero automático
0
K
9
#7
starwars_attacks
Ya era hora.
0
K
9
#16
Nebuchanezzar
Espero que estén auditando como corresponde a las cuentas de los susodichos, las de sus familiares y amigos cercanos
0
K
7
#18
Ohtar
Los condecorados
0
K
7
#4
Euripio
Me extraña que pueda citar a todo el entorno del Vetorro el día de la dana sin necesidad de acusar a Mazón de nada.
0
K
7
#5
themarquesito
#4
La juez está investigando los hechos relativos a la dana, y en concreto la actuación de Salomé Pradas. Como Pradas ha apuntado de manera reiterada que estaba en contacto con Mazón en la medida de lo posible, resulta necesario esclarecer los hechos alrededor de Mazón y lo que hacía ese día de cara a determinar la veracidad de lo que señala la defensa de Pradas.
3
K
33
#10
poxemita
#4
Mazon encantado, luego alegará que lo han investigado ilegalmente y a anular pruebas o procedimiento completo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
