El juez Peinado quiere saber si otras personas sin titulación como Begoña Gómez firman pliegos técnicos en la Complutense

Se ha dirigido a la Escuela de Gobierno de la UCM para solicitarle que le responda, a la mayor brevedad posible y vía informe, con una relación de personas que «careciendo de la titulación académica superior» han suscrito cualquier pliego de condiciones y prescripciones técnicas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos. Coincide que esta decisión del magistrado de pedir ese informe a la UCM llega después de que el pasado 28 de noviembre la interventora de ese