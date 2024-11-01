edición general
El juez Peinado quiere saber si otras personas sin titulación como Begoña Gómez firman pliegos técnicos en la Complutense

Se ha dirigido a la Escuela de Gobierno de la UCM para solicitarle que le responda, a la mayor brevedad posible y vía informe, con una relación de personas que «careciendo de la titulación académica superior» han suscrito cualquier pliego de condiciones y prescripciones técnicas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos. Coincide que esta decisión del magistrado de pedir ese informe a la UCM llega después de que el pasado 28 de noviembre la interventora de ese

24 comentarios
Pertinax
Pues es una buena pregunta, guste o no.
5
kaos_subversivo
#1 no, es una gilipollez
11
Pertinax
#2 A mi me gustaría conocer esa gilipollez, para saber si hablamos de meritocracia o de otra cosa.
2
pozz
#5 Me meo con el fachilla, que le parezca bien que una persona sin estudios se ponga a firmar pliegos tecnicos de una catedra en uan universidad publica, es para que algunos se lo hagan mirar... pero como la corrupción la hacen los suyos, pues la aplauden, como los fanaticos que son en realidad. Y luego los ves intentando dar lecciones de moralidad. xD
5
magnifiqus
#5 ¿Crees que el número será igual al de jueces en España que persiguen obsesivamente a esposas de presidentes, o será un número mayor?
1
jonolulu
#5 Lo que viene siendo un ejemplo más de investigación prospectiva
1
Eukherio
#5 Como te dijo #2, es un gilipollez. Ya preguntó a la universidad si Begoña podía firmar pliegos y le dijeron que sí, y como no le gustó la respuesta simplemente quiere ver si puede sacar algún titular más del tema.

www.lasexta.com/noticias/nacional/interventora-complutense-ratifica-qu

La interventora de la universidad se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo

…   » ver todo el comentario
0
Pertinax
#23 Como he dicho, no dudo de que sea legal. Lo que me pregunto, y me gustaría saber, es si se trata de algo habitual, no vaya a resultar que a algunos la casta propia no les moleste.

A ver si va a ser el único y serendípico caso...
0
Escafurciao
#1 si, pero para hacerla hace unos añitos y en la ventanilla de información, si pide cita previa mejor.
1
charly-brown
#1 Es una buena pregunta, sí. Lo malo es que lleva investigando con mis impuestos desde hace 18 meses y se ha acordado ahora de eso. Lástima el juez va a paso de caracol. No tenemos ni fecha de juicio. Esta va a ser la instrucción más lenta de la historia.
1
Pertinax
#9 Desde el principio, y lo dije aquí, me dio la impresión de cuñao que no parecía verse nada ilegal. Y ahí sigue este juez rebuscando. Pero mamoneo... ese es otro tema.
0
woody_alien
#1 No, no lo es:

una relación de personas que «careciendo de la titulación académica superior» han suscrito cualquier pliego de condiciones y prescripciones técnicas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos.

Ahora empezarán a desfilar todos los alcaldes y demás cargos electos que, sin tener titulación académica superior, firman los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos y, por ejemplo, poner farolas en la plaza mayor.
4
Pertinax
#11 Es que a los alcaldes no se les exige titulación ninguna. Ni la ESO siquiera.
0
Patagonio3
#11 Ningun politico firma un pliego de prescripciones tecnicas. El Pliego de prescripciones lo firma siempre un tecnico con una titulacion superior
1
xuanra2002
#11 Del PP no tantos que son de inventarse universidades y títulos para cursarlos.
Todos recordamos el título de Harvard de Casado o el de Cristina Cifuentes...
0
oceanon3d
#1 Para saber si es una buena pregunta debes tener claro de lo que se trata; y se ve que no.
1
comadrejo
#1 Tengo una pregunta mejor, ¿Porque este juez dejo escapar al triple asesino de Usera?

Parece que los impuestos no dan para eso. :troll:
2
Eibi6
#1 que seguramente debió de ser la primera pregunta antes de ponerse a hacer de superjuez de Okdiario y el ojete
0
jorgeesc
Este juez busca delitos o rarezas?
Ser la única que firma es delito?
3
Andreham
Es una excelente pregunta pero, si no forma parte del juicio, es una investigación prospectiva, y lo que encuentre podría anularse en futuros juicios.

Aún así, ojo, es una excelente pregunta y ojalá alguien lo investigue.

Lo que también es cierto es que al abc, a sus lectores, al que ha traído la noticia y al que ha comentado antes que yo; probablemente no les gustaría si se hicieran preguntas de la misma índole en otros sitios.
2
diablos_maiq
sin títulos != sin estudios
1
Aas59
Que drama!!! Gente sin masters en la Juan Carlos I, haciendo pliegos de condiciones.
Esto ha de ser la ruina.
1
Kantinero
creo que a estas alturas el Pelucas ya sabe hasta la talla del sujetador de Begoña
1
diablos_maiq
#8 en breve pedirá las tallas de todos los que ha tenido desde los 14 años
1

