El juez Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener “numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver”.
"Hasta abril de 2026" = 6 meses, plazo máximo que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8633
Pedir prórrogas de 6 meses es lo habitual, no tiene ningún sentido pedir un plazo más corto y que luego resulte que no da tiempo y hay que andar pidiendo otra. Los juzgados están demasiado saturados como para andar perdiendo el tiempo con tramitaciones innecesarias.
Ojalá explicase esto el artículo del "periodismo a pesar de todo".
Un cachondeo esto.
.... hay que leerlo
www.meneame.net/story/historia-juez-acayro-polemica-condena-prevaricac
Y nos descojonabamos cuando los de Pezuñas Sucias presentaron la acusación.
Estaba todo calculado para dar con el juecezuelo adecuado.
Peinado prorroga la investigación y en la PSOE ya preparan el argumentario: “es una persecución machista”, “ataque a la democracia”, “culpa del facherío judicial”.
Lo curioso es que si Begoña fuera cuñada de Ayuso, ya tendríamos monográficos en RTVE y a Ferreras emitiendo en directo desde su portal.
Mentira, te has adelantado tu