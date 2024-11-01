edición general
El juez Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener “numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver”.

#2 z1018
en cambio se le "olvidó" prolongar las instrucciones de las dos causas por corrupción que instruía contra el ayuntamiento y la comunidad de Madrid y tuvo que archivarlas, qué mala suerte
7
Thornton #1 Thornton *
¡Hala, otra ronda de lawfare, que los gastos corren a cargo del erario público!
5
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Queda claro que quiere que coincida el juicio con la proxima campaña electoral.
0
#7 Grandpiano *
#3 No, no tiene nada que ver con la campaña electoral.
"Hasta abril de 2026" = 6 meses, plazo máximo que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8633
Pedir prórrogas de 6 meses es lo habitual, no tiene ningún sentido pedir un plazo más corto y que luego resulte que no da tiempo y hay que andar pidiendo otra. Los juzgados están demasiado saturados como para andar perdiendo el tiempo con tramitaciones innecesarias.
Ojalá explicase esto el artículo del "periodismo a pesar de todo".
1
obmultimedia #8 obmultimedia
#7 pide prorroga para esto y deja caducar otros casos de mayor mavedad como la estafa de las criptomonedas.
3
#10 Grandpiano
#8 Quien lleva la caducidad de los procesos no es el juez, sino el LAJ. Como todo lo que se refiere específicamente a tramitación de procedimientos.
1
camvalf #13 camvalf
#7 con las otras dos causas no fue tan diligente, que casualidad.
2
#15 Cntrl
#3 eso no depende de él, Sánchez puede convocar elecciones hoy si quiere
0
Variable #12 Variable
Luego criticaban a :coletas: cuando decía que no hay democracia plena en Ejppppaña. Para que haya democracia plena hace falta como poco meter a 500 jueces en la cárcel. ¿Creéis que exagero? Hay como 5500 jueces en España, ¿A cuántos han condenado por algo?. Garzón, Calamita, Alba y creo que hasta ahí. ¿Cuántos más prevarican descaradamente y se salen con la suya? ¿Alguien recuerda al juez De la Mata que prácticamente hacía de abogado defensor de M.Rajoy? (Si era otro juez, corregidme).

Un cachondeo esto.
1
#14 Marisadoro *
#12 Acayro, otro juez condenado por...
.... hay que leerlo

www.meneame.net/story/historia-juez-acayro-polemica-condena-prevaricac
0
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Joer lo que dan de sí unos recortes de internet...

Y nos descojonabamos cuando los de Pezuñas Sucias presentaron la acusación.

Estaba todo calculado para dar con el juecezuelo adecuado.
0
unlugar #4 unlugar
No quiere terminarse el culebrón de una tacada. Si fuese Netflix se jubilaría antes de la siguiente temporada o estaría cancelada.
0
#5 LaMinaEnMiPuerta *
El hurge.
0
#16 solojavi
Hemos llegado a un punto en el que hay que abogar porque nadie vote por partidos que incluyan a familiares de un juez para dejar claro que no hay motivaciones políticas en todas sus actuaciones.
0
Kmisetas #6 Kmisetas
El “lawfare” más largo de la historia… pero contra el sentido común.
Peinado prorroga la investigación y en la PSOE ya preparan el argumentario: “es una persecución machista”, “ataque a la democracia”, “culpa del facherío judicial”.
Lo curioso es que si Begoña fuera cuñada de Ayuso, ya tendríamos monográficos en RTVE y a Ferreras emitiendo en directo desde su portal.
5
Kantinero #11 Kantinero
#6 la PSOE ya preparan el argumentario:
Mentira, te has adelantado tu
0

