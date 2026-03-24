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Juanma Moreno iniciará la precampaña junto a Felipe González en un evento dedicado a Cayetana de Alba

Juanma Moreno iniciará la precampaña junto a Felipe González en un evento dedicado a Cayetana de Alba

Juanma Moreno dará inicio a la precampaña con una actividad dedicada a la duquesa de Alba, que contará con la presencia de Felipe González. La jornada, bajo el título ‘Una duquesa política’, tendrá lugar el 26 de marzo, solo unos días después de anunciarse las elecciones andaluzas para el 17 de mayo.

| etiquetas: elecciones , andazules , populares , sociolistos , grandes de españa
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14 comentarios
8 2 3 K 61 politica
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Me avergüenzo de ser andaluz.
4 K 55
TipejoGuti #2 TipejoGuti *
www.youtube.com/watch?v=rKgdWQiKTAA

Aunque diga Blas Infante
«andaluces levantaos»
perdón que no me levante
pero estoy mejor sentao.
Bueno voy a poner de pie,
voy a dejar de tonterías.
Venga una dos y tres,
¡qué bonita Andalucía!
Vamos a ponernos serios
que vamos a cantar el hisno.
Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos,
lo que fuimos antiguamente,
pobrecitos y vasallos,
siervos de terratenientes
y de chulos a caballo.
Si este pueblo se disparata
con la boda de un matavacas…   » ver todo el comentario
1 K 24
DocendoDiscimus #14 DocendoDiscimus
#1 Ni que sea culpa tuya que esos dos sean gilipollas, hermano. Yo no me avergüenzo de ser catalán y cargamos con personajazos tales como Puchi o Pujol...

Siéntete orgulloso de ser andaluz. Si quieres, puedes sentir pena de que las cosas no son como a ti te gustaría o como deberían, pero en todas partes cuecen habas, pero no dejes que la gentuza te robe tu identidad.

Cc #2 #8
0 K 12
Gandark_S1rk #6 Gandark_S1rk
#1 me averguenzo de ser español.
0 K 10
luspagnolu #8 luspagnolu
#1 No eres el único.
1 K 32
#9 vGeeSiz
#1 allá tu xD
0 K 10
mmlv #4 mmlv
Hace tiempo que Isidoro dejó de disimular
2 K 40
radon2 #3 radon2
Yo pensaba que González era más de VOX.
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Duplicada y sensacionalista
www.meneame.net/story/informacion-enlace-felipe-gonzalez-compartira-ac
El acto estaba programado meses antes de convocar las elecciones.

Y tu microblogging con las etiquetas es de strike
1 K 25
#11 Tensk
#10 Tal cual. Esto ya salió y es un bulo del copón tal como lo propone este meneo. @admin igual este meneo está un pelín contra las normas.
0 K 11
#5 pericoporro
Me la coló el Mundotoday!!!
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MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
Felipe González hará campaña para/con quien le haga un poco de casito, véanse los casos de Tamames y Leguina. Y a Susana Díaz le quedan 4 programas de esos que le gustan para quitarse la careta.
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CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Otro bulardos de los botifler de los que tenemos por aqui abajo
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#13 MarlonBlando
¿Hablan de Cayetana Fitz-James Stuart?
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