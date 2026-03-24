Juanma Moreno iniciará la precampaña junto a Felipe González en un evento dedicado a Cayetana de Alba

Juanma Moreno dará inicio a la precampaña con una actividad dedicada a la duquesa de Alba, que contará con la presencia de Felipe González. La jornada, bajo el título ‘Una duquesa política’, tendrá lugar el 26 de marzo, solo unos días después de anunciarse las elecciones andaluzas para el 17 de mayo.
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Aunque diga Blas Infante
«andaluces levantaos»
perdón que no me levante
pero estoy mejor sentao.
Bueno voy a poner de pie,
voy a dejar de tonterías.
Venga una dos y tres,
¡qué bonita Andalucía!
Vamos a ponernos serios
que vamos a cantar el hisno.
Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos,
lo que fuimos antiguamente,
pobrecitos y vasallos,
siervos de terratenientes
y de chulos a caballo.
Si este pueblo se disparata
con la boda de un matavacas… » ver todo el comentario
Siéntete orgulloso de ser andaluz. Si quieres, puedes sentir pena de que las cosas no son como a ti te gustaría o como deberían, pero en todas partes cuecen habas, pero no dejes que la gentuza te robe tu identidad.
Cc #2 #8
www.meneame.net/story/informacion-enlace-felipe-gonzalez-compartira-ac
El acto estaba programado meses antes de convocar las elecciones.
Y tu microblogging con las etiquetas es de strike