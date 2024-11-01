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Felipe González compartirá un acto con Moreno Bonilla pese al adelanto electoral

Felipe González compartirá un acto con Moreno Bonilla pese al adelanto electoral

El que fuera presidente del Gobierno de España mantendrá con el líder del Ejecutivo andaluz una charla coloquio moderada por Susana Griso

| etiquetas: felipe , gonzales , moreno , bonilla , coloqui , adelantó , electoral
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16 comentarios
8 2 4 K 77 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues no, no es EMT (podría serlo)
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 No, es el sensacionalismo que busca Lo Plural
#4 El evento estaba organizado por la Fundación Cajasol programado hace meses, pero con ese titular busca decir otra cosa
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josde #12 josde
#9 Si, que vaya tres patas para un banco.
1 K 27
vicus. #6 vicus. *
Lo que faltaba ya para el duro, un alarde de quintacolumnismo más de este vende obreros, donde a buen sergo dará coba a las paolitca de Moreno Bonilla en el susodicho coloquio.
2 K 36
#10 harverto
#6 Con la buena opinión que tenían de él cuando era presidente. No creo que se pueda caer mucho más bajo.
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manuelpepito #2 manuelpepito
Felipe González hace mucho que se quitó la careta
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mmlv #8 mmlv
Se ha moderado, yo pensaba que haría campaña con Vox
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luspagnolu #16 luspagnolu
#8 Él hace de VOX.
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domadordeboquerones #13 domadordeboquerones
#11 Es una charla coloquio, debería normalizarse.
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domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
Algo que debería ser normal siempre.
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ombresaco #11 ombresaco
#3 No sé... un expresidente nacional con un presidente autonómico en activo... se hace raro
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Alfon_Dc #15 Alfon_Dc
Joer..supongo que ya le habrán expulsado de PSOE? Noo? Que raro
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#5 Suleiman
Y donde está el debate?
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skaworld #7 skaworld
ah, esa foto aclara muchas cosas, pensabais que levantaba el puño... pero estaba pidiendo la cuenta xD
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#14 txelin
De los del PP, es de los que más tirón tiene entre las los votantes del PSOE, de hecho muchos le siguen añorando…
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
¿porqué dicen lo de "pese al adelanto"? estos dos tienen más en común que diferencias
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menéame