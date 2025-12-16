edición general
Juan del Val se considera de izquierdas y explica qué significa para él

Juan del Val se considera de izquierdas y explica qué significa para él

A pesar de que muchos consideren que Juan del Val es un altavoz de la derecha, él se considera de izquierdas: "Si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticar fuertemente a Pedro Sánchez. Es verdad que somos un poco víctimas de la simplificación de todos los mensajes".

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Está tan ocupado criticando a la izquierda y escribiendo novelas que no le da tiempo a criticar a la derecha.
alcama #12 alcama
#2 Criticar a Pedro Sanchez no es criticar a la izquierda. Teneis métido el semen de Pedro tan dentro que no os hace pensar de otra forma
Thornton #1 Thornton
OJO: no es elmundotoday.
Thornton #4 Thornton *
"Ser de izquierdas (...) tiene algo que ver con ser crítico con el poder, ser incómodo y molestar a la gente que manda".

Bajo ese prisma, Aznar, Alvise, Vito Quiles o Abascal son de izquierdas :-D
Morrison #8 Morrison *
#4 Bueno Aznar, Alvise, Vito Quiles o Abascal no son críticos con el poder ni con los poderosos, son críticos con quienes quieren quitarles el Status Quo a los poderosos. Ellos son serviles con el poder y los poderosos.
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Porque a pesar de que muchos consideren que Juan del Val es un altavoz de la derecha, él se considera de izquierdas: "Si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticar fuertemente a Pedro Sánchez. Es verdad que somos un poco víctimas de la simplificación de todos los mensajes. Como no hay ni tiempo, ni muchas veces se tienen ganas de llevarse la contraria a uno mismo, pues lo que haces es decir: 'Mira, vamos a ver, ¿Quién es de izquierdas? Pedro Sánchez. Bien, pues todo aquel que le critica es de derechas'".

Pedro Sánchez no es de izquierdas.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Está justa a la izquierda de Losantos .. entre Losantos y César Vidal.
#6 Jotax
Entonces es de izquierdas votando al PP o a VOX? que no me ha quedado muy claro.
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
el tontito no va a parar de decir tontadas hasta que arrasemos con todos los bosques para imprimir su mierda de libro o qué?
#7 poxemita
Aquí puedes autopercibirte como hombre, mujer o fluido, pero ni se te ocurra como de izquierdas, porque para eso has de demostrar fe ciega y carnet.
#9 Leon_Bocanegra
Y luego dicen que la izquierda no hace autocrítica :troll:
Andreham #10 Andreham
"Es verdad que somos víctimas de la simplificación de todos los mensajes".

Procede a decir que Pedro Sanchez y el PSOE son de izquierdas.

:clap: :clap: :clap:
Mangione #13 Mangione
¿Pero desde cuando este indigente mental es relevante?
