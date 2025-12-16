Juan del Val se considera de izquierdas y explica qué significa para él

A pesar de que muchos consideren que Juan del Val es un altavoz de la derecha, él se considera de izquierdas: "Si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticar fuertemente a Pedro Sánchez. Es verdad que somos un poco víctimas de la simplificación de todos los mensajes".
| etiquetas: juan del val , premio planeta , antena 3 , ideología
Bajo ese prisma, Aznar, Alvise, Vito Quiles o Abascal son de izquierdas
Pedro Sánchez no es de izquierdas.
Procede a decir que Pedro Sanchez y el PSOE son de izquierdas.