Juan Carlos I defiende su "herencia" democrática a España y desea regresar a su "hogar"

El rey emérito Juan Carlos I defiende la democracia como la "herencia" que dejó a España durante su reinado en su libro de memorias, que se publicará el 5 de noviembre en Francia, y en el que expresa su deseo de renovar una relación "armoniosa" con su hijo, Felipe VI, y sobre todo de regresar a su "hogar" tras cinco años de exilio en Abu Dabi. En sus memorias, Juan Carlos traza la mecánica precisa de la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Armada. Lo quería mucho, y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba...

Herumel #1 Herumel
Que vaya directamente a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pesetas.


Después hablamos.  media
azathothruna #3 azathothruna
Y por que no puede? :shit: :troll:
manuelpepito #5 manuelpepito
¿Cuando dice herencia se refiere a lo que nos ha robado?
Chinchorro #4 Chinchorro
Si tanto ama a su "hogar", (que no su país) que se entregue a la justicia del mismo y pague por sus delitos igual que cualquier español.
#2 tednsi
Creía que ElMundoToday.
calde #6 calde *
El Confidencial, el altavoz de la derecha!

No esperes información, sólo propaganda!

:palm:

En serio, dejad de traer propaganda.
Fj_Bs #7 Fj_Bs
QUE CONFIESE TODO , SE ARREPIENTA PUBLICAMENTE , DEVUELVA LO ROBADO , SE LE QUITEN LOS HONORES QUIZA TENGA ESPAÑA MAS COMPASION QUE EL JAMAS LA TUVO , CON EL PUEBLO ESPAÑOL , fue el delincuente mayor de toda España ,,,
Foxdie #8 Foxdie *
Partitocracia pactada entre los resto del regimen franquista y el PSOE.
Sin separación de poderes y casi nula independencia judicial.
Con todo el congreso puesto a dedo por los partidos y la consecuente irrelevancia de los programas políticos.
DarthMatter #9 DarthMatter *
... desea regresar a su "hogar" ... O sea:
---------------------------------------------------------
- ¿Desea regresar a Roma? ... (donde nació)
- ¿Desea regresar a Lausana? ... (donde "estudió")
- ¿Desea regresar a Estoril? ... (donde creció y mató a su hermano)
