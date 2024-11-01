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Juan Bravo (PP): Iniciaremos la construcción de un millón de viviendas en la primera legislatura de gobierno

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) se ocupa oficialmente del área de Vivienda en el Partido Popular desde el verano pasado. Pero la vivienda formaba parte de sus quehaceres desde que en 2022 entró en Génova como vicesecretario de Economía. La situación actual le preocupa y le da ocasión de explicar las soluciones que ofrece su formación

| etiquetas: vivienda , especulación , vpo
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13 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
Pacman #3 Pacman
No va a haber sitio, si tenemos en cuenta las que ha prometido Sánchez
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
¿Y se las adjudicarán luego todas a familiares y amigos, como ha pasado en valencia? xD xD xD

www.meneame.net/story/funcionario-reconoce-jueza-vpo-alicante-decreto-
www.meneame.net/story/escandalos-vpo-destapan-grietas-sistema-debia-ga

En el PP son profesionales de la mentira y el engaño. Eso lo sabe todo el mundo. Si a estas alturas les crees es culpa tuya.
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#2 Albarkas
Y robareis como si construyeseis doce millones de viviendas.
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Io76 #4 Io76
Y después se las regalaremos a fondos buitre, parguelas!
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#7 Ninethousand
#4 Ni hará falta, porque construir cuando la vivienda es un bien de mercado a un nivel tan extremo como lo es ahora mismo, hace que quienes tienen más dinero tengan el incentivo de acumularlas para optimizar sus beneficios. Es decir, que solo construir, sin medidas para eliminar la especulación, es equivalente a asignárselas a los fondos y otros especuladores.
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celyo #13 celyo
Siendo el alquiler un problema tan agravante actualmente, veo 0 iniciativas de acción directa para solucionarlo.
Lo de tener un conjunto de vivienda pública ni lo mencionan como propuesta.

Todo el plan al final pasa por agilizar el mercado de vivienda, y tratar de luchar con la okupación, me parece un brindis al sol, aunque es efectivo para convencer a los suyos.
Se pondrán a edificar, bajar el IVA, y poner leyes más duras y facilitar juicios rápidos. Es decir, para alguien que ahora mismo se vaya a quedar en la calle por no tener un alquiler, no veo que esto ayude en nada.

Para más inri, recalca que no hay consenso con las comunidades, siendo que las suyas directamente no quieren aplicar la Ley de Vivienda.
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javibaz #9 javibaz
Primero tienen que empezar a plantar los millones de árboles que prometía el misterioso M. Rajoy.
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powernergia #1 powernergia
"Y bajaremos el IVA".
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#5 j-light
"Crearemos 800K puestos de trabajo", el retorno.

elpais.com/diario/1982/09/17/portada/401061601_850215.html
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Arzak_ #8 Arzak_
Elecciones 2008: El Partido Popular, liderado por Rajoy, llegó a esbozar en su programa el fomento de la construcción de dos millones de viviendas en cuatro años..... El resto es historia. 8-D
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moco36 #11 moco36
A ver, gobiernan en 13/17 autonomías, y no han podido hacerlas aun, que tienen que esperar a gobernar en el país para hacerlo? Jajajajjaa que si que si!
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aupaatu #10 aupaatu *
Exactamente lo que están haciendo en las comunidades que gobiernan o parecido y con la sanidad harán lo mismo un millón de camas para la privada
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FunFrock #12 FunFrock
Ningun gobierno construirá nada, ni este, por mucho q prometa, ni el siguiente.
Saca suelo, permite licencias más rapidas, no exigas unos estandares de calidad tan altos como exige la CTE, controla los flujos migratorios y asi, en mucho tiempo, a lo mejor controlas los precios.
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menéame