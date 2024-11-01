Juan Bravo (PP): Iniciaremos la construcción de un millón de viviendas en la primera legislatura de gobierno

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) se ocupa oficialmente del área de Vivienda en el Partido Popular desde el verano pasado. Pero la vivienda formaba parte de sus quehaceres desde que en 2022 entró en Génova como vicesecretario de Economía. La situación actual le preocupa y le da ocasión de explicar las soluciones que ofrece su formación
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En el PP son profesionales de la mentira y el engaño. Eso lo sabe todo el mundo. Si a estas alturas les crees es culpa tuya.
Lo de tener un conjunto de vivienda pública ni lo mencionan como propuesta.
Todo el plan al final pasa por agilizar el mercado de vivienda, y tratar de luchar con la okupación, me parece un brindis al sol, aunque es efectivo para convencer a los suyos.
Se pondrán a edificar, bajar el IVA, y poner leyes más duras y facilitar juicios rápidos. Es decir, para alguien que ahora mismo se vaya a quedar en la calle por no tener un alquiler, no veo que esto ayude en nada.
Para más inri, recalca que no hay consenso con las comunidades, siendo que las suyas directamente no quieren aplicar la Ley de Vivienda.
elpais.com/diario/1982/09/17/portada/401061601_850215.html
Saca suelo, permite licencias más rapidas, no exigas unos estandares de calidad tan altos como exige la CTE, controla los flujos migratorios y asi, en mucho tiempo, a lo mejor controlas los precios.