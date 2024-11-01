Juan Bravo (PP): Iniciaremos la construcción de un millón de viviendas en la primera legislatura de gobierno

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) se ocupa oficialmente del área de Vivienda en el Partido Popular desde el verano pasado. Pero la vivienda formaba parte de sus quehaceres desde que en 2022 entró en Génova como vicesecretario de Economía. La situación actual le preocupa y le da ocasión de explicar las soluciones que ofrece su formación