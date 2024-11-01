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Los escándalos de las VPO destapan las grietas de un sistema que debía garantizar el acceso a la vivienda

Los escándalos de las VPO destapan las grietas de un sistema que debía garantizar el acceso a la vivienda

Las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la urbanización de Les Naus, en Alacant, ha sacado a la luz casos similares en otras comunidades y reabren el debate de la falta de controles más estrictos.

| etiquetas: vivienda , vpo , garantizar acceso , escándalos , corrupción
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14 comentarios
27 6 0 K 329 actualidad
fofito #1 fofito
Irregularidades no, corrupción.
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frankiegth #7 frankiegth *
#1. Corrupción unicamente posible gracias a la impunidad; y una justicia lenta y sin recursos no es justicia, es complicidad.
3 K 63
tul #2 tul *
Controles mas estrictos al partido podrido y a todos sus mangantes es lo que hace falta
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#4 LaMinaEnMiPuerta
#2 Si pasará eso no les dejaría usted gobernar.
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tul #8 tul
#4 gobernar? esta banda de delicuentes vienen a robar todo lo que no este con clavos
1 K 21
#10 LaMinaEnMiPuerta
#8 Cada uno gobierna como sus votantes quieren.
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#11 Albarkas
El tema de las VPO en este país es una vergüenza desde el principio al fin. Empezando porque no se conceden viviendas al que más lo necesita, por los precios, porque los promotores hacen lo que les da la gana, por la farsa de las listas, por el tema del descontrol por las plazas de garage, viviendas de protección social con piscinas y equipamientos que suben innecesariamente el precio, la falta de control de esas viviendas para poder venderlas en mercado libre o ponerlas en alquiler. Chalets de…   » ver todo el comentario
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makinavaja #14 makinavaja *
#11 Esto se solucionaría si las VPO fueran únicamente para alquiler, y propiedad del estado....
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Arkhan #6 Arkhan
¿Que destapa las grietas? ¿Pero es que alguien no sabía que este tipo de casas solo se daban si eras familiar o amigo de confianza del político o funcionario de turno?
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Andreham #3 Andreham
¿Escándalo? Hace una semana que ya no se habla del tema (y porque salieron nuevas) y nadie está yendo a juicio ni devolviendo la casa.
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Arkhan #5 Arkhan
#3 Quizás lo que se tendría que hacer para agilizarlo todo es desalojarlas hasta que se esclarezca la situación.
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DDJ #9 DDJ
Entre compromis psoev y podemos firmaron unos protocolos de control para la adjudicación de VPOs. Cuando le hicieron la jugarreta mafiosa a Oltra y entró el PP lo que hizo el gobierno de Mazón fue eliminar esos protocolos. Lo de alicante no hubiese ocurrido de seguir ese protocolo.

PP y corrupción van de la mano, no es que es salga de vez en cuando alguien que se salga de la legalidad, como pasa y pasará en cualquier asociación de la índole que sea, sino que el PP es un partido corrupto desde arriba hacia abajo. Lo demuestran cada día que amanece.
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kastanedowski #12 kastanedowski
" grietas" suena muy bonito, yo le llamaria barranco, sumidero, o pozo sin fondo
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SMaSeR #13 SMaSeR
Hubo un momento que si debían funcionar mas o menos porque estaba yo en uno de mis primeros trabajos y me tocaron 2 para ir a elegir la que yo quisiese. Pero con los requisitos que piden ahora..., venga hombre.
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menéame