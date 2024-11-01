Los escándalos de las VPO destapan las grietas de un sistema que debía garantizar el acceso a la vivienda

Las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la urbanización de Les Naus, en Alacant, ha sacado a la luz casos similares en otras comunidades y reabren el debate de la falta de controles más estrictos.
| etiquetas: vivienda , vpo , garantizar acceso , escándalos , corrupción
PP y corrupción van de la mano, no es que es salga de vez en cuando alguien que se salga de la legalidad, como pasa y pasará en cualquier asociación de la índole que sea, sino que el PP es un partido corrupto desde arriba hacia abajo. Lo demuestran cada día que amanece.