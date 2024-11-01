José Carlos Díez, economista, alerta a los españoles: “solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben”

La creación de puestos de trabajo se concentra de forma abrumadora en sectores de baja productividad y salarios modestos, hasta el punto de que el 80 % de las nuevas ocupaciones son cubiertas por trabajadores inmigrantes. En lugar de enfocarse en la mano de obra de baja cualificación se deberían centrar los esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado, capaz de ocupar puestos con salarios por encima de ese umbral y, por tanto, de contribuir de forma neta a las arcas públicas.