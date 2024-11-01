edición general
José Carlos Díez, economista, alerta a los españoles: “solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben”

La creación de puestos de trabajo se concentra de forma abrumadora en sectores de baja productividad y salarios modestos, hasta el punto de que el 80 % de las nuevas ocupaciones son cubiertas por trabajadores inmigrantes. En lugar de enfocarse en la mano de obra de baja cualificación se deberían centrar los esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado, capaz de ocupar puestos con salarios por encima de ese umbral y, por tanto, de contribuir de forma neta a las arcas públicas.

#1 Suleiman
Interesante saberlo... El problema es que la mayoría de facha pobres no lo sabe.
Autarca #14 Autarca
#1 No entiendo el articulo ni tu comentario

Estáis diciendo que el camarero que cobra el smi no produce mas del smi? que el empresario lo contrata por amor al arte?
Andreham #4 Andreham *
Y eso sigue siendo mentira.

Con 60k no te pagas el mantenimiento (no ya la construcción) de todo lo que aprovechas "gratis" por el simple hecho de vivir en este país.

Así a bote pronto:

Asfaltar 20m para acceder a tu garaje, 2500€ pago único

Fosa séptica privada, sin contar las tuberías, mano de obra y vaciado, 1000€ pago único

Seguridad privada (policía privada), 2200€ mes

Asesoramiento jurídico privado (no hay jueces así que todo asunto legal se trata entre entes privados),…   » ver todo el comentario
#5 detectordefalacias
#4 Educación privada decente... Unos 500 pavinis con comedor.
Seguro privado decente... A mí padre el día que se jubiló le subía a 800 (2016)

Eso que sepa yo de primera mano.
pepel #8 pepel
Este economista no dice que TODOS los que ganan más de 60.000 euros, los ganan porque muchos más trabajamos para ellos ganando bastante menos. Menudo economista defraudador.
Laro__ #13 Laro__
#8 Tengo curiosidad por conocer tu argumento. ¿Por qué crees eso? (Y lo pregunta un privilegiado, que no es rentista; que aporta bastante más de lo que recibe y que lo hace consciente de que es justo que así sea).
#3 Marisadoro
... atraer talento extranjero altamente cualificado, capaz de ocupar puestos con salarios por encima de 60k....

¿Mientras el talento local emigra al extranjero para cobrar un sueldo decente que aquí no tiene?

Soluciones traigo, traigo soluciones.
#12 cunaxa
#3 Ahora la moda es esa: odio al trabajador español.
Los periódicos de derechas están desatados con el odio hacia nosotros.
Bueno, vamos a decirlo de manera más precisa: los medios de comunicación que se dedican a hacer una determinada propaganda política por encima de dar información veraz. A eso no se le puede llamar periódico de información.
canduteria #9 canduteria
Por eso el smi tiene que ser 60 k 8-D
#2 John_Depork *
Conviene contrastar el dato, como siempre, pero más aún en el caso de JC Díez porque tiende a simplificar los problemas.

A vote pronto, se me ocurre que la renta no es el único factor para la recaudación.
Dragstat #6 Dragstat
#2 seguro que se refiere en base unicamente al impuesto sobre la renta, sino no tiene sentido, el sistema colapsaría.
#11 cunaxa
#2 También lo es el consumo y el patrimonio.
#7 pirat
Caradurez, de esos hay muchos en la capi y ninguno en el resto.
Ninguno llega a pagar lo marcado gracias al espectro de medidas ad hoc para la elusión fiscal.
También es verdad que ciertos tipos impositivos rayan lo confíscatorio en contra del espíritu tributario. Con que la grandes empresas y corporaciones pagaran lo que les corresponde como a los demás por sus beneficios en cada territorio, aunque fuera un 20%, no haría falta la teatralidad de estos otros tipos exagerados.
Y sí, el que gana mucha pasta es gracias al sistema que sostenemos entre todos. De donde no hay no se puede sacar... ni gastar.
#10 cunaxa
Los que ganan menos de 60.000 euros aportan con su trabajo. ¿ O tú mismo te plantas las lechugas, las recoges y las llevas a casa ?
Si sobra alguien en España son los ricos que ganan mucho con sus rentas sin trabajar en todo el día.
