José Carlos Díez, economista, alerta a los españoles: “solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben”

La creación de puestos de trabajo se concentra de forma abrumadora en sectores de baja productividad y salarios modestos, hasta el punto de que el 80 % de las nuevas ocupaciones son cubiertas por trabajadores inmigrantes. En lugar de enfocarse en la mano de obra de baja cualificación se deberían centrar los esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado, capaz de ocupar puestos con salarios por encima de ese umbral y, por tanto, de contribuir de forma neta a las arcas públicas.
Estáis diciendo que el camarero que cobra el smi no produce mas del smi? que el empresario lo contrata por amor al arte?
Con 60k no te pagas el mantenimiento (no ya la construcción) de todo lo que aprovechas "gratis" por el simple hecho de vivir en este país.
Así a bote pronto:
Asfaltar 20m para acceder a tu garaje, 2500€ pago único
Fosa séptica privada, sin contar las tuberías, mano de obra y vaciado, 1000€ pago único
Seguridad privada (policía privada), 2200€ mes
Asesoramiento jurídico privado (no hay jueces así que todo asunto legal se trata entre entes privados),… » ver todo el comentario
Seguro privado decente... A mí padre el día que se jubiló le subía a 800 (2016)
Eso que sepa yo de primera mano.
¿Mientras el talento local emigra al extranjero para cobrar un sueldo decente que aquí no tiene?
Soluciones traigo, traigo soluciones.
Los periódicos de derechas están desatados con el odio hacia nosotros.
Bueno, vamos a decirlo de manera más precisa: los medios de comunicación que se dedican a hacer una determinada propaganda política por encima de dar información veraz. A eso no se le puede llamar periódico de información.
A vote pronto, se me ocurre que la renta no es el único factor para la recaudación.
Ninguno llega a pagar lo marcado gracias al espectro de medidas ad hoc para la elusión fiscal.
También es verdad que ciertos tipos impositivos rayan lo confíscatorio en contra del espíritu tributario. Con que la grandes empresas y corporaciones pagaran lo que les corresponde como a los demás por sus beneficios en cada territorio, aunque fuera un 20%, no haría falta la teatralidad de estos otros tipos exagerados.
Y sí, el que gana mucha pasta es gracias al sistema que sostenemos entre todos. De donde no hay no se puede sacar... ni gastar.
Si sobra alguien en España son los ricos que ganan mucho con sus rentas sin trabajar en todo el día.