Jorge Mira, físico y profesor de la USC: «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»

El Estado español se desperezó en la mañana de ayer con un anuncio del presidente, Pedro Sánchez: cuestionar la idoneidad de mantener el cambio horario. El mandatario aprovechó para anunciar que propondrá a la UE acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. En su cuenta de X, opinó que «cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido», asegurando que ni servía para ahorrar energía ni para mejorar la salud de los ciudadanos. Más bien, al contrario: «iene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente», escribió.