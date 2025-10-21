Jorge Mira, físico y profesor de la USC: «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»

El Estado español se desperezó en la mañana de ayer con un anuncio del presidente, Pedro Sánchez: cuestionar la idoneidad de mantener el cambio horario. El mandatario aprovechó para anunciar que propondrá a la UE acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. En su cuenta de X, opinó que «cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido», asegurando que ni servía para ahorrar energía ni para mejorar la salud de los ciudadanos. Más bien, al contrario: «iene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente», escribió.
Luego, estos mismos mierdas están una semana protestando cada vez que se cambia la hora.
Dime a cuantos conoces tú que digan "¡qué bien! ¡ha cambiado la hora!"
Lo que debía sufrir el pobre antes de 1974.
En las antipodas de nuestro pais los japoneses no tienen cambio horario, los chinos nunca han tenido franjas horarias...
No es así del todo.
El cambio de hora se impuso la última vez (lo hubo varias veces y otras no) en 1974 con la crisis del petróleo. Lo que comentas es adoptar la hora de Berlín, que es el huso horario.
Se ve que lo de madrugar no le suena ni de oídas.
Es lo que tiene dormir en un ataúd y levantarse al anochecer.
Y es por eso la anomalía española, de comer a las 14 en vez de a las 12 o que el prime time empiece a las 23.
Lo ridículo de esta "discusión" es que se piense que se elimine el cambio horario o se vuelva al huso correspondiente y no vaya a cambiar absolutamente nada mas en nuestros horarios
Ya está dividido en dos husos. Península y Canarias.
¿Se podría dividir en dos la Península? Por poder, se puede, pero queda un poco tonto tener una hora en Galicia y otra en Asturias (o Asturias-Cantabria ... da un poco lo mismo donde pongas el cambio)
Tres husos. Sería todo pensarselo a ver cómo encaja.
¿Interpreto que deberíamos trabajar menos horas para poder acudir más tarde al trabajo?
"Si queda con el horario de invierno todo el año le arreará un bofetón al sector turístico del Mediteráneo. Le capará los atardeceres, quitándole una hora de actividad turística."
No sé a qué turismo se refiere. El que tengo que soportar suele estar dándole a la cerveza hasta las 4 de la mañana.
Excepción Canarias y Baleares podrían ir a su bola
Me paso su opinion por el ojete. A mi el horario de Verano me va de puta madre para la salud. Salgo de trabajar y todavia es de dia y tengo el priveligio de tener un poco mas de vitamina D...cosa que con el horario de invierno ni de coña. Me siento un mierda , un esclavo relegado a vivir en las sombras.
Que se vaya a la mierda y con el todos los fachas que cada vez que algo mejora o cambia para bien se ponen a patalear y a gritar que nos van a meter en otra guerra civil...hijos de puta.