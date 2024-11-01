edición general
Jordi Wild confiesa tomar cocaína en pleno pódcast: “Empieza a ser más normal”

El vídeo ha corrido como la pólvora en las redes sociales por motivos obvios, ya que mucha gente considera que es muy peligroso compartir un discurso así ante millones de jóvenes. En la charla con el malagueño, Jordi Wild asegura que “empieza a ser más normal” la existencia de personas que la han probado que las que no lo han hecho. También ha explicado que no quiere saber nada sobre drogas alucinógenas.

gorka_rodriguez #6 gorka_rodriguez
El problema es que la mitad de su audiencia tiene 14 años y está normalizando meter coca
tdgwho #9 tdgwho
#6 Me sorprendería que con el contenido que tiene, su audiencia a estas alturas tenga 14 años
Wachoski #12 Wachoski *
#9 es que ni de coña,... Ejemplo de montarse un argumento con estadística misco
Pertinax #17 Pertinax *
#12 Precisamente hoy he visto el vídeo del famoso exnazi que da charlas en las escuelas y le dice que desde su primera entrevista en este canal en las escuelas no necesita presentación. Que le ha dado mucha más visibilidad que, por ejemplo, El Sentido de la Birra. Explicaba que hubo un antes y un después de Wild Project, por lo que entiendo que la chavalería lo ve. Y no poco.

Y si algún vídeo van a ver es el de illojuan este, no uno de geopolítica.
jm22381 #11 jm22381
Al final los auténticos rebeldes somos los que no tenemos tatuajes ni hemos tomado nunca nada más fuerte que un Frenadol :roll:
tdgwho #13 tdgwho
#11 Dalsy hijo mio, lo demás es droga dura.
Wachoski #14 Wachoski *
#11 rebelde no lo llamaría,... un poco de nicho? Quizás

Ni un vinito? Ni una cremita de orujo?
alfre2 #20 alfre2
#11 vale el doble si te criaste viendo Corrupción en Miami de niño antes de irte a la cama :troll:
obmultimedia #5 obmultimedia
y cual es el problema? se normaliza sacando el puñetero tabu de la hipocresia a la palestra de la gente que consume en privado y luego va de sana por la vida, la de " huy eso jamas lo probare" y luego el finde se mete 4 gramos.
plutanasio #4 plutanasio
No ha dicho nada del otro mundo. Otra cosa es que dice que se mete una fila de vez en cuando, pero no ha dicho ninguna mentira.
#8 SantanaS
Pues Google dice que "sólo" el 11% la ha probado.
tdgwho #10 tdgwho
#8 Esto es como las encuestas a pie de urna.
fareway #2 fareway
Tal y como lo cuenta, los no consumidores van a ir por la calle acomplejados por si alguien se entera que no se meten...
#1 Leclercia_adecarboxylata
El video ha corrido como la pólvora...
Spirito #3 Spirito *
#1 Como la pólvora ha corrido el vídeo...
#15 atabey
#3 El del vídeo ha corrido a por pólvora.
SVSRTZ #19 SVSRTZ
Con la coca pasa de cuñado a cuñado máximo.
Ovlak #16 Ovlak
Tampoco es que sorprenda.
Australopithecus #7 Australopithecus
Aquel que sepa cómo de sutil y engañosa que es la coca sabe que ese tipo puede que ya este en la pendiente resbaladiza.
