·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11597
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6666
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6860
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7226
clics
Mi vida tras la muerte
5420
clics
Tristeza
más votadas
442
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
309
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
434
Julio Anguita: "Felipe González es de derechas"
520
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama
748
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
21
clics
Jordi Sevilla: "El PSOE está abrazado al populismo y ya es el club de fans de Sánchez. Hace falta una nueva corriente interna"
El ex ministro socialista reclama a Sánchez que ceda poder en el partido y permita una nueva corriente que "recupere la socialdemocracia frente a Feijóo"
|
etiquetas
:
jordi sevilla
,
psoe
,
pp
,
pedro sánchez
2
1
4
K
-7
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
4
K
-7
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
daniMate
Traduccion: en el PSOE no me dan un cargo que me guste, así que vamos a montar un poco de lío.
5
K
62
#1
BARCEL0NÍ
Y pensar que Sevilal me parecía un tío intelectualmente potente... Leí un libro que criticaba el uso de la IA en lso servicios sociales de USA hará años, recomendado en su twitter...
Pues ha acabado siendo un José Bono más!!!!
3
K
38
#3
Bretenaldo
#1
al PSOE le están saliendo unos cuantos “josés bonos” ultimamente…
1
K
17
#6
BARCEL0NÍ
#3
yo, cuanto mas haga rabiar a Felipe es que mejor lo está haciendo el perrrosanxe.
1
K
21
#11
Somozano
#6
ese es el programa electoral de la izquierda española
Hacer rabiar a Felipe González, a los fachas...
Y ya
Si mañana aparece una nave espacial con extraterrestres matando gente y esto molesta al PP, a VOX, a Alfonso Guerra y a Melody pues ya estaría
Aplaudamos a los extraterrestres vengativos y que se jodan los fachas
Luego que perdemos a los jóvenes
0
K
6
#10
Somozano
#1
Bono? Si Bono lleva años callado
Seguramente para que le tapen sus negocios en RD
Claro, era intelectualmente potente hasta que dice algo que no concuerda con tus opiniones cuando pasa a ser un facha paleto que no se entera
El PSOE está en su mejor época
Segundo en las generales aguanta en el gobierno tras comprar a la derecha catalana independentistas para sumar unos escasos 178 diputados, solo dos por encima de la mayoría absoluta y que no les sirve para aprobar unos presupuestos
Con el…
» ver todo el comentario
0
K
6
#9
Sandilo
Sánchez al final ha demostrado ser un genio de la política.
Todos esos radicales que afirmaban que Psoe y Pp la misma mierda es están ahora lamiendo las botas de Sánchez y partiéndose la cara por todo internet defendiendo la corrupción de PSOE.
ERC, Bildu, Sumar, Podemos..todos al servicio de Sánchez y sosteniéndolo como su dios. Todos al servicio de PSOE.
1
K
16
#14
omega7767
*
#9
yo no lo definiría como genio, pero es un estratega muy bueno con gran carisma. También tengo que decir que es un incumplidor y mentiroso etc.
Por otro lado Feijoo es tan genio que ha sido el lider más votado en las pasadas generales . No tiene ni carisma, pésimo estratega ...
0
K
11
#16
Somozano
#9
Siempre lo han estado en el fondo. Es la diferencia con el PP. La cantidad de arrastrados que tiene la PSOE básicamente porque desde 1982 es la religión oficial del Estado. Lo que marca el bien y el mal
No solo partidos. En TV o radio o prensa hay periodistas de derechas y periodistas del PSOE que no es lo mismo que ser periodista de izquierdas.
Gente como Tezanos, capaces de tirar por la borda toda su carrera laboral a la mierda por Sánchez
Gente arrastrándose hasta límites patéticos
Darían su vida por la PSOE
1
K
16
#7
Battlestar
No lo creo. Lo digo sinceramente. Aqui lo importante no es apoyar al PSOE/Sanchez por apoyar al PSOE/Sanchez, es por joder al PP sobre todo y a VOX.
Si jode el PP/Vox entonces se aplaude con las orejas al PSOE, aunque no ande tan lejos de estos
0
K
10
#13
Somozano
#7
Entonces dirás viva el rey no?
Ahora les molesta a los de vox
0
K
6
#17
Mikhail
#7
¿Pero tú estás a favor o en contra de joder a la ultraderecha española?
0
K
7
#5
Leon_Bocanegra
Que viene el Sanchismo!! Huid insensatos!!!
0
K
9
#15
Leon_Bocanegra
Madre mía las turras del somozano en todas las putas noticias. Como siga así a alcama y sandalio se les acaba el chollo. Este es mucho mejor propagandista. Donde va a parar.
0
K
9
#2
Barney_77
El que no vea el partido personalista en el que se ha convertido el PSOE....
0
K
7
#8
daniMate
#2
que razón tienes. Aún recuerdo Laa asambleas de todos los militantes en la época de Felipe González
Siempre escuchando a todos el mundo y llegando a acuerdos jajajjaa.
4
K
54
#12
pedromoralesnn_62a8fccf7
Tiene razón el PSOE Es ahora mismo un partido populista, uno más de los varios que inundan la política española en la derecha y en la izquierda
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues ha acabado siendo un José Bono más!!!!
Hacer rabiar a Felipe González, a los fachas...
Y ya
Si mañana aparece una nave espacial con extraterrestres matando gente y esto molesta al PP, a VOX, a Alfonso Guerra y a Melody pues ya estaría
Aplaudamos a los extraterrestres vengativos y que se jodan los fachas
Luego que perdemos a los jóvenes
Seguramente para que le tapen sus negocios en RD
Claro, era intelectualmente potente hasta que dice algo que no concuerda con tus opiniones cuando pasa a ser un facha paleto que no se entera
El PSOE está en su mejor época
Segundo en las generales aguanta en el gobierno tras comprar a la derecha catalana independentistas para sumar unos escasos 178 diputados, solo dos por encima de la mayoría absoluta y que no les sirve para aprobar unos presupuestos
Con el… » ver todo el comentario
Todos esos radicales que afirmaban que Psoe y Pp la misma mierda es están ahora lamiendo las botas de Sánchez y partiéndose la cara por todo internet defendiendo la corrupción de PSOE.
ERC, Bildu, Sumar, Podemos..todos al servicio de Sánchez y sosteniéndolo como su dios. Todos al servicio de PSOE.
Por otro lado Feijoo es tan genio que ha sido el lider más votado en las pasadas generales . No tiene ni carisma, pésimo estratega ...
No solo partidos. En TV o radio o prensa hay periodistas de derechas y periodistas del PSOE que no es lo mismo que ser periodista de izquierdas.
Gente como Tezanos, capaces de tirar por la borda toda su carrera laboral a la mierda por Sánchez
Gente arrastrándose hasta límites patéticos
Darían su vida por la PSOE
Si jode el PP/Vox entonces se aplaude con las orejas al PSOE, aunque no ande tan lejos de estos
Ahora les molesta a los de vox
Siempre escuchando a todos el mundo y llegando a acuerdos jajajjaa.