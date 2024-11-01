edición general
Jon Hernández, experto en IA, advierte sobre nuestro futuro laboral: "En cuestión de un año, la IA podrá reemplazar cualquier trabajo en remoto"

La Inteligencia Artificial (IA) está más presente que nunca. Cada vez se utiliza más en sectores como la informática, la medicina o incluso la educación. Aun así, también suscita importantes dudas. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Supone una amenaza para el desarrollo del ser humano? ¿Tiene límites? Son algunas de las cuestiones más recurrentes para las que no existen respuestas todavía, aunque los expertos en esta materia tienen ya sus propias conclusiones.

Dragstat #3 Dragstat
Es un poco absurdo, parece que lo ha dicho sin ni siquiera pensar que hay trabajos en remoto basados en decisiones y conocimiento del trabajador a los que la IA puede no tener acceso. No sé si el tio es idiota o piensa que los idiotas son los demás.
pgvl #2 pgvl
Recordemos que es un fotógrafo que repite noticias sensacionalistas
JackNorte #4 JackNorte
#2 Podriamos decir muchas cosas de periodistas actuales referentes en el buen sentido que formandose han conseguido ser periodistas sin una carrera.
Creoq ue Jon Hernandez es fotografo sin duda y entrevistador y divulgador y tiene un equipo y un canal dedicado a ia , en esencia , no es una eminencia en ello , pero si alguien que divulga.
Sin duda no siempre acierta o enfoca perfectamente. Pero comparado con la mayoria de los que escriben y difunden sobre ia no se.
Veremos sobre la progresion…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Venga, a ver si es verdad, que estoy muy quemado.
#1 Jatetu
Experto mis cojones.
