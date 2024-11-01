Jon Hernández, experto en IA, advierte sobre nuestro futuro laboral: "En cuestión de un año, la IA podrá reemplazar cualquier trabajo en remoto"

La Inteligencia Artificial (IA) está más presente que nunca. Cada vez se utiliza más en sectores como la informática, la medicina o incluso la educación. Aun así, también suscita importantes dudas. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Supone una amenaza para el desarrollo del ser humano? ¿Tiene límites? Son algunas de las cuestiones más recurrentes para las que no existen respuestas todavía, aunque los expertos en esta materia tienen ya sus propias conclusiones.