La jefa de la diplomacia de la UE, Kallas: "Las desgracias del mundo significan que es hora de empezar a beber"

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo en privado a los legisladores que el estado del mundo significaba que podría ser un buen momento para empezar a beber. Kallas dijo a los líderes de los grupos políticos en el Parlamento Europeo que, si bien ahora no bebe mucho, puede que sea el momento de empezar por los eventos en todo el mundo.