La jefa de la diplomacia de la UE, Kallas: "Las desgracias del mundo significan que es hora de empezar a beber"

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo en privado a los legisladores que el estado del mundo significaba que podría ser un buen momento para empezar a beber. Kallas dijo a los líderes de los grupos políticos en el Parlamento Europeo que, si bien ahora no bebe mucho, puede que sea el momento de empezar por los eventos en todo el mundo.

karakol #1 karakol
Elegí un mal momento para dejar de oler pegamento. :-D
Malinke #5 Malinke
Vamos, que de hacer algo por lo que te pagan, nada.
Si no vales, ya lo teníamos claro, lárgate y llévate a von der Leyen.
Gry #4 Gry
Imagínate tener que lidiar con Trump en primera línea... creo que yo también me daría a la bebida.
Salud!
#2 BurraPeideira_
Eso debió pensar su madre cuando la preñaron.
letra #3 letra
Receta para la empatía, según una "estadista", o sea, un monstruo.
#7 charly-brown
Estrategia de la avetruz cuando se pone feo metes la cabeza en la arena o te echas a beber hasta emborracharte y así desaparecen tus problemas.
Uff, siempre tuve mala impresión de esta mujer. Piensas bueno con el tiempo mejora, pero es que lejos de mejorar empeora.
Songji #6 Songji
Estamos en manos de imbéciles, incompetentes y corruptos que su único mérito es haber nacido en el sitio adecuado y tener los amigos adecuados.
