IU-Podemos Palencia denuncia que el PP "regala dinero público a la Iglesia"

Aseguran que se destinan cientos de miles de euros a actuaciones sobre bienes de titularidad privada de la Iglesia

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Se puede extrapolar a todas las provincias en las que gobierna el PP. Y con un futuro gobierno PP- Vox, el problema se va a multiplicar.

Copio

Con el conjunto de estas aportaciones, IU afirma que el Obispado de Palencia se convierte en la entidad que más financiación recibe de la Diputación, equiparándolo, en volumen de recursos, a un municipio de la provincia.
