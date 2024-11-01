Israel mata a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz

Un ataque aéreo israelí mató a Alireza Tangsiri, jefe naval de la Guardia Revolucionaria iraní, en Bandar Abbas, en el día 27 del conflicto del Golfo. La operación ocurrió de madrugada y también murieron varios asesores. Israel lo responsabilizaba del bloqueo del estrecho de Ormuz. Tangsiri, designado en 2018 por el ayatolá Khamenei, era un veterano militar sancionado por Occidente y clave en la estrategia naval iraní. Su muerte supone un golpe táctico y simbólico para Irán.
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Durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) Irán sufrió la mayor parte de las bajas. El total de fallecidos iraníes (militares y civiles) se sitúa en un rango de 1.000.000 de personas de una población de 40 M.
Irak fue el agresor inicial y no logró su objetivo de derrocar al régimen iraní. El conflicto se considera una victoria defensiva para Irán pues pudo mantener su territorio y su gobierno, a pesar de que a Irak le… » ver todo el comentario
Indonesia.
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_en_Indonesia_de_1965-1966
Son cosas distintas: el ejército iraní tiene bastantes más efectivos.
Y EEUU experiencia en masacres. E Israel no te digo. Pero según nuestros NATOntados eso es difundir la democracia.
Mi punto es que la estrategia de apuntar a los líderes no les ha funcionado en ningún sitio. Quizá durante un tiempo crean el caos (que en el caso iraní no ha sucedido), pero sus enemigos se recomponen.
Eso es independiente de masacrar a toda la población. Tienen mucho trabajo si pretenden erradicar a 90 millones de iraníes, más las distintas… » ver todo el comentario
Coincido contigo en que esta masacre de mandamases la han previsto ... pero seguro que los nuevos no son precisamente los más conciliadores ni los que más van a buscar la paz.
¿Es un objetivo militar legítimo?
Sí
¿Forma parte del ejército invasor?
No
¿El daño ha sido grave?
Sí
Muy infeliz.