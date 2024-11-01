Israel mata a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz

Un ataque aéreo israelí mató a Alireza Tangsiri, jefe naval de la Guardia Revolucionaria iraní, en Bandar Abbas, en el día 27 del conflicto del Golfo. La operación ocurrió de madrugada y también murieron varios asesores. Israel lo responsabilizaba del bloqueo del estrecho de Ormuz. Tangsiri, designado en 2018 por el ayatolá Khamenei, era un veterano militar sancionado por Occidente y clave en la estrategia naval iraní. Su muerte supone un golpe táctico y simbólico para Irán.