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Israel mata a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz

Israel mata a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz

Un ataque aéreo israelí mató a Alireza Tangsiri, jefe naval de la Guardia Revolucionaria iraní, en Bandar Abbas, en el día 27 del conflicto del Golfo. La operación ocurrió de madrugada y también murieron varios asesores. Israel lo responsabilizaba del bloqueo del estrecho de Ormuz. Tangsiri, designado en 2018 por el ayatolá Khamenei, era un veterano militar sancionado por Occidente y clave en la estrategia naval iraní. Su muerte supone un golpe táctico y simbólico para Irán.

| etiquetas: israel , alireza , tangsiri , armada , irán , estrecho , ormuz
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19 comentarios
18 2 0 K 170 actualidad
Comentarios destacados:      
alehopio #8 alehopio *
#2 Hay que conocer un poco de Historia para entender la actualidad.

Durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) Irán sufrió la mayor parte de las bajas. El total de fallecidos iraníes (militares y civiles) se sitúa en un rango de 1.000.000 de personas de una población de 40 M.

Irak fue el agresor inicial y no logró su objetivo de derrocar al régimen iraní. El conflicto se considera una victoria defensiva para Irán pues pudo mantener su territorio y su gobierno, a pesar de que a Irak le…   » ver todo el comentario
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DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
La estrategia de matar a los líderes se ha mostrado muy útil hasta ahora, sin duda. ¿Han conseguido abrir ya el estrecho, por eso?
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woody_alien #2 woody_alien
#1 Depende de la cantidad de líderes en reserva.
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DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
#2 En tiempos de guerra es cuanto más fácil resulta encontrar gente competente: la experiencia es un grado, y en la guerra se adquiere mucha. Así que no, no creo que les vayan a faltar líderes en reserva. Especialmente si la estrategia iraní es, como parece ser que es, absolutamente descentralizadora. ¿Alguna vez se ha conseguido derrotar a alguna guerrilla descabezándola? Ya te contesto yo: no.
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ombresaco #7 ombresaco
#3 Desde la ignorancia, yo diría que la defensa Iraní es más un ejército que una guerrilla
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DocendoDiscimus #12 DocendoDiscimus
#7 También lo era la de Vietnam del Norte, no obstante, utilizaban tácticas guerrilleras. Es indiferente eso.
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DocendoDiscimus #13 DocendoDiscimus
#10 Ahí no descabezaron, tío, ahí mataron a todo Dios indiscriminadamente. Igual que la Guerrilla Boliviana, se pelaron a 47 de 53 guerrilleros, no dándoles tiempo a desarrollar la guerrilla.

Son cosas distintas: el ejército iraní tiene bastantes más efectivos.
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#13

Y EEUU experiencia en masacres. E Israel no te digo. Pero según nuestros NATOntados eso es difundir la democracia.
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DocendoDiscimus #15 DocendoDiscimus
#14 Es cierto que tienen experiencia en masacres. Pero también tienen experiencia en acabar saliendo escaldados y con el rabo entre las piernas.

Mi punto es que la estrategia de apuntar a los líderes no les ha funcionado en ningún sitio. Quizá durante un tiempo crean el caos (que en el caso iraní no ha sucedido), pero sus enemigos se recomponen.

Eso es independiente de masacrar a toda la población. Tienen mucho trabajo si pretenden erradicar a 90 millones de iraníes, más las distintas…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #17 HeilHynkel
#15

Coincido contigo en que esta masacre de mandamases la han previsto ... pero seguro que los nuevos no son precisamente los más conciliadores ni los que más van a buscar la paz.
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Songji #6 Songji
#2 Cuanto más corra esa lista, más amigos y familiares habrán visto morir esos nuevos líderes, más encabronados estarán, y más cautos serán con su seguridad.
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Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#1 quieren descabezar a una hidra…  media
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#18 BloodStar
#1 Aún no han intentado abrir nada. Pero bueno, te puedes montar tu propia realidad paralela en la que ser feliz.
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DocendoDiscimus #19 DocendoDiscimus
#18 ¿Ah no? ¿Y cómo es que no lo han intentado? ¿Y la muerte de este señor ha abierto el estrecho o no? ¿Está funcionando la estrategia tu crees?
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PauMarí #9 PauMarí *
¿Como es que Israel y EEUU no paran de asesinar gente y en cambio en los ataques recibidos en Israel sólo hay heridos, nunca muertos? (pregunta retórica, eso se llama control del mensaje, cosa de la cual Israel és un maestro).
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#16 Onaj
Test de felicidad.

¿Es un objetivo militar legítimo?


¿Forma parte del ejército invasor?
No

¿El daño ha sido grave?


Muy infeliz.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Seguro que eso calma los ánimos y hacen que abran el estrecho a los barcos estadounidenses e israelís
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Que pase el siguiente.
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menéame