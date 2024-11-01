Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.
| etiquetas: israel , trump , gaza. hamás , rehenes
Lo hacen pasar por el plan de Trump porque si viniera de Netanyahu, Hamas no lo habría aceptado, y además acerca a Trump al Nobel de la paz, es un win win para los dos.
Y ni siquiera es un plan, es un ultimátum de rendición incondicional.
Pero bueno, si dejan de bombardear a los palestinos ya es un logro
Y tras 2 años de matanza y arrasar Gaza, acaba ganando Netanyahu
Menuda mierda
A ver si nos vamos aclarando ya de una vez.