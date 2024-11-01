edición general
Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Empiezan con los cimientos de los hoteles ya?
Asimismov #3 Asimismov
#1 están tirando en Gaza las últimas bombas que les quedaban, no fuesen a caducar.
Kantinero #12 Kantinero
#1 Habrá que desescombrar antes.....a ver si hacemos las cosas bien.....
themarquesito #13 themarquesito
#1 Eso lo lleva Jared
#2 Alcalino *
Es el plan de Netanyahu, no el plan de Trump

Lo hacen pasar por el plan de Trump porque si viniera de Netanyahu, Hamas no lo habría aceptado, y además acerca a Trump al Nobel de la paz, es un win win para los dos.

Y ni siquiera es un plan, es un ultimátum de rendición incondicional.

Pero bueno, si dejan de bombardear a los palestinos ya es un logro
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Como ya hicieron con los nativos americanos, comienzan con los palestinos.
#5 guuilesmiz
#4 exacto, es exactamente lo mismo
#7 DenisseJoel
Ahora es cuando vamos a ver si la gente de Europa (y parte de EEUU) se entera o no de la película. Por lo pronto, el mercado informativo empieza a llenarse de "noticias" que ayuden a distraer la atención de lo que pasa en Palestina. Objetivo: desactivar los movimientos de oposición al apartheid y el genocidio.
Javi_Pina #14 Javi_Pina
No se cual es el plan de Trump real pero el de Netanyahu es que devuelvan los rehenes, entreguen las armas y luego aniquilarlos igualmente
#11 Jotax
Lo que mande el jefe.
Andreham #8 Andreham
La profesora se olvida de los 60 años de ir quitando terrenos poco a poco a los palestinos, pero bueno, es su trabajo el ser un pedazo de mierda que justifica la muerte de inocentes.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1 *
Montan un ataque terrorista el 7O con mucho ingenio para que tenga impacto
Y tras 2 años de matanza y arrasar Gaza, acaba ganando Netanyahu
Menuda mierda
#10 Tecar
El plan de Trump (EE.UU) para Gaza.
A ver si nos vamos aclarando ya de una vez.
:troll:
#9 Juanjolo *
Greta Zumberg, Barby Palestina, la Colau y muchos de por aquí se han quedao con cara gilipollas.
