Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”  

La investigadora científica todavía no asimila el título que ya destaca en su palmarés deportivo, aunque se ha marcado como objetivo intentar ganar otro torneo mundial, cuenta a ‘Infobae’. Con 28 años y una carrera asentada como investigadora científica en el departamento de I+D de un laboratorio farmacéutico en Valladolid, Isabel Rivero se dio cuenta de que necesitaba una actividad que ordenara su vida y le permitiera establecer unos horarios.