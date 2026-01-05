edición general
Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

La investigadora científica todavía no asimila el título que ya destaca en su palmarés deportivo, aunque se ha marcado como objetivo intentar ganar otro torneo mundial, cuenta a ‘Infobae’. Con 28 años y una carrera asentada como investigadora científica en el departamento de I+D de un laboratorio farmacéutico en Valladolid, Isabel Rivero se dio cuenta de que necesitaba una actividad que ordenara su vida y le permitiera establecer unos horarios.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Unos requisitos que encontró en el boxeo. Una vez se enfundó los guantes y se subió al ring para hacer sparring, el gusanillo de la competición y el combate se convirtió en un runrún en su mente.
WcPC #2 WcPC
¿No sería lógico nombrar el laboratorio farmacéutico?
Digo yo que sería una manera de que le concedieran más vacaciones, días libres o algo así para entrenar por la publicidad.
Me parece que este artículo está bien, pero denota una falta de interés del periodista sobre lo que está contando increíble.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#2 quizá el laboratorio no quiere este tipo de publicidad, y, además, porque le den publicidad no requerida, la empresa no tiene obligación de conceder nada que no esté pactado.
elTieso #4 elTieso
Confirmando de nuevo que más guantás da el hambre.
DrEvil #3 DrEvil
Hay que reconocer su genialidad: reconducir las ganas de apalear que genera el trabajo en la investigación y utilizarlas en el boxeo.
