edición general
25 meneos
31 clics
Irene Montero: A la gente en los barrios no le está robando el negro. Les está robando Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés

Irene Montero: A la gente en los barrios no le está robando el negro. Les está robando Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés  

Irene Montero: En los barrios no están robando las personas migrantes, no están robando las personas racializadas. Como demuestran los datos que les decía, el 50% de la población española tiene el 2,7% de la riqueza. A la gente en los barrios no le está robando el negro, a la gente en los barrios les está robando Mercadona, les está robando Carrefour, les está robando el Corte Inglés,les está robando Blackrock, les está robando Blackstone, les están robando los grandes fondos, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes energéticas

| etiquetas: irene montero , negro , mercadona , carrefour , el corte inglés , barrios , robo
20 5 4 K 202 actualidad
42 comentarios
20 5 4 K 202 actualidad
Comentarios destacados:          
Supercinexin #1 Supercinexin
Tiene razón, otra vez. Los incrementos de precios son en la inmensa mayoría de ocasiones producto de la avaricia de los supermercados (sus propietarios). La prueba irrefutable es el salvaje incremento en beneficios de estas superficies los últimos años, con precios finales cada vez más altos y los productores base cobrando o lo mismo o menos.
12 K 131
Findeton #5 Findeton *
#1 No, los incrementos de precio se deben a la pérdida de valor de la moneda (inflación). De hecho el margen de beneficio porcentual de los supermercados sigue siendo muy bajo.
4 K 56
Urasandi #9 Urasandi
#5 El cacao sube un 8% y el chocolate lo suben un 20% en el mismo período y la misma cadena...
1 K 18
Findeton #12 Findeton *
#9 Lo del cacao es un caso concreto que no tiene que ver, hay escasez de producción de cacao (la demanda mundial sube más que la oferta, puedes buscar tesis de inversión basadas en este hecho, como por ejemplo sobre Barry Callebaut que cotiza en bolsa). Lo de que el chocolate suba más, pues es lo normal en momentos de escasez porque subir precios sirve tanto para racionar la escasez como para incentivar producir más. En otras palabras, lo del cacao no es inflación, es un cambio RELATIVO de precios. Cuando hay inflación, hay un aumento generalizado de precios, es diferente.
3 K 47
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#5 ¿Y los incrementos de beneficio récord (en términos reales) también son debidos a la inflación?

Muy bonito para engañar a legos, pero esa afirmación no pasa una verificación rigurosa.
1 K 19
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo *
#1

Datos para legos...

Benefios anuales del 2024 de los citados por Irene Montero:

- El Corte Ingles: 512M. Un 6,7% ( theofficer.es/el-corte-ingles-eleva-su-beneficio-anual-a-512-millones/ )
- Carrefour: -216M. -17% ( www.distribucionactualidad.com/carrefour-espana-resultados-y-perspecti )
- Mercadona: 1384M. +34% ( info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-factura-38835-millones-un-9- )

CC #14

(Edito: suele ser buena idea ir a buscar informacion que confirme o desmienta lo que dice el politico de turno)
1 K 35
mente_en_desarrollo #26 mente_en_desarrollo
#19 Los datos no son eso (léelo bien, el 17% es la bajada de beneficio respecto al año anterior, no el resultado).

Pero agradezco que se pongan datos.
1 K 15
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo
#26 Los incrementos y perdidas de beneficios siempre se hacen comparandolos con el año anterior.
0 K 17
Findeton #28 Findeton *
#19 De tu noticia. Márgenes de beneficio del 3%:

- El Corte Ingles: 3%. 512M sobre 16.675 de ingresos. ( theofficer.es/el-corte-ingles-eleva-su-beneficio-anual-a-512-millones/ )
- Carrefour: 3.1% 286M sobre ingresos de 9176M ( www.distribucionactualidad.com/carrefour-espana-resultados-y-perspecti )
- Mercadona: 3.5% 1384M sobre ingresos de 38835M ( info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-factura-38835-millones-un-9- )
3 K 45
Atusateelpelo #31 Atusateelpelo *
#28 Si lo haces, hazlo bien y calcula solo los beneficios de las ventas sobre la cantidad total de ventas.

Yo he dado los resultados anuales de las empresas despues de pago de impuestos (que ademas de ventas incluyen, entre otras cosas, los ahorros de costes como pueden ser suministros, logistica, financieros, proveedores,...etc etc etc ).
0 K 17
Findeton #40 Findeton *
#31 Lo he hecho bien, el margen de beneficio neto sobre las ventas ronda el 3%. No ha cambiado por la inflación. Ergo ellos no han creado la inflación.

De hecho la inflación la crea quien crea dinero de la nada, haya o no demanda, y eso se llama déficit estatal. Las empresas privadas no pueden crear dinero en general. ¿Qué dinero de la nada ha creado Mercadona?

Dejad de marear la perdiz, como respuesta al Covid los estados aumentaron su déficit enormemente y eso es lo que creó la inflación. Puedes decir que era necesario, pero no marees echando la culpa de la inflación a las empresas.
0 K 11
#42 VFR
#31 #19 mirad el ROE, es más significativo, y comparado con inversiones sin prácticamente riesgo tipo deuda pública a 10 años o el oro
0 K 7
Findeton #25 Findeton *
#14 ¿Hablas de lo que pasó hace ya casi 3 años y que ya no pasa? Si, es lo típico en todo proceso estatal inflacionario. Si todo subiera de precio a la vez, no habría ningún incentivo en el estado para crear inflación.

El estado crea el nuevo dinero (a través de deuda/déficit) y es el primero en gastarlo, con precios "antiguos" o sin inflación, y por ello se beneficia de la inflación. Luego siguen los sectores más "físicos" donde no pueden aumentar la producción tan rápidamente y por tanto se nota la escasez antes, y poco a poco ese nuevo dinero creado por el estado se va diseminando por toda la economía.
1 K 22
mente_en_desarrollo #29 mente_en_desarrollo
#25 Muy antiguo.

Actualmente el dinero lo crea el BCE, no un estado, y los primeros en "gastarlo" son los bancos, que son los que reciben ese "dinero nuevo".

Nuevamente, sirve para engañar a legos, pero tu afirmación no pasa una verificación de realidad (no obstante, como todo lo derivado de la escuela austriaca, que por eso renunciaron al método científico).
0 K 12
Findeton #30 Findeton
#29 El BCE es parte del estado europeo. De hecho el Banco de España es parte del estado español, y es la parte española del BCE.
0 K 11
mente_en_desarrollo #32 mente_en_desarrollo
#30 Te lo compro (con reticencias, pero no me apetece entrar en eso).

Pero la parte importante es que lo reciben los bancos (empresas privadas), no el estado.
0 K 12
Findeton #38 Findeton *
#32 El BCE por si sólo no imprime dinero. El gobierno por sí solo tampoco imprime dinero. Es el BCE+Gobiernos que imprimen dinero. Se llama monetizar el déficit.

El mecanismo es que el gobierno emite deuda, los bancos lo compran y luego el BCE compra esa deuda a los bancos con dinero creado de la nada.
0 K 11
HAL9K #23 HAL9K
#5 Así que los supermercados suben los precios, lo que provoca que suba la inflación, lo que obliga a los supermercados a subir los precios, que hace que vuelva a subir la inflación :shit: :shit:
Pobrecitos míos lo que sufren ganando dinero.
0 K 10
Barney_77 #15 Barney_77 *
#1 De economía, logística, gestión empresarial, márgenes de beneficios, gestión de recursos humanos y demás cosas, no tienes ni puta idea.
3 K 54
Findeton #2 Findeton
Sube el pan cada vez que esta señora habla.
5 K 59
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#2 En este caso, habla porque sube el pan.
1 K 28
#8 z1018
Qué manera se enredar y de perder credibilidad.

Qué tendrá que ver que los supermercados vendan los productos caros (cada uno pone el precio que cree conveniente) con que haya inmigrantes, legales e ilegales que cometan delitos, algunos con mucha frecuencia.

¿Un problema elimina el otro?. ¿Se puede actuar contra un problema y contra el otro a la vez?. ¿Influye uno en el otro?. ¿Te gustaría que para vender algo que te sobra en casa en Wallapop, alguien te dijera el precio máximo al que lo…   » ver todo el comentario
4 K 54
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
su bolsa señora
3 K 37
#3 Leon_Bocanegra
Uy lo que ha dicho quién lo ha dicho!!
A por ella, mis fachapobres!!
4 K 36
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 fachapobres? Estar contra irene montero es ser antifascista.
2 K 7
#7 Leon_Bocanegra
#6 aja , cuéntame más sobre eso. Creo que se compró un chalet.



Y que una compañera de partido una vez sujetó a su hijo en brazos.
Aún no sé cómo la justicia la dejó libre después de esto último.
1 K 17
DayOfTheTentacle #36 DayOfTheTentacle
#7 no te entiendo
0 K 8
#37 Leon_Bocanegra *
#36 lo veo lógico después de lo que has escrito en el post #6

Pero échale un vistazo al post #_13 y ve intentando comprender
0 K 10
mente_en_desarrollo #22 mente_en_desarrollo
#6 Menuda gilipollez.

Se puede criticar a esta señora por muchas cosas, y muchas veces con razón.

Pero no, oponerse a esta señora no es ser antifascista (aunque como digo, se puede ser antifascista y criticarla en algunos aspectos, no es excluyente).
1 K 28
cenutrios_unidos #33 cenutrios_unidos
¿Señora puedo quejarme del negro que roba y realiza hurtos y del puto precio del mercadona?
1 K 20
#20 Borgiano
Luego que por qué no les vota ya ni la familia.
1 K 19
vilgeits #11 vilgeits
...no le está robando el negro ni la negra... Irene, por favor, que está pasando?
1 K 18
bacilo #17 bacilo
#11 pero negre sí que está robando dinero público a espuertas.
0 K 7
mono #18 mono
#11 Eso, ¿y el negre?
0 K 11
Barney_77 #21 Barney_77 *
#11 Ni el negre, pero como "robar" y nada femenino no puede estar en la misma frase.
1 K 27
#24 okeil
Mañana llamaré a la policía desde la caja el mercadona, para que me defiendan ...
0 K 10
#10 dirok *
Pues si los que roban son Blackstone y Blackrock al final tienen razón aquellos que dicen que quien roba es el negro.
0 K 9
hazardum #34 hazardum
Hay criminales que roban en los barrios y también empresas que aprovechan cualquier cosa para sacar beneficio pasando por encima del consumidor, no es algo excluyente, no se porque esa manía de poner las cosas en contraposición, como si el que existiera una de ellas hace que la otra no exista, o que por ello no haya que solucionar todos los problemas.
0 K 7
#35 Mk22
Los datos que publicó la Ertzaintza dicen otra cosa.
0 K 7
#39 VFR
salvaje incremento de beneficios? mira el ROE de esas empresas y mira la rentabilidad que les daría simplemente tener el capital invertido en bonos del tesoro a 10 años. Crees que la poca diferencia compensa el riesgo?
0 K 7
Sandilo #13 Sandilo
Y lo dice la que tiene un chaletazo de lujo con piscina y lo hijos en colegio privado.

Claro que si, guapi.
0 K 7
#41 fremen11
Nadie pone los beneficios de Blackrock, Blackstone, Nestlé, P&G, etc?? Creo que el IBEX estaba estratosférico.......
0 K 7

menéame