Irene Montero: A la gente en los barrios no le está robando el negro. Les está robando Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés  

Irene Montero: En los barrios no están robando las personas migrantes, no están robando las personas racializadas. Como demuestran los datos que les decía, el 50% de la población española tiene el 2,7% de la riqueza. A la gente en los barrios no le está robando el negro, a la gente en los barrios les está robando Mercadona, les está robando Carrefour, les está robando el Corte Inglés,les está robando Blackrock, les está robando Blackstone, les están robando los grandes fondos, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes energéticas