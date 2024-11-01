Irene Montero: A la gente en los barrios no le está robando el negro. Les está robando Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés  

Irene Montero: En los barrios no están robando las personas migrantes, no están robando las personas racializadas. Como demuestran los datos que les decía, el 50% de la población española tiene el 2,7% de la riqueza. A la gente en los barrios no le está robando el negro, a la gente en los barrios les está robando Mercadona, les está robando Carrefour, les está robando el Corte Inglés,les está robando Blackrock, les está robando Blackstone, les están robando los grandes fondos, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes energéticas
Muy bonito para engañar a legos, pero esa afirmación no pasa una verificación rigurosa.
Datos para legos...
Benefios anuales del 2024 de los citados por Irene Montero:
- El Corte Ingles: 512M. Un 6,7% ( theofficer.es/el-corte-ingles-eleva-su-beneficio-anual-a-512-millones/ )
- Carrefour: -216M. -17% ( www.distribucionactualidad.com/carrefour-espana-resultados-y-perspecti )
- Mercadona: 1384M. +34% ( info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-factura-38835-millones-un-9- )
(Edito: suele ser buena idea ir a buscar informacion que confirme o desmienta lo que dice el politico de turno)
Pero agradezco que se pongan datos.
- El Corte Ingles: 3%. 512M sobre 16.675 de ingresos. ( theofficer.es/el-corte-ingles-eleva-su-beneficio-anual-a-512-millones/ )
- Carrefour: 3.1% 286M sobre ingresos de 9176M ( www.distribucionactualidad.com/carrefour-espana-resultados-y-perspecti )
- Mercadona: 3.5% 1384M sobre ingresos de 38835M ( info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-factura-38835-millones-un-9- )
Yo he dado los resultados anuales de las empresas despues de pago de impuestos (que ademas de ventas incluyen, entre otras cosas, los ahorros de costes como pueden ser suministros, logistica, financieros, proveedores,...etc etc etc ).
De hecho la inflación la crea quien crea dinero de la nada, haya o no demanda, y eso se llama déficit estatal. Las empresas privadas no pueden crear dinero en general. ¿Qué dinero de la nada ha creado Mercadona?
Dejad de marear la perdiz, como respuesta al Covid los estados aumentaron su déficit enormemente y eso es lo que creó la inflación. Puedes decir que era necesario, pero no marees echando la culpa de la inflación a las empresas.
El estado crea el nuevo dinero (a través de deuda/déficit) y es el primero en gastarlo, con precios "antiguos" o sin inflación, y por ello se beneficia de la inflación. Luego siguen los sectores más "físicos" donde no pueden aumentar la producción tan rápidamente y por tanto se nota la escasez antes, y poco a poco ese nuevo dinero creado por el estado se va diseminando por toda la economía.
Actualmente el dinero lo crea el BCE, no un estado, y los primeros en "gastarlo" son los bancos, que son los que reciben ese "dinero nuevo".
Nuevamente, sirve para engañar a legos, pero tu afirmación no pasa una verificación de realidad (no obstante, como todo lo derivado de la escuela austriaca, que por eso renunciaron al método científico).
Pero la parte importante es que lo reciben los bancos (empresas privadas), no el estado.
El mecanismo es que el gobierno emite deuda, los bancos lo compran y luego el BCE compra esa deuda a los bancos con dinero creado de la nada.
Pobrecitos míos lo que sufren ganando dinero.
Qué tendrá que ver que los supermercados vendan los productos caros (cada uno pone el precio que cree conveniente) con que haya inmigrantes, legales e ilegales que cometan delitos, algunos con mucha frecuencia.
¿Un problema elimina el otro?. ¿Se puede actuar contra un problema y contra el otro a la vez?. ¿Influye uno en el otro?. ¿Te gustaría que para vender algo que te sobra en casa en Wallapop, alguien te dijera el precio máximo al que lo… » ver todo el comentario
Se puede criticar a esta señora por muchas cosas, y muchas veces con razón.
Pero no, oponerse a esta señora no es ser antifascista (aunque como digo, se puede ser antifascista y criticarla en algunos aspectos, no es excluyente).
