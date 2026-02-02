Irene Montero y Elon Musk se cruzan duros reproches a cuenta de la inmigración y Epstein

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el magnate surafricano Elon Musk, propietario de X, se han cruzado precisamente a través de la red social graves reproches en las últimas horas a cuenta de la inmigración y las relaciones del exasesor de Donald Trump con el financiero y pederasta Jeffrey Epstein.
Utiliza la excusa nazi de "el gran reemplazo" para echar pestes de la escoria de extrema derecha, ¿y qué hace la extrema derecha? Decir que esto demuestra que tenían razón, los muy imbéciles.