Irene Montero y Elon Musk se cruzan duros reproches a cuenta de la inmigración y Epstein

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el magnate surafricano Elon Musk, propietario de X, se han cruzado precisamente a través de la red social graves reproches en las últimas horas a cuenta de la inmigración y las relaciones del exasesor de Donald Trump con el financiero y pederasta Jeffrey Epstein.

Dene #3 Dene
Irene, con un estúpido nunca hay que discutir.. siempre gana en su terreno
3 K 43
taSanás #4 taSanás
#3 Irene no ha discutido con nadie, se están montando una película (para darse más relevancia) por un comentario de Elon a algo que ha publicado otro...
2 K 24
penanegra #11 penanegra
#3 gana más Irene en publicidad e importancia política
0 K 7
taSanás #12 taSanás
#11 sí, entre suparroquia, que se creen que hubo un "cruce"
2 K 25
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
lucha de lisiados! lucha de lisiados! (que gran episodio de south park por cierto)
11 K 33
Cuñado #7 Cuñado
#1 Con quién te peleaste?
4 K 58
taSanás #2 taSanás
pero Elon le ha respondido a Irene o la ha mencionado? nos estamos flipando mucho?
2 K 26
antesdarle #8 antesdarle
#2 eso venía a decir, Elon Musk tampoco la cita a ella ni la responde. Entonces no creo que sea un cruce
1 K 22
TikisMikiss #10 TikisMikiss
#2 Ni habrá leido su contestación ni le importará una cagarruta.
0 K 11
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Como es habitual, la fascistada es incapaz de entender un discurso que les ridiculiza.

Utiliza la excusa nazi de "el gran reemplazo" para echar pestes de la escoria de extrema derecha, ¿y qué hace la extrema derecha? Decir que esto demuestra que tenían razón, los muy imbéciles.
1 K 24
#6 UNX
Cada acusación es una confesión. Habló Musk de apoyar genocidios...
0 K 15
#5 tpm1
Que vaya preparando Irene la indemnización que va a tener que pagarle a Munsk si este la denuncia.
0 K 10
oceanon3d #13 oceanon3d
Extremo centro colocándose en su casilla y defendido al pederasta Elon en 3, 2 , 1 ....
0 K 8

