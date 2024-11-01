edición general
Irán EN VIVO: Irán celebra una manifestación a favor del Gobierno en Teherán, después de que las protestas a nivel nacional sacudieran el país [EN]  

8 horas de transmisión de las protestas pro gubernamentales en Teherán

Mustela
Manifestación que alguien que conocemos de EEUU e Israel verán con resquemor.
BurraPeideira_
Que EE.UU. o Israel apoyen las protestas las deslegitima por completo. Una pena para los iranís que las están pasando putas.
Format_C
#1 estoy de acuerdo, si cerrasen la boca quizas hubiese habido cambios pero si le muestras a iran que es cosa de {0x1f1fa-1f1f8} y de {0x1f1ee} {0x1f1f1} entonces ni apoyo ni apoyas
aupaatu
Las primaveras Árabes ya sabemos cómo acaban y esta claro que no mejoan lo que supuestamente iban a arreglar.
