Irán usa por primera vez su misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra Israel; pesa 23 toneladas y tiene un alcance de 2.000 kilómetros

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr. El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.
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En fin
Rusiairan está a punto de rendirse.
Ya que dices “decíais “y me metes en un determinado grupo, (aunque lo de los chips siempre ha sido un argumento rusoplanista para intentar hacer la gracia) entiendo que estás en el opuesto
Esto lo escribo para demostrar que son todo especulaciones y que según te interese puedes crear un discurso.
No tenía sentido empezar disparando ésto cuando podían hacer lo que han hecho, esto es, desgastarlos, antes de enviar lo gordo.
Y ojo, que aún no hemos visto todo.m, sobre todo en el ámbito marítimo (aunque diría que al paso que vamos no van ni a necesitarlo).
Malditos los políticos y demas poderosos de eeuu, Israel, iran, Europa, arabia, etc.
Y malditas todas las religiones que no dejan de arrastrarnos por sus fanátismos a los niveles mas bajos de humanidad, decencia y moral. Y siempre lo pagan los mismos.
Malditos todos hasta que desaparezcan.
A favor de la paz, siempre , de la libertad también . Pero eso si a los hipócritas que les den .
Vaya 'Dream Team' te has montado: la de las cañas, el de la lejía, el que habla con su perro muerto y el de las bombas. No es un ideal político, es el casting de una peli de Batman donde los villanos ganan por puro agotamiento del espectador.
Decir que amas la 'paz y la libertad' mientras defiendes la motosierra y el genocidio es como ser vegetariano y comer chuletón porque 'la vaca comía pasto'. Disfruta de tu club de fans de lo excéntrico; solo espero que cuando su 'libertad' te pase por encima, tengas algo más que un tuit para frenarla.
xcancel.com/SprinterPress/status/2033134261960925302
Aparte de la propaganda sionazi ¿Eres capaz de decir cuantos han disparado y cuantos han llegado?
(Evidentemente no hablo del pepino este... hablo de los drones que estan lanzando en oleadas)
¿Donde está el casi?
Hombre, si por casi te refieres a que lo intentaron y no lo consiguieron...
jajajajaja
Eso es incluso peor.