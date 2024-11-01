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Irán usa por primera vez su misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra Israel; pesa 23 toneladas y tiene un alcance de 2.000 kilómetros

Irán usa por primera vez su misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra Israel; pesa 23 toneladas y tiene un alcance de 2.000 kilómetros

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr. El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

| etiquetas: irán , misil balístico , sejil , israel
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49 comentarios
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Comentarios destacados:            
Connect #14 Connect
Si sacan ese bicharraco ahora, es porque saben que pueden pasar mucho más fácilmente sin ser interceptada, o que están probando y analizando las defensas israelís.
5 K 84
#15 rafeame
#14 como he leído por aquí, han estado gastando misiles viejos para agotar las defensas. Se ve que ahora pueden empezar a usar los buenos de verdad.
5 K 67
Aguarrás #20 Aguarrás
#15 Los veo como al petardero mayor diciendo "Y ahora vais empezar a catar esta añada, que me salió cojonuda". xD :troll:
4 K 55
Don_Pixote #23 Don_Pixote
#15 esto es muy argumento Rusia 2022….

En fin
1 K 15
#46 txelin *
#23 claro, porque todo el mundo sabe que los misiles de irán están hechos con chips de lavadoras, y que como decíais entonces, Rusia iran está a punto de rendirse.
0 K 9
Don_Pixote #47 Don_Pixote *
#46 lo mismo se puede decir de los de “Ucrania no dura ni unas semanas”, os equivocáisteis de escala

Ya que dices “decíais “y me metes en un determinado grupo, (aunque lo de los chips siempre ha sido un argumento rusoplanista para intentar hacer la gracia) entiendo que estás en el opuesto ;)
0 K 8
#27 Onaj
#15 E Israel ha estado gastando los misiles interceptores viejos y ahora está sacando los buenos de verdad.

Esto lo escribo para demostrar que son todo especulaciones y que según te interese puedes crear un discurso.
2 K 29
#21 Dav3n
#14 Se han quedado sin radars de alerta temprana y apenas tienen interceptores.

No tenía sentido empezar disparando ésto cuando podían hacer lo que han hecho, esto es, desgastarlos, antes de enviar lo gordo.

Y ojo, que aún no hemos visto todo.m, sobre todo en el ámbito marítimo (aunque diría que al paso que vamos no van ni a necesitarlo).
2 K 50
El_Tio_Istvan #18 El_Tio_Istvan
Es aquí lo del 'caloret' faller?? :troll:
3 K 60
#40 Raskin *
#18 caloret falles del allun
0 K 6
ChingPangZe #9 ChingPangZe
Me llama la atencion, sin tener ni idea de misiles, que un cacharro de 2 toneladas a 24.000km por hora (velocidad segun google) cuando impacta tiene que hacer un daño inimaginable, no necesita ni la carga explosiva. Increible todo esto.
4 K 35
#13 DotorMaster
#9 es que esos misiles están diseñados para respetar las leyes de la termodinámica
1 K 14
#28 fliper
#9 Yo tampoco tengo ni idea, pero supongo que lo que llega a tierra no serán las 2 toneladas. Asumo que por el camino se irá desprendiendo de distintas parte. Pero vamos, ni idea
0 K 7
Bapho #29 Bapho
Me parece terrible lo que está pasando.
Malditos los políticos y demas poderosos de eeuu, Israel, iran, Europa, arabia, etc.
Y malditas todas las religiones que no dejan de arrastrarnos por sus fanátismos a los niveles mas bajos de humanidad, decencia y moral. Y siempre lo pagan los mismos.

Malditos todos hasta que desaparezcan.
1 K 16
#39 Raskin
#29 si es una putada, pero parece que de están defendiendo. Cuándo era pequeño en casa me decían que no pegase a nadie, pero que si me pegaban me defendiese. Es lo mismo que le digo a mis hijos.
1 K 12
Bapho #48 Bapho
#39 si, si no le quiero razón a Iran en este caso para defenderse. Simplemente es una patada que unos y/o otros, en esta caso eeuu e Israel (como en tantos otros) nos tengan asi durante décadas y decadas
0 K 12
Peazo_galgo #44 Peazo_galgo
#29 ...pues en este caso hay poco de religión y mucho de petróleo y joder a proveedores del mismo a China... Pero sí, sirve como excusa y tal.... :-P
0 K 11
Bapho #49 Bapho
#44 hay poco de religión pero la usan para tener ingentes cantidades de seguidores. Por eso digo, los poderosos manipulando por sus intereses y usando religión o patriotismo para que nos matemos.
0 K 12
elsnons #37 elsnons *
Os pasa como con Ayuso que no podéis con ella. Vuestro deseo de ver muertos o derrotados a IDA , Trump, Milei y Netanyahu simplemente no se va a producir por mucha bilis que echéis en los comentarios .

A favor de la paz, siempre , de la libertad también . Pero eso si a los hipócritas que les den .
0 K 9
ArdiIIa #43 ArdiIIa
#37
Vaya 'Dream Team' te has montado: la de las cañas, el de la lejía, el que habla con su perro muerto y el de las bombas. No es un ideal político, es el casting de una peli de Batman donde los villanos ganan por puro agotamiento del espectador.

Decir que amas la 'paz y la libertad' mientras defiendes la motosierra y el genocidio es como ser vegetariano y comer chuletón porque 'la vaca comía pasto'. Disfruta de tu club de fans de lo excéntrico; solo espero que cuando su 'libertad' te pase por encima, tengas algo más que un tuit para frenarla.
2 K 22
#38 Raskin
Hostias con los persas, se le están atragantado a zanahorio cual plástico de calamar
0 K 6
Meneanauta #1 Meneanauta
De momento casi todos interceptados
7 K -23
tul #2 tul
#1 si, con los dientes :troll:
31 K 327
#36 Dav3n
#2 Dejo videos de varias intercepciones :roll:

xcancel.com/SprinterPress/status/2033134261960925302
0 K 14
josde #3 josde
#1 Ese "casi" es muy optimista.
26 K 264
#4 gadish
#1 de donde salen esas infos? Yo no me entero de nada.
0 K 7
Spirito #5 Spirito
#1 No sé, te noto como escocio. :popcorn:
7 K 95
Arzak_ #6 Arzak_
#1 y con dedicatoria  media
3 K 50
tommyx #26 tommyx
#6 parece hecho con el paint
0 K 9
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Aparte de la propaganda sionazi ¿Eres capaz de decir cuantos han disparado y cuantos han llegado?
5 K 81
BM75 #30 BM75
#7 Pregunta seria: ¿Puede alguien?
3 K 27
#33 volsetes
#30 Unos dice que lo han lanzado con éxito y otros que los han interceptado casi todos. Resumen, parece solo propaganda de ambos bandos. Ojalá algún día haya sólo información de verdad.
1 K 14
#32 SergioZgz
#7 Ni el ni nadie, no dejan informar a los periodistas... los que "defienden la democracia"... y hacen lo mismo que los otros no me jodas xD
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Bonzaitrax #10 Bonzaitrax
#1 Según iSSrael, no ha pasado ningún dron o misil xD
3 K 39
perrico #12 perrico
#10 Por eso no dejan informar de los daños producidos.
5 K 68
troll_hdlgp #34 troll_hdlgp
#12 Lógico, si no ha pasado ninguno no se han producido daños, así que no hay nada que informar :troll:
0 K 10
Spirito #16 Spirito
#10 Los edificios derribados en Israel ha sido por fuego amigo.
5 K 55
El_Tio_Istvan #19 El_Tio_Istvan
#16 Y los soldados usanos han muerto "de viejos". :troll:
5 K 67
Spirito #22 Spirito
#19 Fue un golpe de calor temporal. :troll:
1 K 20
johel #42 johel
#16 Se han caido los tejados por falta de mantenimiento.
0 K 10
OrialCon_Darkness #45 OrialCon_Darkness
#10 según ellos y grok, que no me extrañaría nada que dijera que siguen siendo las fallas de valencia xD
1 K 21
Chakotay #11 Chakotay
#1 Pasarán como mucho 1 o 2 misiles... :troll:
3 K 43
j0seant #41 j0seant
#11 por pocos que pasen, teniendo en cuenta que Israel es del tamaño de la provincia de Badajoz, daño tienen que hacer.. lógicamente no lo van a reconocer. Como curiosidad Irán es 75 veces más grande que Israel..
0 K 6
#17 Dav3n
#1 No entiendo qué ganáis mintiendo descaradamente...
2 K 41
#24 C.Nutrio
#1 xD Sí... pero por los edificios de Israel.
0 K 7
omegapoint #25 omegapoint
#1 si los ha interceptado Netanyahu con las orejas xD xD xD xD
0 K 11
#31 SergioZgz
#1 Me quedo con la idea de lanzar un pepino de entre 200 y 800 para interceptar un dron de 30... y que llevan 5, 10 o 20 años fabricando y acumulando asi que tendran para rato

(Evidentemente no hablo del pepino este... hablo de los drones que estan lanzando en oleadas)
0 K 9
WcPC #35 WcPC
#1 Es la primera vez que los usan, ha alcanzado su blanco...
¿Donde está el casi?
Hombre, si por casi te refieres a que lo intentaron y no lo consiguieron...
jajajajaja
Eso es incluso peor.
0 K 12

menéame