Irán usa por primera vez su misil balístico de combustible sólido 'Sejil' contra Israel; pesa 23 toneladas y tiene un alcance de 2.000 kilómetros

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr. El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.