Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones. Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.
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- Comercio con quien quiera y como quiera.
- Arreglar lo que les han roto y juicio a los culpables.
- Que te pires y no vuelvas porque no te quiero ver alrededor.
Irna ha publicado una carta abierta de un ex-político iraní que defiende que es el momento de buscar una solución negociada. Pero no es la postura oficial del gobierno iraní. Es más, algunos parlamentarios han pedido públicamente que detengan por traición a quien pide negociar contra el dictado del líder supremo.
Basada en esa carta, los medios de desinformación masiva dicen que Irán busca negociar; por que es el discurso que le interesa a Trump.
Jajaja.
Sí claro. Cualquier cosa menos eso.
Trump lleva años con ultimátums de mierda.
La capacidad de negociación de EEUU actualmente es nula. Han perdido todo respeto y credibilidad en un solo año... y si metemos en la ecuación su estrecha relación con Israel, todo se torna más oscuro si cabe.