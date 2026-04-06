edición general
130 meneos
1151 clics
Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA

Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones. Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.

| etiquetas: irán , estados unidos , guerra , alto el fuego
65 65 0 K 490 actualidad
19 comentarios
65 65 0 K 490 actualidad
Comentarios destacados:      
pitercio #14 pitercio
Los diez puntos de la propuesta Iraní son los tres ya conocidos, pero desglosados y explicados con marionetas de calcetín para subnormales:
- Comercio con quien quiera y como quiera.
- Arreglar lo que les han roto y juicio a los culpables.
- Que te pires y no vuelvas porque no te quiero ver alrededor.
4 K 60
#1 Pitchford
No se sabe cuales son los 10 puntos y Usa dice que no es buena..
3 K 54
alehopio #6 alehopio
#0 No es cierto.

Irna ha publicado una carta abierta de un ex-político iraní que defiende que es el momento de buscar una solución negociada. Pero no es la postura oficial del gobierno iraní. Es más, algunos parlamentarios han pedido públicamente que detengan por traición a quien pide negociar contra el dictado del líder supremo.

Basada en esa carta, los medios de desinformación masiva dicen que Irán busca negociar; por que es el discurso que le interesa a Trump.
5 K 50
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Tanto EE.UU. como Israel no son países con los que se pueda confiar, utilizan las negociaciones para atacar, solo quieren cambios de régimen, apropiarse de los recursos y tener la hegemonía del territorio, y eso significa convertir a Irán en colonia.
4 K 30
MasterChof #17 MasterChof
#4 para ellos negociar es solo para ganar tiempo, como han hecho en todos los tratados de "paz" con los palestinos. Son mezquinos y ruines. No conocen el honor. Ni saben perder ni ganar
3 K 41
#2 Grahml
"El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró hoy que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump."


Jajaja.

Sí claro. Cualquier cosa menos eso.

Trump lleva años con ultimátums de mierda.
1 K 29
johel #3 johel *
#2 No puedes negociar nada con un enemigo que incumple sistematicamente todos los acuerdos y asesina sistematicamente a los negociadores.
52 K 526
#12 pom
#3 la verdad que cualquier cosa que diga es papel mojado y más probablemente una mentira. Aún recuerdo como iba a conseguir la paz en la guerra de Ucrania en 3 días actuando como mediador... y acabo extorsionando a una de las partes por conseguir tierras raras :-/ . Ni que decir cómo han acabado con el narcotráfico de Venezuela.

La capacidad de negociación de EEUU actualmente es nula. Han perdido todo respeto y credibilidad en un solo año... y si metemos en la ecuación su estrecha relación con Israel, todo se torna más oscuro si cabe.
7 K 81
MasterChof #15 MasterChof
#3 y que tiene de principal aliado a unos Genocidas supremacistas
1 K 24
#18 JethroNull
#3 Supongo que piensan eso mismo y estan intentado prologar la guerra hasta que no sea rentable en ningún aspecto para USA. La cosa es que la Naranja Geriátrica tiene casi 90 años y le da igual todo. Vive en su mundo y nada le detiene de pegarte un petardazo nuclear que ponga el mundo entero patas arriba.
0 K 6
#11 diprosio
#2 Son penultimatums.
5 K 50
Jagkorunha #5 Jagkorunha *
Trump no aceptará por bueno que sea, sería como que ha aceptado algo, y él no acepta, impone. Debe ser Iran el que acepte sus condiciones (aunque fuesen idénticas)
1 K 17
Tyler.Durden #7 Tyler.Durden
#5 ya se encargará el payaso naranja de presentar el acuerdo como una humillación a Irán. Aunque al final no saquen nada bueno de este acuerdo.
0 K 7
malacaton #13 malacaton
#7 Ya va diciendo que han conseguido un cambio de régimen...
0 K 6
borteixo #8 borteixo
#5 tampoco nos engañemos, trump tiene que estar recibiendo una presión enorme por parte de todos los sectores empresariales americanos no bélicos, viendo la deriva en sus últimas declaraciones está claro que en cuanto tenga una salida mínimamente viable a este conflicto la va a tomar, y ya se ocupará de decir que han ganado la guerra porque han matado a la cúpula y lo que haga falta.
1 K 24
Alakrán_ #9 Alakrán_
No hay nada nuevo en esta información, Irán ya planteó esos 10 puntos la semana pasada.
0 K 13
reithor #10 reithor
#9 bueno, manteniendo sus demandas demuestran una consistencia mucho mayor que la de su enemigo.
2 K 36
#19 themurcian
Parafraseando un título de una peli, los ultimatums de Trump son "Ultimatum a la mierda".
0 K 7
#16 albertlgv11
Como para fiarte de Israel y USA creyendo que si paran va a ser algo permanente
0 K 6

menéame