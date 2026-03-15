Irán niega ataques a civiles y denuncia montajes de EE.UU. e Israel

El jefe de la diplomacia de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo firmemente que las operaciones militares ejecutadas por su nación en el territorio regional se han enfocado de manera exclusiva en objetivos militares, con especial énfasis en infraestructuras de Estados Unidos. El alto funcionario denunció que tanto la administración estadounidense como Israel están implementando maniobras de falsa bandera con el propósito de responsabilizar a Teherán por agresiones contra la población civil.