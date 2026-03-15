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Irán niega ataques a civiles y denuncia montajes de EE.UU. e Israel

Irán niega ataques a civiles y denuncia montajes de EE.UU. e Israel

El jefe de la diplomacia de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo firmemente que las operaciones militares ejecutadas por su nación en el territorio regional se han enfocado de manera exclusiva en objetivos militares, con especial énfasis en infraestructuras de Estados Unidos. El alto funcionario denunció que tanto la administración estadounidense como Israel están implementando maniobras de falsa bandera con el propósito de responsabilizar a Teherán por agresiones contra la población civil.

| etiquetas: irán , ee.uu , israel , abbas araqchi
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7 comentarios
10 2 0 K 123 actualidad
#1 elyari
Claro, como los usanos y israhell atacan escuelas y civiles, no quieren ser los únicos y buscan que públicamente también se diga "mira mira! ellos también!" y ellos seguir a su bola
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alpoza #3 alpoza
#1 van a estar asi hasta que metan a la OTAN/Europa en la guerra... que si hay que proteger Ormuz,, que si han atacado civiles, que si atacan las bases militares de paises europeos, ademas de los chantajes y amenazas obviamente... tampoco tendrian que hacer mucho esfuerzo, solo tienen que dejar que pasen unas semanas con el estrecho cerrado y ataques de Iran a infraestructuras petroleras del golfo oara que Europa tenga que meterse por su propia supervivencia... porque ya no pueden pedirle petroleo a Putin... o si?
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obmultimedia #5 obmultimedia
#3 EEUU quiere implicar a la UE/OTAN porque seguramente se este quedando sin armas.
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Findeton #7 Findeton
#1 Por supuesto que Irán no ataca a civiles, oficialmente. EEUU tampoco, oficialmente. Algunos creerán al régimen de los ayatolahs y otros a los americanos. Otros a ninguno.
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alpoza #2 alpoza
Imposible, los USAnos nunca mienten, tienen una credibilidad a prueba de fuego, jamas se inventaron una mentira para atacar otras naciones y nunca atacaron a nadie traicioneramente en plenas negociaciones.
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#4 Vindicta
Entonces, todas esas imágenes de misiles sobre Israel son falsas?
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teneram #6 teneram
#4 Pues no se qué decir, pero viendo los pepinazos sobre Tel Aviv aún no he visto un reporte de víctimas civiles israelitas, que con el tamaño de las explosiones debería ser elevado, supongo.
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menéame