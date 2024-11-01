edición general
Irán se muestra más desafiante ante el ataque estadounidense-israelí [EN]

Irán ha rechazado dos mensajes del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, buscando un alto el fuego mientras sus líderes perciben que no están perdiendo la guerra y el presidente estadounidense, como mínimo, está sintiendo la presión política.

azathothruna #1 azathothruna
Fuerza, que aguante el pueblo irani.
MUERTE AL ZIONISMO, MUERTE AL DESTINO MANIFIESTO
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Irán cree que el conflicto no terminará hasta que Trump comprenda que el costo económico, político y militar es tan alto que no vale la pena repetirlo. En cambio, insiste en un acuerdo permanente que incluya el compromiso de Estados Unidos de no volver a atacar a Irán.

Aspiran a mucho, ni Trump es capaz de comprender que no van a ganar nada, ni EEUU es un país del que te puedas fiar que cumpla sus compromisos.
#5 Alcalino
#3 Estoy de acuerdo... el daño que ha hecho Trump es que a partir de ahora cualquier acuerdo con EEUU es papel mojado.
azathothruna #10 azathothruna
#5 Y no solo para Iran
DocendoDiscimus #15 DocendoDiscimus
#5 No es cosa de Trump. La diplomacia anglosajona siempre ha sido así.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Los iraníes, víctimas de tres regímenes repugnantes y fanáticos. Lo han bordado Milekovsky y Trump, dejando Irán peor de lo que estaba y con un enemigo encabronado aún más. A ver ahora cómo paran la bola de mierda.
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#7 ya lo bordaron en Siria antes.
#18 Carapedo
#14 Y en Iraq.
pitercio #11 pitercio
La única vía de salida de Trump es que le presenten la rendición incondicional cuando ya no puedan soportar más bombardeos. Los israelíes, digo. Y le entreguen las armas los archivos.
azathothruna #17 azathothruna
#11 Si se cargan al Hitleryahu seria epico
Connect #2 Connect
Esto acabará a lo Hiroshima y Gaza: con una destrucción casi total de Teherán. A lo bestia. Los dos Israel y Estados Unidos, ya lo han hecho y nadie les ha dicho nada, así que nada les impide volver a hacerlo y luego irnos todos a celebrarlo al Mundial de fútbol como si nada...
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#2 Problema, los misiles Iraníes no están ahí, y se cargarían Dimona, con todo lo que va a esparcir hará inhabitable Israel por décadas o siglos, problema, también hará inhabitable Cisjordania y Gaza, Jordania, parte del Líbano, parte de Egipto, etc. pero no dudarán en usar esa medida llegado el momento.

Sin contar que usasen el uranio enriquecido que tienen para lanzar varias bombas sucias improvisadas sobre Israel

También abriría las puertas a que Rusia empezase a usarlas en Ucrania
johel #13 johel *
- “Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía.” Anaxágoras.
Usrael ya ha colado falsas negociaciones para preparar un ataque dos veces. Que les vuelvan a creer para atacarles una tercera vez ya no es una opcion.

- "No se debe acorralar por completo a un enemigo. Si rodeas a un ejército y no le dejas escapatoria, este luchará con una desesperación extrema por sobrevivir, convirtiéndose en un rival mucho más peligroso" El arte de la guerra.
Otro clasico militar…   » ver todo el comentario
Catapulta #16 Catapulta
Yo creo que ya no nos impresionará nada. Si no caen bombas en España siento que todo será poca cosa. No sé si así se sentían los españoles durante la segunda guerra mundial, aunque claro ya veníamos de lo nuestro...
elsnons #6 elsnons
Un desafío propenso al martirio de su propia nación y al propio pueblo iraní. Un desafío de Iran a la economía mundial basada en el petróleo .
#8 Tito25
Irán, referente de los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia ganando su batalla contra las tiranías occidentales. Que permiten la publicación de todo tipo de noticias y comentarios en sus corruptas y decadentes redes sociales.
#9 Queiron
#8 xD xD xD Te veo con dolor de ano.
#12 Tito25
#9 Se cree el ladrón…
