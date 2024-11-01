Irán se muestra más desafiante ante el ataque estadounidense-israelí [EN]

Irán ha rechazado dos mensajes del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, buscando un alto el fuego mientras sus líderes perciben que no están perdiendo la guerra y el presidente estadounidense, como mínimo, está sintiendo la presión política.
MUERTE AL ZIONISMO, MUERTE AL DESTINO MANIFIESTO
Aspiran a mucho, ni Trump es capaz de comprender que no van a ganar nada, ni EEUU es un país del que te puedas fiar que cumpla sus compromisos.
Sin contar que usasen el uranio enriquecido que tienen para lanzar varias bombas sucias improvisadas sobre Israel
También abriría las puertas a que Rusia empezase a usarlas en Ucrania
Usrael ya ha colado falsas negociaciones para preparar un ataque dos veces. Que les vuelvan a creer para atacarles una tercera vez ya no es una opcion.
- "No se debe acorralar por completo a un enemigo. Si rodeas a un ejército y no le dejas escapatoria, este luchará con una desesperación extrema por sobrevivir, convirtiéndose en un rival mucho más peligroso" El arte de la guerra.
