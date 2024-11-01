Irán lanza oleada 80 contra objetivos en Palestina ocupada

Irán ejecutó la oleada 80 de la operación Promesa Veraz 4 con ataques contra objetivos en la Palestina ocupada y bases de Estados Unidos, en apoyo a Hizbullah y en respuesta a la agresión. La Guardia Revolucionaria indicó que esta ofensiva marca el inicio de una serie de operaciones previamente anunciadas contra la entidad sionista, con objetivos centrados en concentraciones de fuerzas en el norte de la Palestina ocupada y el perímetro de Gaza, empleando misiles y drones de gran alcance. Además, constituye un homenaje al conductor...