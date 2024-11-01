Irán ampliará zona de ataques si Israel sigue crímenes en Líbano y Palestina

El CGRI ha indicado que el “ejército asesino de niños” de Israel, “aprovechando la atención mediática sobre la guerra impuesta por EE.UU. y el régimen contra la República Islámica de Irán, ha cometido crímenes de guerra generalizados contra civiles en Líbano y Palestina, cruzando todas las líneas rojas”, alertando que la continuación de esta situación es “intolerable”. “Advertimos al ejército criminal del régimen que las concentraciones de tropas enemigas en el norte de Palestina ocupada y la Franja de Gaza serán sometidas a intensos ataques.
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Lo mas triste de todo es que tambien hay quien les defiende gratis.
Sean de izquierda o derecha
Hay políticos que conocen la causa y el riesgo y callan porque las cementeras dan mucho dinero a los municipios. También hay quien defiende la quema de residuos urbanos en cementeras gratuitamente.
El dinero hace ciego a la gente.
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DemostrarExponer.
Arreglao.
¿Acaso ser de izquierdas no consiste en eso, en rechazar el machismo, la homofobia y la transfobia, ahora que la lucha de clases, el capitalismo y el colonialismo ya no existen?
Propaganda iraní
Genial
Cual es la propaganda? Propaganda no es vender como libertaz,justicia y democracia )ñlo.qie es ir matando niñas,bombardeando hospitales y saqueando ? Publicidad. O es justificar genocidios y golpes de estado ? Es para un amijo.
Irán intenta mantener una imagen de menor agresividad comparativamente con sus enemigos, supongo que para ganarse a la opinión pública. Las víctimas civiles provocadas por Irán están muy por debajo de las provocadas por la coalición pedofascista.
Salvo la represión que nos han contado genocidas y pederastas que sufren los iraníes.
Te lo he rectificado un poco.