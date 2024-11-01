Irán ampliará zona de ataques si Israel sigue crímenes en Líbano y Palestina

El CGRI ha indicado que el “ejército asesino de niños” de Israel, “aprovechando la atención mediática sobre la guerra impuesta por EE.UU. y el régimen contra la República Islámica de Irán, ha cometido crímenes de guerra generalizados contra civiles en Líbano y Palestina, cruzando todas las líneas rojas”, alertando que la continuación de esta situación es “intolerable”. “Advertimos al ejército criminal del régimen que las concentraciones de tropas enemigas en el norte de Palestina ocupada y la Franja de Gaza serán sometidas a intensos ataques.