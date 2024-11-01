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Irán ampliará zona de ataques si Israel sigue crímenes en Líbano y Palestina

Irán ampliará zona de ataques si Israel sigue crímenes en Líbano y Palestina

El CGRI ha indicado que el “ejército asesino de niños” de Israel, “aprovechando la atención mediática sobre la guerra impuesta por EE.UU. y el régimen contra la República Islámica de Irán, ha cometido crímenes de guerra generalizados contra civiles en Líbano y Palestina, cruzando todas las líneas rojas”, alertando que la continuación de esta situación es “intolerable”. “Advertimos al ejército criminal del régimen que las concentraciones de tropas enemigas en el norte de Palestina ocupada y la Franja de Gaza serán sometidas a intensos ataques.

| etiquetas: guerra de irán , genocidio de gaza , líbano , cgri
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35 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 txelin
Increíble que este régimen tirano y ultramachista tenga más dignidad que todo occidente junto, vergüenza nos debería dar
56 K 485
azathothruna #4 azathothruna
#1 Mi abuelo decia que las palabras que mas se acercaban a sinonimo de vida eran ironia o paradoja
6 K 61
#20 txelin
#4 pueden Europa estamos muy vivos entonces, aunque la intuición me dice lo contrario…
0 K 9
Raziel_2 #6 Raziel_2
#1 El dinero de Israel calla muchas bocas en Europa.

Lo mas triste de todo es que tambien hay quien les defiende gratis.
34 K 290
azathothruna #8 azathothruna
#6 el problema para los europedos es LO FACIL que es dominar a sus lideres
Sean de izquierda o derecha
1 K 28
#14 unomas23
#6 ¿Qué dinero? Si viven de paguitas del erario público de occidente y de robar bienes palestinos y libaneses.
1 K 19
#21 txelin
#6 si hay pobres votando a la derecha, por que se lían con algo tan básico como saber quién nunca te va a defender, dime tu si no habrá quien se lie con cuál es el lugar correcto en esta historia
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#22 Nouveau
#6 eso también pasa aquí. Se están quemando residuos urbanos en cementeras y liberando dioxinas que van a productos alimentarios provocando disminución de fertilidad y cáncer.

Hay políticos que conocen la causa y el riesgo y callan porque las cementeras dan mucho dinero a los municipios. También hay quien defiende la quema de residuos urbanos en cementeras gratuitamente.

El dinero hace ciego a la gente.
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Songji #7 Songji
#1 Lo sé, yo alucino. Pero es que, literalmente, son los únicos que le hacen frente estos días al eje del mal y que amenazan con consecuencias por el genocidio palestino. Los mediocres y rastreros líderes europeos ni han sido capaces de sacarles de Eurovisión.
12 K 116
Supercinexin #10 Supercinexin *
#1 Lo de "tirano y ultramachista" es relativo. Los regímenes árabes que apoyan a USA y a Israel y mantienen bases en sus territorios sí son tiranías y dictaduras ultramachistas donde ni siquiera existen los partidos políticos y las mujeres no pueden ni conducir (últimamente se ha cambiado eso a "sin el permiso de un hombre"). Además la apostasía o el culto a religiones diferentes de la que digan los jeques y los reyes se castiga muy severamente.

En Irán no pasa…   » ver todo el comentario
17 K 174
#12 diablos_maiq
#10 tu idea de lo que es demostrar se parece a las revelaciones divinas
2 K 37
carakola #16 carakola
#12 Demostrar Exponer.
Arreglao. xD
1 K 27
#13 wonsterboy
#1 No solo es dignidad, es que nuestro régimen es racista, imperialista y genocida. Estamos varios escaños por debajo.
1 K 18
#18 DenisseJoel
#1 ¿Cómo puede ser, si nos habían dicho que el machismo era lo peor, y que Israel era un modelo de apertura, con la celebración del Orgullo Gay mundial, y la presentación de una mujer barbuda a no se qué certamen musical internacional?

¿Acaso ser de izquierdas no consiste en eso, en rechazar el machismo, la homofobia y la transfobia, ahora que la lucha de clases, el capitalismo y el colonialismo ya no existen?
1 K 24
nanustarra #19 nanustarra
#1 sí, ultramachista, sólo el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres
1 K 26
sieteymedio #23 sieteymedio
#1 A cuál te refieres? Hay muchos con esa descripción.
0 K 10
PaCuMen #26 PaCuMen
#1 El autodenominado ejército más moral del mundo ya lleva bastante tiempo quedando en algo más que evidencia...
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Vodker #5 Vodker
No os burléis, pero...  media
23 K 213
ElBeaver #24 ElBeaver
#5 Me parto de risa, Irán está gobernado por un régimen terrorista.
6 K -35
aPedirAlMetro #25 aPedirAlMetro *
#24 Israel y Estados Unidos ya tal...
2 K 31
#28 Descastado
#24 El gobierno y la cultura de Irán te podrán gustar más o menos (a mí personalmente, como todo aquello en lo que se imponga, aunque sea mínimamente, la religión sobre la razón, no me gustan nada), pero en esta agresión, los únicos regímenes terroristas, en cuanto a intentar generar terror, son los de Israel y EEUU.
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Vodker #31 Vodker
#24 deberías tener una mirada más amplia.
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cocolisto #9 cocolisto
Como estará la cosa que ayer cuando el trompas habló de conversaciones con Irán nadie se fío hasta oír la respuesta de Irán.Cada vez más el "eje del mal" no era el que nos habían contado.
8 K 119
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
No se si me estoy volviendo .ala persona o que, pero .e alegra saber que hay quien pueda bombardear a los genocidas.
4 K 62
Empresaurio_Pantano #29 Empresaurio_Pantano
Hispantv

Propaganda iraní

Genial
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mecheroconluz #32 mecheroconluz
#29 Te molesta la propaganda según de donde venga, me imagino.
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Alfon_Dc #35 Alfon_Dc
#29
Cual es la propaganda? Propaganda no es vender como libertaz,justicia y democracia )ñlo.qie es ir matando niñas,bombardeando hospitales y saqueando ? Publicidad. O es justificar genocidios y golpes de estado ? Es para un amijo.
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Rogue #11 Rogue
A por los colonos!
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zorreame #15 zorreame
Ya están tardando.
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#17 benkenube
Me extrañaba que habiendo concentración de tropas, no las atacasen...
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DocendoDiscimus #30 DocendoDiscimus
#17 Irán controla mucho la escalada. Por lo general responde siempre ante los ataques enemigos. Pero hace poco afirmaron que comenzaba una nueva fase y que iban a cambiar de táctica, para pasar a la ofensiva. En qué se traduce eso, no lo sé, pero tal vez está advertencia responde a esto.

Irán intenta mantener una imagen de menor agresividad comparativamente con sus enemigos, supongo que para ganarse a la opinión pública. Las víctimas civiles provocadas por Irán están muy por debajo de las provocadas por la coalición pedofascista.
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#33 benkenube
#30 Si. Resulta curiosos que traten de venderlos como los "malos", pero sean más comedidos que los "otros". Salvo la represión de sus ciudadanos, claro.
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Alfon_Dc #34 Alfon_Dc
#33
Salvo la represión que nos han contado genocidas y pederastas que sufren los iraníes.
Te lo he rectificado un poco.
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Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
Y espera cuando EEUU desplegue soldados y empiecen a llegar ataúdes a yankeelandia.
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Zapa #27 Zapa
Creo que la entradilla de HispanTV es errónea. Menciona la guerra impuesta por EEUU, cuando creo que aquí ha ido de parguela :troll:
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menéame