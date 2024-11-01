edición general
41 meneos
44 clics
Irán afirma que los estadounidenses "pueden dar las gracias" a Netanyahu por el impacto económico de la guerra

Irán afirma que los estadounidenses "pueden dar las gracias" a Netanyahu por el impacto económico de la guerra

"Los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias a Benjamin Netanyahu y a sus lacayos en el Congreso (de Estados Unidos) por el 'Impuesto Israel Primero' de un billón de dólares (alrededor de 873.500 millones de euros) que está a punto de golpear la economía estadounidense", ha sostenido en un mensaje en sus redes sociales.

| etiquetas: irán , sionismo , israel , netanyahu , trump , congreso , eeuu
34 7 0 K 281 actualidad
12 comentarios
34 7 0 K 281 actualidad
#1 Celsar
Más razón que un santo...
8 K 112
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 #1 Trump se está descontando, ahora van a poder vender más petróleo y gas y al doble de precio.

Escalar el conflicto atacando a los países vecinos es puro negocio para USA.
0 K 12
sotillo #10 sotillo
#7 Será un negocio para el, su familia, los inversores judíos y unos cuantos amigos pero los que van a pagar la factura serán los ciudadanos estadounidenses
1 K 29
sotillo #9 sotillo
#1 A los países de Golfo no hace falta que se lo diga, ya están sufriendo las consecuencias de ponerlos como escudo para que Irán no ataque con más misiles a Israel
1 K 29
Herrerii #2 Herrerii
Impuesto Israel Primero jajajajjaja
3 K 46
Asimismov #3 Asimismov *
Es una pena que este mensaje no llegue a los norteamericanos porque los media se van a encargar de difundir otro muy distinto.
2 K 39
#8 Onaj
#3 Los americanos usan más Twitter que los europeos.
0 K 13
#11 albx
#3 Ya se encargarán Tucker Carlson, Tailor Greene y otros elemento de la ultraderecha antisionista de difundirlo.
También las nuevas generaciones del partido demócrata.
Incluso pienso que esto derivará en una investigación del congreso para ver qué legisladores recibían sobornos de intereses israelíes.
0 K 11
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Y a Trump no?
Se va a cabrear cuando vea que no le mencionan xD
1 K 18
Nube_Gris #12 Nube_Gris
Mientras los americanos se preocupan de pagar sus facturas, de no ponerse enfermos y de llegar a fin de mes no están pensando en que tienen un presidente nazi, golpista y pederasta.
0 K 10
#4 harverto
Cuando tu enemigo (un dictador, sátrapa) te critica con razón es que la estás cagando a lo grande.
0 K 10
#6 Fookinhellboy
A los yankees les va a salir caro. Aún les llegan los coletazos de Irak, donde se forraron blackwater y blackrock entre muchos otros.
Y los idiotas subiendo la banderita del jardín todas las mañanas.
Son sunormale, pero es que te tienes que reír.
0 K 6

menéame