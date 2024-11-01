Irán afirma que los estadounidenses "pueden dar las gracias" a Netanyahu por el impacto económico de la guerra

"Los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias a Benjamin Netanyahu y a sus lacayos en el Congreso (de Estados Unidos) por el 'Impuesto Israel Primero' de un billón de dólares (alrededor de 873.500 millones de euros) que está a punto de golpear la economía estadounidense", ha sostenido en un mensaje en sus redes sociales.
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Escalar el conflicto atacando a los países vecinos es puro negocio para USA.
También las nuevas generaciones del partido demócrata.
Incluso pienso que esto derivará en una investigación del congreso para ver qué legisladores recibían sobornos de intereses israelíes.
Se va a cabrear cuando vea que no le mencionan
Y los idiotas subiendo la banderita del jardín todas las mañanas.
Son sunormale, pero es que te tienes que reír.