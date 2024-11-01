Investigan como posible asesinato la muerte de un banquero ucraniano que cayó por la ventana

La muerte de Alexander Adarich, un exbanquero ucraniano de 54 años hallado sin vida el pasado 23 de enero tras caer desde el cuarto piso de un edificio en el centro de Milán, es investigada por la Justicia italiana como un posible homicidio cuidadosamente encubierto como suicidio. Nuevos elementos surgidos en las últimas horas reforzaron la hipótesis de un crimen premeditado y aportaron detalles sobre el complejo perfil financiero del fallecido. El cuerpo de Adarich fue encontrado en el patio interior de un edificio de la calle Via Nerino.