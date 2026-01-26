La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

La investigación apunta a que la vía estaba dañada unas 22 horas antes del impacto. Ese dato podría explicar un elemento detectado en las primeras pesquisas: varios trenes que circularon previamente por ese mismo tramo presentaban muescas en las ruedas, conocidas como bogies. La fractura se habría producido en una soldadura realizada el 24 de mayo de 2025, cuando se unió un carril nuevo con otro usado. El trabajo fue realizado por un operario con más de cinco años de experiencia que contaba con autorización para ejecutar ese tipo de tareas.