La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

La investigación apunta a que la vía estaba dañada unas 22 horas antes del impacto. Ese dato podría explicar un elemento detectado en las primeras pesquisas: varios trenes que circularon previamente por ese mismo tramo presentaban muescas en las ruedas, conocidas como bogies. La fractura se habría producido en una soldadura realizada el 24 de mayo de 2025, cuando se unió un carril nuevo con otro usado. El trabajo fue realizado por un operario con más de cinco años de experiencia que contaba con autorización para ejecutar ese tipo de tareas.
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Para el que no sepa que empresa era se llamaba Sadiel, ahora se llama Ayesa.
"El trabajador pertenecía a Maquisaba, empresa subcontratada para ese proceso."
Luego ya reclamarán a quien quiera pero ADIF es el operador
Y deja de montarte películas para justificar cagadas. Ese es el problema, justificar a los políticos y no exijir responsabilidades. Y así nos va.
Edito. Como bien apunta #21, son poco más de la mitad. Ciento y pico millones tirados.
Y en Adamuz, con lo expertos que son los políticos en echar el muerto a otro, veremos si es cierto eso que tanto afirman. Lo de tener los trenes que revisan el estado de las vías parados, lo dejamos para otro día. Y así más cosas.
maldita.es/malditobulo/20260126/adif-tiene-abandonados-desde-hace-dos-
www.adif.es/-/adif-dispone-6-trenes-operativos-auscultación-red-ferro
Además esta el factor humano, aunque cada vez más inoperante
Se seguirán cayendo aviones, seguirán descarrilando trenes, la cuestión es que el ratio vaya bajando.