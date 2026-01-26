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La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

La investigación sobre el accidente de Adamuz concluye que la vía estaba rota 22 horas antes

La investigación apunta a que la vía estaba dañada unas 22 horas antes del impacto. Ese dato podría explicar un elemento detectado en las primeras pesquisas: varios trenes que circularon previamente por ese mismo tramo presentaban muescas en las ruedas, conocidas como bogies. La fractura se habría producido en una soldadura realizada el 24 de mayo de 2025, cuando se unió un carril nuevo con otro usado. El trabajo fue realizado por un operario con más de cinco años de experiencia que contaba con autorización para ejecutar ese tipo de tareas.

| etiquetas: adamuz , trenes , adif
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24 comentarios
17 4 3 K 108 actualidad
Comentarios destacados:        
Herrerii #2 Herrerii *
Es raro que en ninguna noticias aparezca la empresa a la que tenían subcontratado lo de las soldaduras, empresa muy ligada al PSOE pero que cuando entro el PP en Andalucioa le cambiaron de nombre y ahora se ligo mucho al PP. Es de estas empresas que tienen la suerte de llevarse la mayoría de los concursos públicos ;)

Para el que no sepa que empresa era se llamaba Sadiel, ahora se llama Ayesa.
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makinavaja #3 makinavaja
#2 Los medios... que a veces son muy olvidadizos... :-D :-D :-D
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#15 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #3 #5 #6 #9 Ninguno habéis leído la noticia porque aparece el nombre de esta y no es Ayesa sino Maquisaba:

"El trabajador pertenecía a Maquisaba, empresa subcontratada para ese proceso."
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Herrerii #17 Herrerii
#15 "El trabajador pertenecía a Maquisaba, empresa sub sub sub contratada para ese proceso."
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cosmonauta #5 cosmonauta
#2 El responsable es ADIF.

Luego ya reclamarán a quien quiera pero ADIF es el operador
4 K 60
Herrerii #6 Herrerii
#5 Y el responsable ADIF ha subcontratado el tema de las soldaduras a una empresa privada muy ligada al PPSOE ;)
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#8 Nasser
#2 y?
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josde #9 josde
#2 En España tenemos unos medios que nos ocultan casi todo con sus noticias sesgadas.
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cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#2 Se sobre-entiende
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#16 tierramar
#2 Buen resumen del PPSOE, sirven a los mismos
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#22 rafeame
#2 no fue un cambio de nombre. Ayesa compró Sadiel.
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#19 Pitchford
Aunque las soldaduras estén bien hechas se pueden romper, por microdefectos indetectables en las inspecciones. Lo importante es detectar inmediatamente su rotura con sensores adecuados en los trenes (o en las vías) antes de que un tren descarrile. En la mejora de los sensores deben centrarse las medidas a tomar.
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tul #24 tul
#19 es posible detectar y reparar microgrietas en cascos metalicos de submarinos como para no ser posible detectar esta, lo que no hay es ganas de gastar dinero haciendolo bien.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
mala suerte como dijeron de madrid, lo dira el grabiel en Algeciras? :popcorn: las elecciones aqui abajo no estan muy lejos
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#12 Nasser
#11 El Angrois te guste o no eso pasó y que podían implementar otros sistemas de frenado automático por supuesto, pero el maquinista conocía el recorrido la curva y no estuvo a lo que tenía que estar. En Adamuz son los técnicos quienes han investigado. Lo de los trenes que revisan las vías parados te lo inventas. Saludos
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#20 k-loc *
#12 ¿Me lo invento? Toma un ejemplo y te lo tragas. Y hay más fuentes, por si no te gusta esta -> www.negocios.com/articulo/ultima-hora/adif-deja-fuera-servicio-60-tren

Y deja de montarte películas para justificar cagadas. Ese es el problema, justificar a los políticos y no exijir responsabilidades. Y así nos va.

Edito. Como bien apunta #21, son poco más de la mitad. Ciento y pico millones tirados.
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tul #23 tul
#12 ese accidente se produjo porque no se habia instalado el sistema de seguridad obligatorio en una curva considerada como muy peligrosa, echarle la culpa al ultimo mono es lo que hacen los jueces corruptos de esta mierda pais para evitar que se depuren responsabilidades entre los autenticos asesinos que son los politicos corruptos y los empresarios que les corrompen.
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#1 k-loc *
Ya tenemos culpable. En una el maquinista distraido, en otra el operario descuidado. ¿Habrá que revisar las soldaduras que ha realizado antes y después de esa fecha? ¿O nos quedamos de brazos cruzados?
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#7 Nasser
#1 Pues si un maquinista distraído se pasó una señal de limitación de 80 a 190 km por hora y de eso no hay duda y que un operario hizo mal una soldadura tampoco hay duda, que el mejor sistema de detección existente no lo detecto está claro , que habrá que implementar otros controles por supuesto, pero no creo que nadie se haya quedado con los brazos cruzados...
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#11 k-loc
#7 Está muy bien la película, pero en Angrois no fue exactamente así. Lo que se pudo mejorar sobre aviso de una curva peligrosa no se hizo y se dejó todo en manos de una sola persona. ¿Dejarías un avión con un solo piloto? Pues eso.
Y en Adamuz, con lo expertos que son los políticos en echar el muerto a otro, veremos si es cierto eso que tanto afirman. Lo de tener los trenes que revisan el estado de las vías parados, lo dejamos para otro día. Y así más cosas.
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Kantinero #13 Kantinero *
#7 En miles de kilómetros de vías siempre se puede colar alguna imperfección, es imposible una seguridad 100%, si a eso le sumas la mala suerte de cruzarse en ese momento con un tren en sentido contrario, la catástrofe esta servida.
Además esta el factor humano, aunque cada vez más inoperante
Se seguirán cayendo aviones, seguirán descarrilando trenes, la cuestión es que el ratio vaya bajando.
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alfema #10 alfema
Pero, ¿la soldadura estaba mal realizada o fue otro problema el causante?, en el artículo no lo dice.
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Herrerii #18 Herrerii
#10 Claro que estaba mal, si descarrilo un puto tren.
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menéame