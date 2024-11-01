Intercepción fallida en Dimona deja 59 hospitalizados, niños gravemente heridos; Irán: represalia por ataque a Natanz [ENG]

Noticias del medio israelí Ynet sobre las consecuencias de una intercepción fallida en un contraataque iraní tras los ataques israelíes a Natanz. La noticia es de ayer, día 21 de marzo.
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meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalacione
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"Han atacado (o al menos los misiles han impactado) en una zona residencial de Dimona. Al menos, éso es lo que se ve en los vídeos de Twitter que el Hacker Ruso y otros han puesto. Hay un niño de 12 años hospitalizado"
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La Cúpula de Hierro puede alcanzar (en bajas ocasiones), pero no detener esos misiles. Como mucho, puede interrumpir su trayectoria, obstaculizar parcialmente el objetivo o desactivar la carga explosiva si usan los Barak 8.
A mí me parece que ahí está diciendo que el resultado de las explosiones no es el de la carga explosiva porque han neutralizado los misiles.
"Lo que se ve en los vídeos explotando son las cargas de combustible de los misiles, no la carga explosiva. El zambombazo de la carga explosiva es mucho mayor."
¿Tú crees que si hubieran neutralizado las cargas explosivas habrían pegado luego semejante petardazo en el suelo? Lo que se ve explotando es parte de la carga de combustible de los misiles (que siguen siendo imparables por tamaño y velocidad) y la carga explosiva de los interceptores.… » ver todo el comentario
Ah. Así que cuando Irán mata niños, decimos "reconocer daños". Vaya con Caperucita, como cambia el cuento
Lo que es seguro, es que si estos ataques ven la luz mediática, nos enteraremos bien de todos los detalles de los posibles fallecidos: qué bueno era Bryan! Un niño inocente que jugaba al fútbol, etc. No como cuando mueren más de 100 niñas en un colegio iraní, porque esas no le importan a nadie.
En otras palabras, reconocen que Irán se estaba DEFENDIENDO de Israel.
Cualquier cosa menos reconocer que les pueden hacer daño y que no son invulnerables.
Estadisticamente resulta dificil de creer
No se , yo si tuviera hijos no los llevaría cerca del trabajo. Aunque el gobierno no se pusiera a criar guerras a diestro y siniestro.