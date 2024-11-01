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Intercepción fallida en Dimona deja 59 hospitalizados, niños gravemente heridos; Irán: represalia por ataque a Natanz [ENG]

Intercepción fallida en Dimona deja 59 hospitalizados, niños gravemente heridos; Irán: represalia por ataque a Natanz [ENG]

Noticias del medio israelí Ynet sobre las consecuencias de una intercepción fallida en un contraataque iraní tras los ataques israelíes a Natanz. La noticia es de ayer, día 21 de marzo.

| etiquetas: israel , dimonina , natanz , irán , bombardeo , represalias
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Free_palestine #2 Free_palestine
Imposible, ayer carademalo decía que se veía claramente que lo habían interceptado :troll:

meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalacione
7 K 107
#10 Mustela
#2 En ese caso le invocaré para que argumente: @carademalo

;)
1 K 25
carademalo #20 carademalo
#10 No hay nada que argumentar, #2 está mintiendo.

meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalacione

"Han atacado (o al menos los misiles han impactado) en una zona residencial de Dimona. Al menos, éso es lo que se ve en los vídeos de Twitter que el Hacker Ruso y otros han puesto. Hay un niño de 12 años hospitalizado"

meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalacione



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4 K 57
Black_Txipiron #22 Black_Txipiron
#20 alguno mentira, pero otros cambiáis de opinión 2 veces en el mismo hilo... ¿Lo han interceptado o la cúpula de hierro no intercepta cacharros gordos?  media
3 K 66
carademalo #23 carademalo
#22 Te lo explica el señor que puse en los comentarios de ese hilo: www.meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalac

La Cúpula de Hierro puede alcanzar (en bajas ocasiones), pero no detener esos misiles. Como mucho, puede interrumpir su trayectoria, obstaculizar parcialmente el objetivo o desactivar la carga explosiva si usan los Barak 8.
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Jakeukalane #18 Jakeukalane
#2 pero si dice lo contrario...
2 K 37
MiguelDeUnamano #24 MiguelDeUnamano
#18 Lo que se ve en los vídeos explotando son las cargas de combustible de los misiles, no la carga explosiva. El zambombazo de la carga explosiva es mucho mayor. En teoría, la Cúpula de Hierro hace explotar los misiles atacantes en el cielo, pero la realidad es que muchas veces sólo neutralizan la carga explosiva y desvían la trayectoria del misil.

A mí me parece que ahí está diciendo que el resultado de las explosiones no es el de la carga explosiva porque han neutralizado los misiles.
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carademalo #25 carademalo
#24 ¿En serio? Vuélvelo a leer.

"Lo que se ve en los vídeos explotando son las cargas de combustible de los misiles, no la carga explosiva. El zambombazo de la carga explosiva es mucho mayor."

¿Tú crees que si hubieran neutralizado las cargas explosivas habrían pegado luego semejante petardazo en el suelo? Lo que se ve explotando es parte de la carga de combustible de los misiles (que siguen siendo imparables por tamaño y velocidad) y la carga explosiva de los interceptores.…   » ver todo el comentario
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DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
La subo porque es raro ver a los medios israelíes reconociendo daños.
6 K 66
#3 Mustela *
#1 Yo es que me fío nada y menos de lo que proviene de Israel, y menos de sus medios de comunicación (edito: aunque aparentemente pudiera resultar en su contra, ya sea por un intento de lavado de imagen o a saber)...
4 K 57
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
#3 Yo tampoco, por lo que pienso que si reconocen esto, es que los daños han sido mayores.
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#11 Mustela *
#9 Justo lo que pensaba.
1 K 24
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 ¿Seriosamente? :tinfoil:
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salteado3 #8 salteado3
#4 Las mierda-traducciones 1:1 del inglés.
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DocendoDiscimus #12 DocendoDiscimus
#4 #8 #5 Venga, cabrones, ya está corregido. Disculpadme, ¿eh? No utilicé traductor, y a veces me equivoco :-P
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ur_quan_master #14 ur_quan_master
#1 dejará de ser raro para ser habitual, me temo.
2 K 40
Lenari #16 Lenari
#1 los medios israelíes reconociendo daños

Ah. Así que cuando Irán mata niños, decimos "reconocer daños". Vaya con Caperucita, como cambia el cuento xD
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DocendoDiscimus #19 DocendoDiscimus *
#16 En la noticia no se habla de ningún niño muerto, sino heridos. ¿Insinúas que los medios israelíes no están reconociendo la envergadura real del ataque?
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#26 ces *
#1 Están cambiando de táctica de comunicación. Antes querían que no se supiera nada, para vender la idea de fuerza (supongo que para acallar las críticas internas, lo que probablemente indica que los opuestos a la guerra no deben ser tan minoritarios como nos venden ). Como ven que no pueden esconder mas la situación, ahora pasan a ser víctimas, con lo que intentan cohesionar a la población y mejorar su imagen en USA que se está deteriorando. La imagen a salvar ahora básicamente es la de USA,…   » ver todo el comentario
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Ainhoa_96 #13 Ainhoa_96 *
Increíble que nos estemos enterando de esto. Espero que el gobierno se Israel tome seriosas medidas contra el medio informativo.

Lo que es seguro, es que si estos ataques ven la luz mediática, nos enteraremos bien de todos los detalles de los posibles fallecidos: qué bueno era Bryan! Un niño inocente que jugaba al fútbol, etc. No como cuando mueren más de 100 niñas en un colegio iraní, porque esas no le importan a nadie.
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#17 pcmaster
...una intercepción fallida en un contraataque iraní...

En otras palabras, reconocen que Irán se estaba DEFENDIENDO de Israel.
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DocendoDiscimus #21 DocendoDiscimus
#17 A ver, que la entradilla la he redactado yo. Pero represalias y contraataque me parecen dos palabras intercambiables en el contexto, y por no repetir la primera usé he usado la otra.
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salteado3 #6 salteado3
No ha sido un misil iraní, ha sido una "intercepción fallida". Y van ya unas cuantas...

Cualquier cosa menos reconocer que les pueden hacer daño y que no son invulnerables.
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#7 Oliram
Y ningún fallecido?????
Estadisticamente resulta dificil de creer
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makinavaja #15 makinavaja
"Intercepción fallida" no.... Ataque exitoso de Irán.... :-D :-D :-D
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Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Ha sido un ataque realmente serioso.
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#27 amusgada
A loq ue leí en Sprinter Press y otros analistas, en Dimona se iba a por un búnker muy concreto, que probablemente alojase científicos nucleares (la planta está a unos 10-15 km y no hubo daño alguno), por aquello del ojo por ojo.
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LoboAsustado #28 LoboAsustado
¿A nadie mas le parece raruno que haya niños en una instalación militar de investigación nuclear y producción de cabezas nucleares?
No se , yo si tuviera hijos no los llevaría cerca del trabajo. Aunque el gobierno no se pusiera a criar guerras a diestro y siniestro.
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menéame