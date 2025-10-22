edición general
Intentos de suicidio, ingresos en Psiquiatría y 34 kilos de peso: así dejó Martiño, el "sádico" de En Marea, a la niña que violó

La vida de la menor a la que Martiño Ramos Soto, el exlíder de En Marea, violó sádicamente de manera sistemática, jamás volverá a ser igual. La víctima, que ahora tiene 20 años, ha tenido que ser atendida en varias ocasiones por intentar suicidarse, ingresando por última vez en Psiquiatría con un peso de tan sólo 34 kilogramos. Según explican fuentes de la investigación en exclusiva a EL ESPAÑOL, el que fuera su profesor de...

SeñorPresunciones

Editado.
Editado.
Me he Adacolau !
2 K 43
Rivethead
#2 editado: ya te la has leído
2 K 44
SeñorPresunciones
#3 Me lie con los enlaces, tenía abierto el de #1 dos veces y este otro y pensé que habías enviado dos veces la misma noticia exacta. Estaba flipando evidentemente.
0 K 12
Sawyer76
Puto psicópata. Y que calladitos están en según que entornos mientras luego ponen el grito en el cielo por tremendas chorradas.
0 K 11
Pertinax #1 Pertinax *
Mejor me espero al tweet de Irene.

A ver si superáis los -393k de esta relacionada.
¡Esto es Esparta!

¡Esto es Esparta!
8 K -1

